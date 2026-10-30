¿Azalia ‘la Negra’ consumió sustancias en ‘La granja VIP 2026’? Ella responde a los rumores: “Una condición”

Azalia Ojera ‘la Negra’ fue la séptima eliminada de ‘La granja VIP 2026’. Su participación en el reality fue sumamente controversial, principalmente por sus problemas con Rafa Mercadante. De hecho, ella insultó a sus hijas durante su última discusión.

Tras salir del show, ha estado asistiendo a diversos programas de televisión y pódcasts en redes sociales. Durante una entrevista, la influencer habló del rumor sobre su presunto consumo de sustancias ilícitas. Te contamos qué dijo.

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Azalia Ojeda ‘la Negra’ fue la séptima expulsada de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

Azalia Ojeda ‘la Negra’ responde a quienes dicen que supuestamente consumió sustancias en ‘La granja VIP 2026’

Tras su incómoda entrevista con Shanik Berman, Azalia Ojeda ‘la Negra’ fue al pódcast de ‘Vaya vaya’ para narrar su experiencia en ‘La granja VIP 2026’. Durante la conversación, aprovechó para responder a los usuarios que la acusaron de consumir sustancias ilícitas dentro del show.

Negó tener problemas de adicciones y explicó que su cara se veía “trabada” en ocasiones por una enfermedad que padece. Se trata del “vértigo de Ménière”. Manifestó que esta afección le causaba mucho “mareo” y problemas de audición.

Resaltó que esta condición le dio durante su participación en ‘Survivor’, específicamente por la deshidratación que sufrió. Incluso relató haber estado hospitalizada. Dijo querer aclarar este tema porque mucha gente malinterpretó sus síntomas cuando estuvo en ‘La granja’ y hasta algunos llegaron a pensar que consumía sustancias ilícitas.

Azalia ‘la Negra’ “Leí un comentario, que como ese debe haber cientos, y yo solamente quiero aclarar esto porque hay mucha gente como yo sufriendo de esta enfermedad, que es muy silenciosa. Leí un comentario que decía: ‘Si la producción ama tanto a Azalia, ya que le pasen su coca porque se ve que ya está trabada porque no le meten su dro…’. Yo me echo mis cubitas, como no, pero no me dro… y a las pruebas me remito”.

Indicó que ese era el motivo por el que hacía ciertos movimientos con la boca, pues de esa manera podía controlar su audición.

“A veces no escucho. Es una enfermedad que, una vez que te da, tarda mucho en curarse y hay veces que puede pasar años (para lograrlo). No me afecta que digan que soy drogadicta, pero creo que está mal generar un juicio cuando hay muchas personas que sufrimos de esta enfermedad”, puntualizó.

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“Tengo vértigo de Ménière”: Azalia #azalia #LaGranjaTraicion https://t.co/gOqjWhJHX5 — Vaya Vaya (@vayavayatv) October 31, 2026

¿Qué es el vértigo de Ménière, enfermedad que padece Azalia Ojeda ‘la Negra’?

Para cerrar con el tema, ‘la Negra’ indicó que había entrado a ‘La granja VIP 2026’ con un tratamiento contra el vértigo de Ménière. Aunque ya lo culminó, dejó ver que aún estaba en proceso de recuperación.

“Tienes que tomar un tratamiento. Yo entré a ‘La granja’ con un tratamiento que ya terminé. Ahora voy, de verdad, a curarme esto porque es muy doloroso, es muy deprimente. Te levantas, te sientes mareada, se te nubla todo… la quijada la tengo contracturada. Es un proceso lento… Tengo fe en que pueda sanarme lo más pronto posible”, indicó.

De acuerdo con diversos sitios médicos especializados, incluyendo Mayo Clinic, el vértigo o enfermedad de Ménière es un “trastorno del oído interno. Puede causar un mareo severo, un sonido de rugido en el oído llamado tinnitus, pérdida de la audición que aparece y desaparece y la sensación de presión o dolor en el oído”.

Se desconoce la causa exacta, pero se teoriza que está relacionada con la cantidad de agua que entra en el canal auditivo. Se puede controlar tomando medicamentos. En casos extremos, también se debe hacer uso de un aparato auditivo.

Azalia Ojeda ‘la Negra’ se sinceró sobre su enfermedad / Redes sociales

¿Azalia Ojeda ‘la Negra’ se disculpó con Rafa Mercadante por insultar a sus hijas en ‘La granja VIP 2026’?

En su momento, Azalia Ojeda ‘la Negra’ fue muy criticada por haber insultado a las hijas de Rafa Mercadante durante una fuerte discusión dentro de ‘La granja VIP 2026’. Durante la última gala del ‘Capataz’, Ojeda les ofreció una sincera disculpa a las menores por haberlas “metido” en el pleito.

No obstante, dejó claro que, para ella, Mercadante es una persona “nefasta” y espera que el público lo saque de la competencia lo más pronto posible.

Cabe mencionar que han surgido rumores de que el conductor supuestamente podría proceder legalmente contra Ojeda en cuanto tenga oportunidad. Nada ha sido confirmado hasta ahora.

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