La granja VIP 2026: ¿Rafa Mercadante demandará a Azalia tras su pleito? Fuerte comentario desata rumores VIDEO

Azalia ‘la Negra’ se convirtió en la séptima eliminada de ‘La granja VIP’ 2026, en medio de una fuerte polémica por su enfrentamiento con Rafa Mercadante.

El conflicto ha dividido opiniones en redes sociales debido a la dureza de los comentarios que intercambiaron, especialmente después de que la exparticipante involucrara a las hijas del conductor.

Durante la gala de nominación, Rafa expresó su descontento porque Azalia no mostró arrepentimiento ni ofreció disculpas por sus palabras. Además, un comentario del conductor desató especulaciones sobre la posibilidad de que emprenda acciones legales contra ella.

¿Qué dijo Rafa y por qué sus declaraciones hicieron pensar que podría demandar a Azalia?

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Azalia vs Rafa Mercadante / Redes sociales

¿Por qué se pelearon Azalia y Rafa Mercadante en ‘La granja VIP 2026’?

El pleito entre Azalia y Rafa Mercadante comenzó luego de que el conductor la acusara de hacerle una seña obscena dirigida a sus hijas menores de edad, situación que desató una fuerte discusión entre ambos.

De acuerdo con la versión de Rafa, el incidente ocurrió cuando salió del baño y pasó frente a Azalia y Manelyk. El conductor aseguró que, mientras celebraba haber recibido el reconocimiento de ‘El más gallito’, su compañera le mostró el dedo de enmedio.

Además, Rafa sostuvo que, cuando le pidió que se sentara, Azalia respondió: “Aquí es donde se van a sentar tus hijas”, comentario que consideró inaceptable por involucrar a sus dos hijas.

La discusión entre ambos subió de tono y llegaron a encararse, por lo que otros granjeros tuvieron que intervenir para que el conflicto no llegara a más, e incluso algunas personas aseguran que hubo hasta una cachetada.

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Rafa Mercadante y Azalia pelean en el reality / Redes sociales y canva

¿Rafa Mercadante ya planea demandar a Azalia tras su pleito en ‘La granja VIP’?

Durante la gala de eliminación, en la que Azalia se convirtió en la séptima eliminada, Rafa Mercadante, quien también estuvo nominado, tuvo la oportunidad de dar su opinión sobre la polémica que se vive dentro del reality.

Aunque el conductor no mencionó directamente a Azalia ni a ningún otro granjero, destacó que es un participante que se apega a las reglas y que no es “hipócrita”. Asimismo, dejó entrever que prefiere evitar comentarios o situaciones que puedan meterlo en problemas legales fuera del programa.

“No soy hipócrita, me mantengo bajo las reglas del juego. No mezclo cosas que puedan ponerme en problemas afuera legalmente. Simplemente, llevo a cabo lo que me dijeron que podía hacer adentro de la granja.” Rafa Mercadante

Sus declaraciones fueron interpretadas por algunos seguidores del reality como una posible indirecta para Azalia, pues consideraron que Rafa podría estar advirtiendo sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra ella una vez que termine su participación en la competencia.

Sin embargo, hasta el momento, el conductor no ha confirmado que vaya a demandar a la exparticipante.

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👁️ Rafael Mercadante dejó entrever con sus palabras que podría tomar acciones legales contra Azalia Ojeda por el comentario en el que mencionó a sus hijas. #LaGranjaGala https://t.co/0OWtZ2uAlG — nacho con O (@NachoConO) October 26, 2026

¿Azalia pidió su salida de ‘La granja VIP 2026’?

Azalia expresó que quería abandonar ‘La granja VIP’ , luego de su fuerte enfrentamiento con Rafa Mercadante. Días antes de su salida, Azalia habló con Manelyk y Kunno sobre cómo se sentía dentro de la competencia.

Durante la conversación, reconoció que había perdido el entusiasmo por continuar en el programa y que las situaciones que estaba viviendo ya no le generaban satisfacción.

“Perdí el encanto. Siendo bien honesta, siento feo porque sé que van a ser menos, pero… Ojalá escuchen todo lo que les dije. No, ellos. El pe… es que yo soy así. O es blanco o es negro. Ya no me causa satisfacción” Azalia Ojeda

El pleito entre ellos fue tan fuerte que incluso llegó al foro de grabación, donde Ferka y Omar, amigo de Rafa Mercadante, tuvieron un fuerte enfrentamiento.

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