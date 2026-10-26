‘La granja VIP 2026’: ¿Quién se convirtió en ‘Capataz’ HOY, 26 de octubre? ¡Revelan el legado de Azalia!

Tras la salida de Azalia Ojeda ‘la Negra’ de ‘La granja VIP 2026’, los participantes restantes del reality, con excepción de los peones, volverán a competir por el puesto de ‘Capataz’. Quien gane este privilegio no solo quedará inmune ante las nominaciones, sino que también tendrá la oportunidad de estar en la suite junto a un acompañante.

Te contamos todos los detalles de la dinámica. De igual forma, te diremos qué concursante quedó nominado por el legado de Azalia.

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La granja VIP 2026: La prueba del Capataz / Redes sociales

¿Quiénes son los finalistas para la prueba por el puesto de ‘Capataz’ de ‘La granja VIP 2026’ HOY, lunes 26 de octubre?

Como se sabe, todos los participantes de ‘La granja VIP 2026’, excepto los peones, tienen la oportunidad de jugar por el poder del ‘Capataz’. Recordemos que los peones de esta semana son:

Mono Osuna

Kunno

Pablo Montero

Fernando Lozada

La dinámica de esta semana fue simple; atravesar un circuito de obstáculos y terminarlo armando rompecabezas. Quien lo consiguiera, se convertiría en finalista. Ellos son los que competirán por este puesto durante la gala de esta noche:

Julio Camejo

Rafa Mercadante

La Bebeshita

Natalia Alcocer

Recordemos que Mercadante pasó a la final de forma automática por haber ganado el premio del ‘Más gallito’. En caso de que quede nominado por el legado de Azalia, su lugar podría ser tomado por Kevyn Contreras ‘Bicolor’.

Algunos fans han comenzado a denunciar que, presuntamente, ‘la Bebeshita’ hizo trampa durante la prueba. Aseguran que vio el rompecabezas de Natalia, por lo que le han exigido a la producción que revise la situación.

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Finalistas de la prueba del capataz de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes han salido de ‘La granja VIP 2026’?

‘La granja VIP 2026’ se estrenó a principios de septiembre con 19 participantes. A las pocas semanas, se integró Pablo Montero como el granjero número 20. Hasta ahora, 8 celebridades han dejado el show; siete por decisión del público y una por haber roto las reglas. Estos son los que han salido:

Abigail Park ‘la Coreañera’

María Karunna

Carlos Trejo

Kenny Áviles

Pascal Nadaud

Pimpinela Escarlata

Azalia Ojeda ‘la Negra’

Mónica Escobedo: Fue expulsada por haber agredido a Niurka Marcos durante una fiesta dentro del show.

Mucho se ha especulado sobre la posible salida de Mono Osuna. Y es que, hace algunos días, se filtró una supuesta denuncia en su contra por maltrato animal. Aunque se desconoce si la querella es verdadera, se sabe que Osuna ha sido señalado por, presuntamente, haber lastimado a ‘Tlacoyo’, un perro que adoptaron como el “granjero 21”.

Eliminados de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Este granjero se convirtió en el ‘Capataz’ HOY, lunes 26 de octubre

La octava gala del ‘Capataz’ en ‘La granja VIP 2026’ se podrá ver este lunes 26 de octubre, a las 8:30 pm . Se podrá ver por Azteca UNO y Disney Plus, plataforma que también da acceso a la transmisión 24/7.

Al comienzo de la gala, el conductor anunció que Julio quedaba descalificado como finalista por no haberse “tomado en serio” el juego. Su lugar fue tomado por Niurka Marcos.

Por otra parte, se leyó el legado de Azalia. La famosa decidió nominar a Rafael Mercadante. Por esta razón, él tampoco pudo competir en el juego del ‘Capataz’. Su lugar fue tomado por Manelyk.

También Mono Osuna hizo uso de su herradura del poder y nominó a Natalia Alcocer. Su lugar como finalista fue obtenido por Ivonne.

Al final del programa, y tras una prueba llena de tensión, la ganadora de la capatacia fue ‘la Bebeshita’.

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