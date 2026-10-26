Mono Osuna: Tras acusaciones de presunto maltrato animal, lo señalan de ser “patán” con las mujeres
Mono Osuna, quien ha sido criticado por supuestamente maltratar a Tlacoyo en ‘La granja VIP 2026’, es exhibido por presuntamente tratar mal a mujeres.
Desde hace varias semanas, Mono Osuna ha enfrentado acusaciones por presunto maltrato animal en ‘La granja VIP 2026’. Según se dice en redes sociales, el atleta habría agredido a Tlacoyo, el perrito del reality. El asunto habría escalado a tal punto que hasta existiría un proceso legal en su contra, el cual fue iniciado por animalistas.
En medio de todo esto, circula la versión de que, supuestamente, trató muy mal a una mujer que participó con él en otro concurso. Te contamos qué está pasando.
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¿Por qué se dice que Mono Osuna maltrató a Tlacoyo dentro de ‘La granja VIP 2026’?
Todo comenzó hace algunas semanas, cuando los fans de ‘La granja VIP 2026’ compartieron un video en el que se podía escuchar a Tlacoyo llorar mientras estaba al cuidado de Mono Osuna. Si bien no se ve qué pasó exactamente, muchos creen que lo golpeó o lo jaló de su correa con mucha fuerza.
Los conductores afirmaron que esto no había sido así y que el sonido del llanto fue hecho por el propio Osuna. Incluso se mostraron imágenes en las que se observa al atleta conviviendo tranquilamente con el lomito.
Muchos no creyeron esta versión y han estado atentos a la transmisión 24/7. Hace poco, se viralizó otro clip en el que Mono jalonea por su correa al animal mientras le da indicaciones. Muchos creen que esto refuerza el hecho de que, presuntamente, él lo maltrata.
Aunado a todo esto, diversos animalistas han posteado una presunta denuncia que se hizo en contra de Osuna y “todos los que resulten responsables” de maltrato animal dentro de ‘La granja VIP 2026’. En redes sociales, se espera que, en caso de que la querella sea real, proceda y se le dé un “castigo” al atleta.
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Mono Osuna presuntamente se portó “patán” con una mujer en Exatlón, revela Gabo Cuevas
En su más reciente episodio de su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas abordó las acusaciones contra Mono Osuna por presunto maltrato animal. Durante la conversación, mencionó el testimonio que habría recibido por parte de una exparticipante de Exatlón.
“Marranadas que siempre hace. Ahora que yo estuve con la gente de Exatlón… supe de muy buena fuente que, con una participante, fue un patán, pero traumante. Al grado de que la persona lo alucina hasta el presente”.
No dio más detalles del asunto. No obstante, reiteró que la presunta víctima no quiere ver “ni en pintura” a Mono, pues su experiencia con él habría sido “horrible”.
Hasta el momento, la producción de ‘La granja VIP 2026’ no se ha pronunciado ante las presuntas acusaciones contra Osuna. En tanto que los fans siguen exigiendo que ya sea expulsado del reality, pues creen que Tlacoyo está en peligro.
¿Quién es Mono Osuna, el polémico participante de ‘La granja VIP 2026’?
- Mario Humberto Osuna, mejor conocido como ‘Mono’ Osuna, es uno de los participantes de ‘La granja VIP 2026’. Forma parte de la alianza ‘la Resistencia’ junto a ‘la Bebeshita’, Manelyk y Kunno.
- Tiene 38 años.
- Es originario de Sinaloa.
- Se desempeñó como futbolista en varios equipos nacionales, incluyendo el Club América.
- Se retiró del futbol en 2023.
- Participó en ‘Extalón’ y en la primera temporada de ‘Américas Kings League’.
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