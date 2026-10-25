La granja VIP 2026: ¿Quién fue el séptimo eliminado del reality HOY, domingo 25 de octubre? ¿Hay sanciones?

Tras la traición de Fer Lozada en La granja VIP 2026 el pasado 23 de octubre, los participantes se alistan para vivir una nueva gala de eliminación que, se especula, podría dar sorpresas pese a que las preferencias del público parecen ser claras en redes sociales. ¿Quién será el séptimo eliminado? ¡Aquí te contamos los detalles!

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¿Quién fue el séptimo eliminado de La granja VIP 2026 HOY, 25 de octubre? / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la séptima semana de La granja VIP 2026?

La séptima semana de La granja VIP 2026 arrancó con el legado de Pimpinela Escarlata, quien decidió subir a la placa de nominados a Fer Lozada. Posteriormente, tras un duelo de nominación entre Manelyk González y Azalia Ojeda, la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ se puso en riesgo de ser eliminada tras perder la prueba.

Durante la asamblea de nominación, tres nuevos nombres subieron a la tabla de nominados; en esta ocasión tocó el turno de Rafael Mercadante, Azalia ‘la Negra’ Ojeda, por decisión de Julio Camejo y ‘Mono’ Osuna, debido a la dinámica del ‘huevo de oro’.

Sin embargo, con el triunfo de Fer Lozada en el ‘juego por la salvación’ la placa de nominados sufrió algunos cambios. Como parte de ‘la traición’ el granjero decidió sacar del riesgo de eliminación a ‘Mono’ Osuna y subir a Natalia Alcocer, quien nominó a Kunno, por lo tanto los nominados son:



Manelyk González

Rafael Mercadante

Azalia Ojeda

Natalia Aloccer

Kunno

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Natalia Alcocer subió a la placa de nominados junto con Kunno. / Redes Sociales

¿Se filtró al séptimo eliminado de La granja VIP 2026 horas antes de la asamblea?

A pocas horas de que se dé a conocer la séptima eliminación de La granja VIP 2026, un RUMOR en redes ha comenzado a tomar fuerza al estar relacionado con el granjero que sería eliminado la noche de este 25 de octubre. De acuerdo con el creador de contenido Jorge Campa se estaría planeando que Rafa Mercadante abandone el reality show.

Cabe mencionar que no es la primera semana que la producción de La granja VIP se ve envuelta en este tipo de rumores. Tras la expulsión de Mónica Escobedo y la sanción a Pimpinela Escarlata, se habló de un supuesto favoritismo, señalamientos que no han sido confirmados.

Por el momento, los seguidores del reality show 24/7 están a la espera de conocer al séptimo eliminado y las encuestas en redes marcan un notorio apoyo por personalidades como Natalia Alcocer, Rafa Mefcandante y Natalia Alcocer, lo que dejaría en riesgo de salir a Kunno y Azalia.

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¿Quién fue el séptimo eliminado de La granja VIP 2026 HOY, 25 de octubre? / Redes sociales

¿Quién fue el séptimo eliminado de La granja VIP 2026?

Será la noche de este 25 de octubre cuando se dé a conocer al séptimo eliminado de La granja VIP 2026. La transmisión de la gala de eliminación se realizará a través de Azteca Uno en punto de las 8:00 de la noche. También se puede seguir en el sitio oficial de Azteca y Disney+.



La primera en regresar a La granja VIP 2026 fue Manelyk González.

2026 fue El segundo en reincorporarse con el resto de los granjeros fue Rafa Mercadante.

Kunno fue el tercer granjero en reintegrarse con sus compañeros de La granja VIP 2026.

fue el tercer granjero en reintegrarse con sus compañeros de Finalmente, Azalia Ojeda fue eliminada de La granja VIP 2026 y Natalia Alcocer permanece una semana más en el reality.

Dentro de la gala de eliminación de La granja VIP 2026 también se dio a nombró a ‘la Bebeshita’ como la mejor peona, quien nombro a Mono Osuna como el peor en dicha labor.

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