Mónica Escobedo reacciona tras ser expulsada de La granja VIP: ¿Le negaron su pago por agredir a Niurka?

Tras la expulsión de Mónica Escobedo de La granja VIP 2026 por golpear a Niurka Marcos, la comediante reapareció en sus redes en medio de rumores sobre su pago luego de ser parte del reality show 24/7 por más de un mes. ¿Confirma que se quedó sin ingresos por agresión física? ¡Te contamos los detalles!

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Mónica Escobedo expulsada de ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Qué pasó entre Mónica Escobedo y Niurka en La granja VIP 2026?

Durante la madrugada del 17 de octubre se dio a conocer un breve video de cómo se calentaron los ánimos entre Niurka y Mónica Escobedo durante la fiesta de viernes en La granja VIP 2026. En el breve video, se ve a varios de los granjeros intercambiar almohadazos, cuando de pronto Escobedo da un manotazo a la vedette.

Al sentir el golpe de su compañera, Niurka deja de jugar, levanta las manos y acusa a Mónica Escobedo de haberla golpeado. Pese a que varios de los participantes mencionaron que fue accidente y no existió agresión física, el momento fue capturado y la producción tomó la decisión de expulsarla.

En la gala de eliminación del pasado 18 de octubre, el conductor de La granja VIP llamó a Mónica Escobedo al entrevistadero para informarle que debía abandonar el programa sin derecho a despedirse de sus compañeros, lo que generó rumores de que la comediante no recibiría el pago por su participación.

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Niurka Marcos y Mónica Escobedo vivieron acalorado momento en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué surgieron rumores de que Mónica Escobedo se quedaría sin el pago de La granja VIP 2026?

Tras su expulsión, se dio a conocer que La granja VIP 2026 se estaría negando a pagarle a Mónica Escobedo por su estancia en el reality show 24/7. De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, el pago que recibiría la comediante se estaría planeando que fuera utilizado para pagar una multa por incumplir su contrato.

“Mónica firmó un contrato que dice una cláusula que, en el momento en el que tú agredes a una persona, serás multado. Parte de esa multa equivale a un millón de pesos o no recibir un pago por las semanas que estuviste”. Gabo Cuevas

Según el excolaborador de ‘Venga la alegría’, la producción le habría dejado claro a Escobedo que no respetó la cláusula. Además, señaló que la salida de la comediante había sido un acto de ‘lavado de imagen’, pues de esa manera la demostrarían al público que sí hay ‘veracidad’.

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Pago de Mónica Escobedo por estar en La granja VIP estaría en riesgo. / Redes sociales

¿Mónica Escobedo exige el pago por su participación en La granja VIP 2026?

Tras las revelaciones de Gabo Cuevas, Mónica Escobedo reapareció tras ser expulsada de La granja VIP 2026, pero NO se pronunció sobre el pago de su participación en el reality; al contrario, agradeció haber sido parte del proyecto: “Vida, nada me debes, estamos en paz”.

“Gracias por todo su cariño, estoy muy bien, me siento feliz, entera y muy digna. Fue una experiencia demasiado fuerte y bizarra. Me voy feliz porque al final saqué la garra que me caracteriza, saqué la valentía que vive dentro de mí. El miedo paraliza hasta que lo transformas en supervivencia”. Mónica Escobedo

Hasta el momento, Mónica Escobedo no se ha pronunciado sobre el pago por su participación en La granja VIP 2026, por lo que la información difundida por Gabo Cuevas sigue siendo un rumor y no está confirmada.

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