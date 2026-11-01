Alejandra Ávalos pudo ser la cuarta integrante de FLANS, ¿por qué no se quedó en el grupo? ¡Ya estaba preparada!

Alejandra Ávalos causó revuelo meses atrás por los rumores relacionados con su vida sentimental. La cantante es una de las voces más reconocidas de la música mexicana y, a lo largo de su trayectoria, ha compartido algunos episodios que marcaron el rumbo de su carrera.

Precisamente, uno de ellos llamó especialmente la atención, pues reveló que estuvo a punto de convertirse en la cuarta integrante de Flans. Sin embargo, una decisión cambió por completo el rumbo de su carrera.

¿Por qué Alejandra Ávalos no formó parte de Flans? Te contamos.

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Flans / Redes sociales

¿Por qué Alejandra Ávalos no llegó a formar parte de Flans?

Alejandra Ávalos ha revelado que estuvo a punto de convertirse en la cuarta integrante de Flans e incluso llegó a formar parte del proyecto durante sus primeras etapas.

Sin embargo, en distintas entrevistas ha contado que, antes de que el grupo anunciara oficialmente su debut, comenzó a notar que el proyecto no avanzaba, pese a que ya habían iniciado los ensayos.

Ante esta situación, Alejandra decidió apartarse de la agrupación y emprender su carrera como solista. No obstante, poco después de su salida llegó el lanzamiento oficial de Flans, las integrantes viajaron a España para grabar su álbum debut.

“Yo me aventé cerca de un año. Empiezo a ver que no pasaba nada y decidí retirarme de Flans (...) Y a los tres meses: lanzamiento oficial de Flans” Alejandra Ávalos

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Alejandra Ávalos / Facebook: Alejandra Ávalos

¿Alejandra Ávalos se arrepiente de haberse retirado de Flans?

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Alejandra Ávalos contó cómo fue su paso por las etapas iniciales de Flans y recordó lo que ocurrió después de tomar la decisión de retirarse del proyecto.

Poco tiempo después de su salida, el grupo debutó oficialmente y alcanzó un gran éxito desde sus primeros años, convirtiéndose en uno de los referentes del pop mexicano.

Aunque Alejandra no aseguró estar arrepentida de haberse alejado de la agrupación, sí reconoció que fue un momento difícil de asimilar. Esto debido a que, al ver que Flans comenzaba a triunfar, no podía evitar lamentar que ella ya no formara parte del proyecto.

“Se fueron a grabar a España. Bueno, yo me daba de topes en la pared, yo todavía no podía grabar discos, nunca me hicieron caso”, expresó.

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¿Quiénes son las integrantes de Flans?

Flans alcanzó gran popularidad durante la década de los 80. Su alineación original estuvo conformada por tres cantantes: Ivonne, Ilse y Mimí, quienes grabaron varios discos de estudio.

Sin embargo, en 2019, Ivonne decidió apartarse del proyecto. Desde entonces, Ilse y Mimí han continuado trabajando juntas como dueto bajo el nombre de Flans.

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