Famoso cantante sufre GRAVE accidente y le amputan una pierna; esto se sabe sobre su estado de salud

Hace unos días, Jorge D’Alessio sufrió una caída desde lo alto del escenario durante un concierto, lo que despertó preocupación por su estado de salud.

Ahora, otro cantante fue víctima de un accidente de mucha mayor gravedad, cuyas consecuencias fueron tan severas que tuvieron que amputarle una de sus piernas.

El siniestro ocurrió en Barranquilla, Colombia, y también cobró la vida de cuatro personas. Ante lo sucedido, seguidores del cantante se han unido para expresarle su solidaridad y brindarle apoyo en este difícil momento.

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Cantante colombiano y su equipo sufren aparatoso accidente / Redes sociales

¿Quién es el cantante colombiano al que le amputaron una pierna tras un fuerte accidente?

El cantante colombiano que sufrió la amputación de una pierna tras un fuerte accidente es Kbeto Zuleta, cuyo nombre real es Carlos Alberto Zuleta García. El artista, de 46 años, forma parte de una de las dinastías musicales más importantes de Colombia.

A lo largo de su carrera se ha abierto camino dentro del vallenato y, en 2013, obtuvo el premio a Mejor Cantante en el Festival Francisco el Hombre, celebrado en Riohacha, Colombia.

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¿Cómo fue el accidente que sufrió Kbeto Zuleta?

El accidente ocurrió durante la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el cantante regresaba de una presentación junto a sus músicos.

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús en el que viajaban transitaba por la carretera cuando el conductor perdió el control del vehículo, chocó contra la barrera de un puente y cayó al río Ariguaní.

Tras el impacto, habitantes de la zona acudieron para auxiliar a los músicos que quedaron atrapados en el autobús. Posteriormente, cuando llegaron los equipos de rescate, trasladaron a los sobrevivientes para que recibieran atención médica.

El siniestro dejó cuatro personas fallecidas y varios lesionados, entre ellos el cantante Kbeto, quien sufrió heridas de extrema gravedad.

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Accidente del cantante colombiano, Kbeto Zuleta / Redes sociales

¿Por qué le amputaron una pierna a Kbeto Zuleta?

La amputación de una de las piernas de Kbeto Zuleta fue consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante el accidente.

De acuerdo con información difundida por medios de ese país, el cantante sufrió severos traumatismos en las extremidades inferiores. La gravedad de esas heridas obligó a amputarle una pierna para preservar su vida.

Además, tuvo que ser sometido a una cirugía en la pierna derecha, que también presentaba lesiones de consideración. A las lesiones en las piernas se sumó una contusión pulmonar que le provocó dificultades respiratorias y requirió intubación.

En los últimos meses, varios cantantes se han visto afectados por graves accidentes. En septiembre, un músico brasileño fue localizado sin vida después del desplome de su helicóptero.

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