¿Kenia Os está delicada de salud? Revela que será operada por una enfermedad y preocupa a sus fans

Después de que a Kenia Os le surgieran versiones sobre la supuesta fortuna que habría utilizado de Peso Pluma, ahora la cantante vuelve a colocarse en el centro de la conversación, pero por una razón mucho más delicada. Lo que comenzó como una celebración con sus seguidores terminó con una confesión que encendió las alarmas: la cantante reveló que deberá someterse a una cirugía debido a un problema de salud que enfrenta desde hace años. Aunque aseguró que su estado está controlado, la noticia preocupó a millones de fans, quienes ya siguen de cerca su proceso de recuperación.

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Kenia Os / Redes sociales

¿Qué problema de salud tiene Kenia Os y por qué será operada?

Kenia Os sorprendió a sus seguidores durante una transmisión en vivo realizada el 26 de octubre, cuando reveló que se someterá a una cirugía en diciembre de 2026 por complicaciones relacionadas con la endometriosis.

La intérprete de Malas decisiones explicó que ese mismo día acudió a una revisión ginecológica donde su especialista le informó que existe tejido creciendo fuera del útero, situación que le provoca dolores intensos y que requiere intervención quirúrgica.

La cantante decidió compartir públicamente su diagnóstico para informar a otras mujeres sobre esta enfermedad.

Kenia Os ‘Se los voy a decir porque es parte de mí y es parte de lo que estoy viviendo y sé que puedo ayudar a muchísimas mujeres compartiendo esta información. Hace muchísimo tiempo me detectaron endometriosis’.

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¿Cuándo será operada Kenia Os por endometriosis y cuál es su estado de salud actual?

La creadora de contenido explicó que ya conocía su diagnóstico desde hace tiempo, pero fue en su revisión más reciente cuando recibió la recomendación médica de operarse para mejorar su calidad de vida.

Kenia Os también reveló que planea someterse a la cirugía una vez que concluya su último compromiso profesional del año, programado para el próximo 21 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez. De esta manera, la cantante sería intervenida durante diciembre, mes que decidió destinar por completo a su recuperación y descanso antes de retomar sus actividades.

Además, tranquilizó a sus seguidores al asegurar que todo está bajo control. ‘Tengo mucha fe de que todo va a salir bien’, dijo.

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Kania Os / Redes sociales

¿Kenia Os tiene ovario poliquístico además de endometriosis? Esto reveló sobre su diagnóstico

Durante la misma transmisión, la cantante confesó que no sólo enfrenta la endometriosis. También fue diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico, otro padecimiento que afecta a millones de mujeres en el mundo.

La artista explicó que aprovechará su experiencia para visibilizar temas relacionados con la salud hormonal femenina, ya que considera que todavía existe poca información accesible sobre estas condiciones.

‘Voy a hacer público todo ese proceso porque siento que en México hay mucha desinformación acerca de las hormonas, de los procesos hormonales’ Kenia Os

Aunque estimó que físicamente necesitará sólo algunos días para recuperarse, decidió tomar todo diciembre para descansar y enfocarse completamente en su proceso postoperatorio antes de regresar a sus actividades.

@el_mas_keniinii Kenia OS abrió su corazón en LIVE de TikTok para hablar sobre la endometriosis y compartir detalles de la operación a la que se someterá en diciembre. Además, estará compartiendo cómo avanza su recuperación. @KeniaOs ♬ sonido original - el_mas_keniinii

¿Qué es la endometriosis, enfermedad de Kenia Os, y cuáles son sus síntomas y riesgos?

La endometriosis, enfermedad que padece Kenia Os y por la que será sometida a una cirugía en diciembre, se presenta cuando células similares a las que recubren el interior del útero crecen fuera de él, afectando órganos como los ovarios, las trompas de Falopio y otras zonas de la pelvis. De acuerdo con MedlinePlus, aunque su causa exacta aún es desconocida, se estima que afecta a cerca del 10 por ciento de las mujeres en edad reproductiva. Los especialistas señalan que, en algunos casos, puede tener un componente hereditario y comenzar desde los primeros años de la menstruación.

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