César Bono reaparece tras cirugía por tumor; muestra EN VIVO cómo quedó su ojo: “Parece que lo perdí”

A poco más de una semana de que surgieran reportes de que César Bono habría perdido el ojo tras una delicada cirugía, el actor de ‘Vecinos’ rompió el silencio sobre las razones que lo llevaron a ser operado de su ojo luego de que le detectaran un tumor. ¿Cuál es su estado de salud? ¡Te contamos los detalles!

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César Bono rompe el silencio sobre su estado de salud; muestra su ojo EN VIVO. / Redes sociales

¿Cómo surgieron los reportes de que César Bono había perdido el ojo?

Fue el pasado 19 de octubre cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante difundió que, presuntamente, el actor César Bono había perdido su ojo izquierdo luego de que le extirparan un tumor. Además, detalló que estaría en espera de conocer si la lesión es ‘cancerígena’.

Poco después de que la información difundida por el presentador de ‘Sale el sol’ adquiriera notoriedad y alarmara a los seguidores del actor, el hijo de César Bono lanzó un comunicado en el que agradeció la preocupación de las personas y aclaró el estado de salud de su papá.

“Muchas gracias a todos los que me han escrito preocupados por mi papá. Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo. Lamentablemente, se difundió esta información sin verificarla y, posteriormente, otros medios retomaron la nota, provocando preocupación innecesaria”. Hijo del actor César Bono

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Hijo de César Bono se sinceró sobre el estado de salud del actor de ‘Vecinos’. / Redes sociales

¿Qué dijo César Bono sobre su estado de salud tras rumores de que habría perdido su ojo izquierdo?

Después de que el hijo de César Bono se pronunció ante la información difundida sobre la salud de su papá, el actor de ‘Vecinos’ concedió una entrevista al programa ‘Hoy’ en la que compartió los detalles sobre su salud y confirmó que le retiraron un tumor de su ojo izquierdo.

Asimismo, desmintió haber perdido su ojo y lo mostró durante la entrevista, explicando: “Parece que perdí el ojo, que no lo perdí, gracias a Dios. Está cocido el de abajo con el de arriba, pero ahí está el ojo y yo espero que, una vez que lo pueda abrir, pues que no se haya perdido la visión”.

De acuerdo con el intérprete de ‘Frankie Rivers’, acudió al dermatólogo al percatarse de que tenía una especie de perrilla en su ojo izquierdo, pero tras una revisión le informaron que tenía un tumor, el cual está a la espera de conocer si es maligno o benigno.

“Me dijo el dermatólogo: ‘Mira las cosas por su nombre; eso que tienes ahí es un tumor y lo tenemos que quitar’. Eso de si es benigno o maligno me lo van a decir luego”. César Bono

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¿Cómo reaccionó el hijo de César Bono ante los reportes del estado de salud de su papá?

En medio de los rumores de que César Bono habría perdido su ojo izquierdo, el actor regresó a los escenarios con la puesta en escena ‘Defendiendo al cavernícola’, mientras que su hijo Leonardo Bono explicó el procedimiento al que su papá se sometió, asegurando que conserva ambos ojos.

“Le quitaron una bolita que tenía, ni siquiera en el ojo, en el párpado. Todo bien, gracias a Dios, ahora sí que ni siquiera fue de entrada por salida”, explicó. Asimismo, señaló que esa clase de información suele preocupar a las personas que los quieren, pues su papá ya se encuentra trabajando con toda la actitud.

Por el momento, se desconocen mayores detalles sobre el estado de salud de César Bono, pero su reaparición con las cámaras de ‘Hoy’ generó una ola de mensajes positivos por parte de sus colegas y seguidores.

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