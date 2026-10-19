¿César Bono perdió un ojo por un tumor? Reportan delicada cirugía del actor de Vecinos; esto se sabe de su salud

Las redes sociales volvieron a poner a César Bono, actor de Vecinos, en el centro de la conversación luego de que surgieran versiones que aseguran que el actor habría perdido el ojo izquierdo tras la detección de un supuesto tumor.

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César Bono se tatúa junto a sus hijos / IG / YT

¿César Bono perdió el ojo izquierdo por un tumor? Esto se reportó sobre la salud del actor

El actor César Bono preocupó luego de que una publicación en la cuenta oficial de Gustavo Adolfo Infante difundiera que presuntamente había perdido el ojo izquierdo después de que le extirparan un tumor.

“César Bono habría perdido el ojo izquierdo después de que le extirparan un tumor y está a la espera de resultados de patología para conocer si la lesión es cancerígena”, se leía en la cuenta de Instagram de Gustavo Adolfo Infante.

Posteriormente, la cuenta de espectáculos Doña Carmelita compartió en X un mensaje que aumentó la preocupación por la salud del histrión:

“Nuestras oraciones por la salud del actor CÉSAR BONO, a quien tuvieron que extirparle su ojo izquierdo debido a que le detectaron un tumor canceroso, y era la única forma de que el mal no se esparciera a otros órganos. A sus 76 años el actor ha tenido muchos problemas de salud “, se leía en la cuenta.

¿César Bono confirmó que perdió el ojo izquierdo?

Hasta el momento, César Bono no ha emitido declaraciones públicas sobre los rumores que circulan en redes sociales respecto a una supuesta extirpación de su ojo izquierdo.

Precisamente por esa falta de información oficial, la noticia continúa manejándose como una versión sin confirmar. Mientras tanto, miles de usuarios han reaccionado con mensajes de apoyo y preocupación por el estado de salud del actor.

¿Qué problemas de salud ha enfrentado César Bono en los últimos años?

Aunque el rumor sobre la supuesta pérdida de un ojo no ha sido confirmado, es cierto que César Bono ha vivido momentos muy complicados en cuestiones de salud.

Uno de los episodios más graves ocurrió en 2018, cuando sufrió ocho infartos cerebrales en una sola noche, situación que le dejó secuelas permanentes y afectó la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Desde entonces utiliza diversos apoyos para desplazarse y ha seguido tratamientos de rehabilitación.

A principios de 2026, César Bono también sufrió una aparatosa caída que le provocó lesiones importantes en las rodillas, complicando aún más sus movimientos. Además, años atrás enfrentó una delicada infección causada por la bacteria Clostridium difficile y fue sometido a una cirugía para retirar un pólipo de las cuerdas vocales.

A pesar de todo ello, el primer actor ha logrado mantenerse vigente. Actualmente continúa participando en la exitosa obra “Defendiendo al Cavernícola” y forma parte del elenco de “Vecinos”, producción en la que sigue conquistando al público con su característico sentido del humor.