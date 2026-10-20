César Bono reaparece tras rumores de que perdió un ojo por un tumor: ¿Cómo está de salud tras su cirugía?

Las versiones sobre una supuesta cirugía que habría dejado a César Bono sin un ojo encendieron las alarmas entre sus seguidores y desataron una ola de preocupación sobre el estado de salud de César Bono y el querido actor de Vecinos. Mientras el rumor se propagaba rápidamente en redes sociales, su entorno salió a desmentir la información y aclaró que la situación no era como se había reportado. En medio de las especulaciones, el comediante reapareció sobre el escenario ¿cómo se veía? ¡Hay video!

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¿Cómo fue la reaparición de César Bono tras los rumores sobre su salud?

César Bono reapareció en público la noche del 19 de octubre de 2026 en el Teatro Libanés, donde ofreció una función de la obra Defendiendo al cavernícola, producción que ha encabezado durante aproximadamente 25 años.

La reaparición llamó la atención porque ocurrió apenas unas horas después de que surgieran rumores sobre una supuesta cirugía relacionada con un tumor y la presunta pérdida de su ojo izquierdo.

Lejos de mostrarse alejado de los escenarios, el actor celebró su cumpleaños número 76 trabajando. Al finalizar la función, recibió el cariño del público, que le cantó Las Mañanitas y celebró junto a él una fecha tan especial.

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¿Cuál es el estado de salud de César Bono hoy, 20 de octubre de 2026?

La información más reciente sobre el estado de salud de César Bono fue compartida por su hijo, Leonardo Bono, quien aseguró que el actor se encuentra bien y que los rumores fueron exagerados.

Durante una entrevista, Leonardo reveló que su padre sí fue sometido a un procedimiento médico, pero negó que hubiera perdido el ojo izquierdo o que enfrentara una situación tan delicada como la que se difundió inicialmente.

“Hoy en su cumpleaños 76 está dando función saliendo de una operación. Con toda la actitud, yo ayer estaba trabajando pero supe que estaba muy feliz con mis hermanos”, declaró el hijo del actor.

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🚨¡#CÉSARBONO CELEBRA SU CUMPLEAÑOS EN EL TEATRO! Así está su salud tras la polémica por su ojo🚨 ¡#CésarBono demuestra que el escenario es su lugar feliz! Este lunes 19 de octubre, el querido actor celebró su cumpleaños con una gran función de #DefendiendoAlCavernícola, donde el público lo sorprendió cantándole Las Mañanitas en una emotiva muestra de cariño. Pero esta celebración llega después de la polémica que generó la noticia sobre su supuesto problema de salud y los rumores de que habría perdido el ojo izquierdo tras una cirugía para extirparle un tumor. ¿Qué está pasando realmente con el actor? Su hijo, #LeonardoBono, salió a aclarar la información que circuló y a hablar sobre el estado de salud de su padre. En este video te mostramos cómo vivió César Bono su cumpleaños sobre el escenario, la reacción del público y lo que se sabe tras la controversia. — Al Punto Noticias (@AlPuntoNoticias) October 20, 2026

¿Qué le pasó realmente a César Bono y qué cirugía le realizaron? Su hijo aclara los rumores

La preocupación comenzó después de que se difundiera la versión de que César Bono había sido sometido a una delicada cirugía para retirarle un tumor y que, durante el procedimiento, habría perdido el ojo izquierdo. La información se viralizó rápidamente y generó preocupación entre admiradores, colegas y seguidores del actor, quienes comenzaron a enviar mensajes de apoyo en redes sociales.

Sin embargo, Leonardo Bono salió a desmentir categóricamente esa versión y explicó que el procedimiento médico fue mucho menos grave de lo que se reportó inicialmente. El hijo del actor aclaró que su padre conserva ambos ojos y que la intervención no comprometió su visión.

“César Bono no perdió un ojo por extirparle un tumor, es completamente falso”, afirmó. Asimismo, detalló que los médicos únicamente retiraron una pequeña lesión localizada en uno de sus párpados. “Le quitaron una bolita que tenía, ni siquiera en el ojo, en el párpado. Todo bien, gracias a Dios, ahora sí que ni siquiera fue de entrada por salida”, explicó. Leonardo también señaló que una fotografía en la que aparecía el actor con una gasa y rastros de sangre habría contribuido a la confusión, pues muchos interpretaron erróneamente que se trataba de una cirugía mucho más delicada.

El también actor consideró que este tipo de versiones pueden generar preocupación innecesaria entre familiares, amigos y seguidores que realmente se interesan por el bienestar del comediante.

“Es un chisme bien grave que puede preocupar a la gente que lo quiere, a su familia”, expresó.

Hijo de César Bono habla de la salud de su papá / Redes sociales

Gustavo Adolfo Infante ofrece disculpas tras la polémica con César Bono

Tras la controversia generada por la información sobre la salud de César Bono, el periodista Gustavo Adolfo Infante reconoció que el dato que compartió resultó ser incorrecto y explicó cómo llegó a sus manos.

De acuerdo con el conductor, la versión le fue comunicada por un tercero. Señaló que fue el productor Enrique Gou quien le informó sobre la supuesta cirugía y que incluso le habría asegurado contar con la autorización de César Bono para hacer pública la información.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante reveló que sostuvo una llamada con César Patricio Bono, hijo del actor, conversación que terminó entre reclamos y fuertes diferencias. Ante la situación, el periodista asumió la responsabilidad de sus declaraciones y ofreció una disculpa pública por la confusión generada.

“Yo tomo la responsabilidad de lo que dije, ofrezco una disculpa porque fue una información errónea. (...) Qué bueno que no perdió el ojo, Dios quiera que César Bono esté bien. Ofrezco una disculpa por lo que causó lo que yo dije”, expresó. Además, lamentó que los hijos del actor se vieran involucrados en la polémica derivada de la información que se difundió sobre su estado de salud.

Hijo de César Bono enfrenta a Gustavo Adolfo Infante tras presuntos problemas de salud en el ojo del actor / Redes sociales y canva

César Bono responde a Gustavo Adolfo Infante y lo perdona “todos cometemos errores”

La tarde de este martes, César Bono rompió el silencio y envió un mensaje de audio a Gustavo Adolfo Infante, en el que aclaró los rumores sobre su estado de salud y confirmó que no perdió un ojo, sino que fue operado de un párpado. Además, el actor dejó atrás cualquier malentendido con el periodista, aseguró que no había problema entre ellos y le expresó su perdón por la información difundida.