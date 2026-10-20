Gustavo Adolfo Infante responde a escándalo sobre ojo de César Bono y el hijo del actor lo enfrenta: “Me insultó”

El periodista y conductor, Gustavo Adolfo Infante, se hizo viral la noche del lunes 19 de octubre, luego de hablar sobre el presunto padecimiento que el actor, César Bono, tenía en su ojo, mismo que le habría ocasionada la supuesta pérdida del izquierdo. ¿Cómo se defendió?

Gustavo Adolfo Infante habló de la salud de César Bono / Redes sociales

Gustavo Adolfo Infante informó en redes que César Bono había perdido su ojo izquierdo

La tarde del lunes 19 de octubre empezó a correr un rumor sobre la salud de César Bono, quien supuestamente había sufrido un problema en el ojo izquierdo.

Al parecer, todo se originó en el Instagram de Gustavo Adolfo Infante, donde se afirmó que el intérprete perdió el ojo izquierdo luego de que le retiraron un tumor:

César Bono habría perdido el ojo izquierdo después de que le extirparan un tumor y está a la espera de resultados de patología para conocer si la lesión es cancerígena. Gustavo Adolfo Infante

La noticia rápidamente causó tristeza entre colegas y seguidores del trabajo de César Bono, pues ha estado presente en diferentes proyectos tanto de cine y teatro, como de televisión. ¿Qué pasó después?

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Rumor indicaba que César Bono había perdido un ojo / Fotos: Redes sociales.

Hijo de César Bono desmintió problema de salud de su padre

Ante la ola de mensajes que preguntaban sobre la salud del actor, el hijo de César Bono rompió el silencio para aclarar lo ocurrido mediante un comunicado, en el que agradeció el interés y la preocupación del público.

Hizo hincapié en afirmar que lo que se estaba difundiendo era falso:

Muchas gracias a todos los que me han escrito preocupados por mi papá. Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo. Hijo de César Bono

Posteriormente, agregó el siguiente mensaje:

Lamentablemente se difundió esta información sin verificarla y, posteriormente, otros medios retomaron la nota, provocando preocupación innecesaria entre quienes nos conocen y nos quieren. Hijo de César Bono

Finalmente, el hijo de César agradeció las muestras de cariño mostradas por parte de todo el público en redes sociales.

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Hijo de César Bono habla de la salud de su papá / Redes sociales

Gustavo Adolfo Infante se defiende de las críticas de un periodista e hijo de César Bono

Según información del periodista deportivo, César Patricio (también hijo de César Bono) presuntamente decidió comunicarse con Gustavo Adolfo Infante para hablar sobre lo ocurrido con su padre y así “reclamarle” por lo ocasionado.

Sin embargo, el asunto se habría tornado tenso cuando Gustavo Adolfo presuntamente le dijo:

Y le hablé para aclarar su fake new y me insultó. Textual @GAINFANTE me dijo ‘te mando a ching*r a tu madre’ lamentable...” Periodista César Patricio

Cabe señalar que Gustavo Adolfo Infante no ha confirmado dicha versión, de manera paralela, el conductor de De primera mano eliminó la publicación y pareció retractarse de aquella información soltada.

Por ahora, la polémica se mantiene, y recientemente Gustavo Adolfo aseguró que esa información le llegó por un tercero, pues el productor Enrique Gou fue quien le avisó y todavía habría tenido el permiso presuntamente de César Bono de dar la información.

Periodista habría enfrentado a Gustavo Adolfo Infante / Redes sociales y canva

Finalmente, Infante aceptó que hubo una llamada con César Patricio en la que, en medio de insultos y discusiones, se mandaron lejos.

El periodista ofreció disculpas ante lo acontecido por sus declaraciones y lamentó que sus hijos sufrieran esta escena:

Yo tomo la responsabilidad de lo que dije, ofrezco una disculpa porque fue una información errónea. (...) Qué bueno que no perdió el ojo, Dios quiera que césar Bono esté bien. Ofrezco una disculpa por lo que causó lo que yo dije. Gustavo Adolfo Infante

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