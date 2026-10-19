¿Hijo de César Bono confirma que el actor perdió un ojo? Lanza fuerte mensaje tras rumores: “Lamentablemente…”

César Bono encendió las alarmas por su estado de salud este lunes 19 de octubre, luego de que circulara información sobre una supuesta operación que habría tenido consecuencias irreversibles para el actor. La versión fue difundida por Gustavo Adolfo Infante, cuando la preocupación comenzaba a crecer, el hijo del comediante apareció con un mensaje que cambió por completo la historia. ¿Qué ocurrió realmente?

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¿Qué rumores circularon sobre la salud de César Bono y la supuesta pérdida de su ojo izquierdo por un tumor?

La tarde de este lunes comenzó a circular una versión sobre el estado de salud de César Bono. Y la preocupación creció rápido.

Todo habría arrancado en la cuenta de Instagram de Gustavo Adolfo Infante. Ahí se aseguró que el actor había perdido el ojo izquierdo tras la extirpación de un tumor.

“César Bono habría perdido el ojo izquierdo después de que le extirparan un tumor y está a la espera de resultados de patología para conocer si la lesión es cancerígena”. Gustavo Adolfo Infante

Después de la publicación de Infante, otras cuentas se sumaron. Una de ellas fue Doña Carmelita, que compartió un mensaje en X y elevó el tono de la preocupación.

“Nuestras oraciones por la salud del actor CÉSAR BONO, a quien tuvieron que extirparle su ojo izquierdo debido a que le detectaron un tumor canceroso, y era la única forma de que el mal no se esparciera a otros órganos. A sus 76 años el actor ha tenido muchos problemas de salud”.

¿Qué dijo el hijo de César Bono sobre la supuesta pérdida de un ojo del actor por un tumor?

Ante la ola de mensajes, el hijo del actor decidió aclarar la situación. Lo hizo con un comunicado en el que agradeció la preocupación de la gente.

Fue directo al señalar que la información que circulaba no era cierta:

Hijo de César Bono “Muchas gracias a todos los que me han escrito preocupados por mi papá. Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo”

Y continuó: “Lamentablemente se difundió esta información sin verificarla y, posteriormente, otros medios retomaron la nota, provocando preocupación innecesaria entre quienes nos conocen y nos quieren”

Finalmente agradeció todas las muestras de amor y apoyo: “Gracias de corazón por sus mensajes y por estar al pendiente de mi familia”.

¿Quién es Leonardo Bono, el hijo de César Bono que habló sobre el estado de salud del actor?

Leonardo Patricio Bono, conocido artísticamente como Leonardo Bono, es uno de los hijos más conocidos del primer actor César Bono. Siguiendo la tradición familiar, ha desarrollado una carrera en el mundo del entretenimiento como actor, cantante y creador de contenido, logrando construir una imagen propia dentro del medio artístico.

A lo largo de su trayectoria ha participado en reconocidas producciones de teatro musical como Avenida Q, Toc Toc y Hoy No Me Puedo Levantar, proyectos que le han permitido destacar por su talento sobre los escenarios. Además de su trabajo en el teatro, suele compartir aspectos de su vida profesional y personal a través de redes sociales, donde mantiene una estrecha comunicación con sus seguidores.