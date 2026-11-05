Frida Sofía responde a Alejandra Guzmán sobre la pelea en su cumpleaños: “No se puede discutir con una pared”

La polémica entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, sumó un nuevo capítulo tras el cumpleaños de la influencer. Luego de que la intérprete de “Yo te esperaba” afirmara que había buscado un acercamiento con su hija, ella salió a responder tajantemente. ¿Sí pelearon otra vez?

¿Frida Sofía y Alejandra Guzmán se reencontraron en cumpleaños de la influencer? / Redes sociales

¿Cuándo fue el reencuentro de Frida Sofía y Alejandra Guzmán, según Javier Ceriani?

Es bien sabido que la relación entre Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, ha estado marcado por una evidente tensión durante años. La situación se agravó en 2021, cuando la influencer habló en público sobre los presuntos abusos que habría sufrido de parte de su abuelo, Enrique Guzmán, cuando aún era menor de edad.

Lejos de creerle, Alejandra optó por respaldar a su padre y evitó referirse mucho al tema. Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, en 2024, se informó de un acercamiento entre madre e hija, y todo parecía indicar que se encaminaban hacia una reconciliación.

El pasado martes 3 de noviembre, Javier Ceriani contó a TVNotas que la cantante habría viajado a Miami para visitar a Frida Sofía y festejar su cumpleaños. De acuerdo con esa versión, incluso le habría rentado un yate.

Se dice también que Alejandra se molestó con su hija porque esta no publicó nada en redes sociales sobre el gesto. Asimismo, le habría incomodado que la joven le pidiera apoyo en las acusaciones que en su momento hizo contra Enrique:

Además de un yate no posteado y charlas serias, Frida le ha pedido a su madre que le dé el beneficio de la duda con respecto al posible abuso de su abuelo. Quiere que le crea, pero Alejandra no quiso ceder ni un milímetro y todo terminó mal; ahora el diálogo se rompió definitivamente y han vuelto a una guerra campal. Javier Ceriani

Después de esto, Frida Sofía reveló detalles de dicha versión y el posible reencuentro con su madre. ¿Qué dijo la modelo?

Te puede interesar: Frida Sofía reaparece con mensaje tras caída de su mamá Alejandra Guzmán; ¿habla sobre el karma? | FOTO

Alejandra Guzmán y Frida Sofía distanciadas / Mezcalent

¿Alejandra Guzmán confirmó reencuentro con Frida Sofía en su cumpleaños?

En la noche del pasado 4 de noviembre, la prensa se acercó a Alejandra Guzmán para preguntarle por su relación actual con Frida Sofía. La cantante confirmó que sí visitó a su hija con motivo de su cumpleaños.

No obstante, evitó dar detalles sobre cómo transcurrió el encuentro o si realmente hubo un “enfrentamiento” con la modelo. Se limitó a decir que se queda con los buenos recuerdos de ese momento:

Claro, fui. Le toqué la puerta, la celebré y ya. Yo creo que hace falta que nos comuniquemos sin tanta prensa. Me atreví a hacerlo y me quedé con un buen recuerdo y así lo quiero dejar. Alejandra Guzmán

Dijo sentirse muy orgullosa de lo que Frida Sofía ha conseguido a lo largo de su vida y le deseó lo mejor: “ Tiene todo para romperla ”, afirmó.

Para cerrar, comentó que se encuentra bien de salud luego del problema con su cadera de titanio que enfrentó hace unos meses, y que está muy contenta por los conciertos que ofrecerá en los próximos meses.

Lee: Frida Sofía reaparece con mensaje tras caída de su mamá Alejandra Guzmán; ¿habla sobre el karma? | FOTO

Alejandra Guzmán habló sobre su “reencuentro” con Frida Sofía / Redes sociales

Frida Sofía habla del reencuentro con Alejandra Guzmán en su cumpleaños

La versión de Frida Sofía sobre el posible reencuentro con su madre, Alejandra Guzmán, se dio por medio de Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró en su programa De primera mano haber tenido contacto con ella después de las declaraciones de la cantante.

En el mensaje que Infante dio a conocer, Frida Sofía fue directa respecto a las palabras públicas de la cantante:

Ella puede declarar lo que quiera, pero lo único que no puede declarar es que me ama y que me apoya porque siempre lo dice, pero nunca lo hace. Solamente con el hecho de que esté protegiendo a mi agresor es suficiente para que yo me aleje. No sólo eso, sigue besando en la boca y sigue haciéndose la que no pasó nada y la que no me cree del abuso de mi abuelo. Mensaje mostrado por Gustavo Adolfo Infante

La modelo también negó recibir cualquier tipo de respaldo por parte de su famosa madre, con lo que contradijo la imagen de acercamiento que, según Guzmán, se habría dado tras casi siete años sin trato:

No se puede discutir con una pared y mucho menos llegar aún lugar sano para poder tener una relación entre madre e hija, con respeto y con amor, no con manipulación, mentiras y amenazas. Presunto mensaje de Frida Sofía

Mientras tanto, nuevamente existe un choque de declaraciones entre madre e hija. ¿Quién estará hablando con la verdad?

Tal vez te interese: Alejandra Guzmán revela entre lágrimas su reencuentro con Frida Sofía: “Fue mágico”