Alejandra Guzmán y Frida Sofía otra vez son enemigas, ¡y esta vez sin miras de reconciliación! Cumpleaños acaba mal

Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, ya se habían amigado, o eso intentaron luego de las acusaciones que hace años hizo la joven sobre su abuelo, Enrique Guzmán (señaló que, presuntamente, el rockero abusó sexualmente de ella por años). En el cumpleaños de Frida hubo otra vez pleito y fuerte. Y es que les cuento que, si algo le ha pedido ‘la Guzmán’ a su hija, es que no suba todo lo que hace a redes sociales, que mantenga un perfil bajo.

Alejandra Guzmán habría peleado con su hija / Captura de pantalla

Presunta pelea entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía en el cumpleaños de la influencer

El tema es que, en el cumple de la influencer, la cantante llegó a Miami y rentó un yate carísimo para agasajar a su hija, y al otro día, ¡drama! Alejandra se enojó con ella porque no posteó nada para presumir el regalazo, y hubo bronca. ¿Quién la entiende?

Ya Frida necesita poco de su madre, su dinero ya no le interesa, porque ya tiene la herencia de su abuela, y eso le da calma a ambas, pero justo ahora que intentaban llevarse bien, todo volvió a romperse.

Además de un yate no posteado y charlas serias, Frida le ha pedido a su madre que le dé el beneficio de la duda con respecto al posible abuso de su abuelo. Quiere que le crea, pero Alejandra no quiso ceder ni un milímetro y todo terminó mal; ahora el diálogo se rompió definitivamente y han vuelto a una guerra campal, donde, por un lado, tenemos a una Frida más madura, más sólida y con dinero, y por otro, una Alejandra más débil de salud y sin fuerzas para pelear.

Frida está dispuesta a todo para no dejarse, mientras que Alejandra sigue sin estar del lado de su hija, siempre pidiendo que no mienta, que no postee, que no cante, que no actúe... que no nada. Frida está cansada de una madre así.

Como dice ella: “ Es una hija de nadie ”. Sabe que no cuenta con su madre, esa misma que la expuso a muchos peligros en su infancia y por ello no la perdonará jamás.

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Frida Sofía y Alejandra Guzmán habrían discutido en cumpleaños / Redes sociales

¿De qué acusó Frida Sofía a Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán?

En abril de 2021, Frida acusó públicamente a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán

Más tarde, señaló que tomaría acciones legales en contra de su abuelo por violencia familiar , abuso sexual y corrupción de menores.

, abuso sexual y corrupción de menores. Enrique Guzmán rechazó haber abusado de su nieta , e hizo declaraciones donde ponía en duda la salud mental de Frida, quien ya estaba alejada de su madre y la familia Guzmán. Alejandra salió a defender la reputación de su padre ante las acusaciones de su propia hija. Manifestó que ponía las manos al fuego por él y a Frida le ofreció buscar ayuda psicológica . Después, Frida confesó que don Enrique le ofreció dinero para reconciliarse, pero ella lo rechazó. En enero de este año, Pablo Moctezuma, padre de Frida, dejó ver ante los medios de comunicación que su hija ya había dejado el proceso legal.

, e hizo declaraciones donde ponía en duda la salud mental de Frida, quien ya estaba alejada de su madre y la familia Guzmán. Alejandra salió a defender la reputación de su padre ante las acusaciones de su propia hija. . Después, Frida confesó que don Enrique le ofreció dinero para reconciliarse, pero ella lo rechazó. En enero de este año, Pablo Moctezuma, padre de Frida, dejó ver ante los medios de comunicación que su hija ya había dejado el proceso legal. Alejandra y Frida parecían haberse reconciliado tras el fallecimiento de Silvia Pinal.

Recientemente, Frida reiteró sus señalamientos contra su abuelo y dijo que supuestamente la Fiscalía no había hecho nada con su demanda.

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Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán de presunto abuso / Mezcalent, IG: @ifridag

Estas son algunas de las controversias alrededor de la Dinastía Pinal

Tras el fallecimiento de Silvia Pinal

Este año, Alejandra Guzmán explicó que parte de la herencia que le dejó su madre es la mansión que tenía en CDMX, y tiene planeado venderla . Además, confirmó que heredó el famoso retrato de su madre, que pintó Diego Rivera.

. Además, confirmó que heredó el famoso retrato de su madre, que pintó Diego Rivera. También existe un distanciamiento entre Stephanie Salas y Alejandra Guzmán . Sus diferencias estarían relacionadas con asuntos de la entrega de un seguro millonario cuyos beneficiarios habrían sido Stephanie y su hija, Michelle Salas. A esto se suma el distanciamiento entre Alejandra y Sylvia Pasquel , madre de Stephanie.

. Sus diferencias estarían relacionadas con asuntos de la entrega de un seguro millonario cuyos beneficiarios habrían sido Stephanie y su hija, Michelle Salas. A esto se suma , madre de Stephanie. Surgieron versiones de que la exesposa de Luis Enrique y él habrían sustraído objetos de valor de la casa de Silvia Pinal, pero Mayela señaló a Efigenia Ramos , quien trabajó con la actriz durante años, por presuntos robos.

, quien trabajó con la actriz durante años, por presuntos robos. En respuesta, Efigenia demandó a Mayela por daño moral.

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