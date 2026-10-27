Jessica Coch y Laura Vignatti: Tras pleito por telenovela y que corrieran a una, ¡se vuelven a ver las caras!

En 2017, Jessica Coch y Laura Vignatti vivieron un enfrentamiento mientras grababan la telenovela Mi marido tiene familia, lo que costó que a Jessica y a Yahir ya no los llamaran para la segunda temporada. Este año ambas actrices se han reencontrado en la telenovela Infinito amor. Laura, ante estos cuestionamientos, señaló: “Sí hablamos, pero no hay nada que aclarar. En ningún momento creo que un actor tiene la autoridad para decirle a un productor ni a nadie: ‘Quita o pon o saca a tal’, jamás”.

Jessica Coch y Laura Vignatti habrían peleado en “Mi marido tiene familia” / Luis Pérez

¿Cómo fue el reencuentro entre Laura Vignatti y Jessica Coch tras enfrentamiento?

“De hecho nos saludamos, nos llevamos bien, no pasa nada... Al final, nos vamos cruzando todos en los proyectos. Hay malentendidos y cosas, pero no (pasa nada). Estamos trabajando juntas y esas cosas pasan con todos los actores... Tienes roces con algunos, con otros no, lo aclaras, luego pasan los años y luego que sí que no pasó nada”, dijo Laura.

Le preguntamos si en su momento le dolieron las declaraciones de Jessica y nos respondió: “No vi nada, no me afectó. Ahorita que me estás diciendo me estoy enterando de que hubo declaraciones”. Cabe mencionar que, al final de la entrevista, Laura nos reclamó que le hubiéramos preguntado por este asunto.

Te puede interesar: Presunto agresor de Laura Vignatti queda libre, una de sus ex habla: “Lo escuché planear la muerte de Laura”

Laura Vignatti y su enfrentamiento con Jessica Coch / Fotos: Alejandro Isunza/IG/@lauravignatti

¿Qué dijo Jessica Coch sobre su “reconciliación” con Laura Vignatti?

Por su parte, Jessica Coch, de manera muy amable y relajada, dijo: “Yo creo que, al final, como todo en la vida, eso pasó hace años. Platicamos, Laura y yo. Son cosas de que estás más chavo, no pasa nada. Ella me pidió platicar conmigo y yo cedí, ningún problema”. Asegura que no hay nada que perdonar:

Las cosas se olvidan, se toman de ese momento. Tal vez ella estaba pasando algo y pues así es. Jessica Coch

Le preguntamos si cree que puedan llegar a ser amigas, y nos respondió: “No, la verdad que no. Eso lo platicamos las 2 y lo dejamos clarísimo. Nunca fuimos amigas, sino compañeras de trabajo. Hoy pasa con mucha gente, no es nada más con ella, ni para que lo saquen de contexto. En general, en la vida tienes más química con unas personas que con otras, y eso no quiere decir que te caigan mal, solo es una cuestión de química”.

Y agregó: “Yo ya tengo mis amigos de muchos años y, conforme vas creciendo o siendo más madura, tu círculo se va haciendo más chiquito. La gente que va entrando a tu vida se aplaude, pero hoy en día es más difícil”.

Lee: Laura Vignatti vio su fama apagarse tras el infierno que vivió con su ex: “Me alejó de todo... por mi bien”

¿Jessica Coch y Laura Vignatti son amigas? / Captura de pantalla: @jessycoch

¿En qué proyecto volvieron a coincidir Laura Vignatti y Jessica Coch?

Sobre el proyecto, Laura Vignatti nos dijo: “Me encantó, porque últimamente me están ofreciendo mucho hacer villanas y es muy divertido. El personaje se llama ‘Roberta’, es muy clasista”.

Durante la presentación, en el tráiler se transmitió una escena de violencia que hizo cimbrar a Laura, que hace algunos años fue víctima de maltrato por parte de una de sus exparejas. “Está cañón, yo estaba respirando para no llorar. Es como que, aunque creas que ya pasó todo y está bien, sí te sigue tocando. Incluso, de hecho, cuando de repente estaban hablando del tema del abuso, del que se habla en la novela, la garganta se me empezó a trabar. Es algo que lo vives y que, cada vez que tocan el tema, lo sientes y te vienen imágenes, pero ni siquiera es por lo que me pasó a mí, es porque sabes que otras personas están pasando por eso. Cuando lo vives en carne propia, entiendes el valor de las palabras que están diciendo”.

Para concluir, Jessica también nos habló de su personaje: “‘Celia’ es una mujer sin escrúpulos. Me encanta regresar, porque después de 2 años de hacer buenas, estoy feliz (de hacer una villana)”.

Tal vez te interese: Jessica Coch sufrió terrible traición por parte de su mejor amiga

Laura Vignatti y Jessica Coch coinciden en nuevo proyecto / Fotos: Alejandro Isunza/IG/@lauravignatti

¿Quién es Laura Vignatti?

Es originaria de Argentina.

En 2012 debutó en la televisión mexicana, en la telenovela Qué bonito amor , de Salvador Mejía.

, de Salvador Mejía. Ha actuado en melodramas como Sueño de amor, Mi marido tiene familia, Soltero con hijas, La mexicana y el güero, Mi secreto, Fugitiva y La jefa, entre otras, así como en la serie El extraño retorno deDiana Salazar.

Relacionada: Niurka asegura que Laura Vignatti y Juan Osorio están juntos

Esta es la trayectoria de Laura Vignatti / Fotos: Alejandro Isunza/IG/@lauravignatti

¿Cuál es la trayectoria de Jessica Coch?

Debutó en 2006 en la telenovela Código postal .

. Ha participado en otros melodramas, como Palabra de mujer, Juro que te amo, Mi pecado, Cuando me enamoro, Un refugio para el amor, Amor de barrio, Mi marido tiene familia y El maleficio . El año pasado la vimos en El conde .

y . El año pasado la vimos en . En 2023 fue parte del reality Los 50 .

. En teatro, ha estado en obras como Por quélos hombres aman a las cabronas y Chicas católicas

Checa: Examante de Juan Osorio lo dejó porque ¡empezó a salir con la actriz Laura Vignatti!

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.