A Sugey Ábrego no le importan las críticas sobre su cuerpo: “Estar delgada o gordibuena no me resta talento”

Sugey Ábrego, de 49 años, continúa causando revuelo en redes sociales. Lejos de dejarse afectar por las críticas y comentarios de quienes cuestionan su físico y la señalan por tener algunos kilitos de más, ella ha decidido tomar esta situación con humor e incluso como un halago. La actriz también contó que decidió cerrar su página azul para darle prioridad a su carrera actoral.

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Sugey Ábrego

¿A Sugey Ábrego le están afectando los comentarios negativos sobre su cuerpo?

Sugey nos aclaró si le afectan los comentarios negativos sobre su cuerpo. “A mí, estar delgada o gordibuena no me resta talento, ese tipo de cosas para mí no son críticas; al contrario, puedo ver que, casi a mis 50 años, todavía lessigue causando tanto morbo verme el cuerpo. Cada vez que bailo en pijama casi llegamos a los 200 mil. Entonces, ya encontré en esta tendencia del hate un nicho donde nadie se atreve a hacer tan bonito ridículo bailando como yo. ¿Cómo algo puede causar tanto revuelo, en estos momentos en los que no se debería hablar de los cuerpos? Que hablen del mío es un halago, porque me siguen deseando y pensando que tengo 20 años. Es parte de trascender”.

La actriz está orgullosa de seguir vigente en el medio del espectáculo. “Además, próximamente me van a entregar la presea de plata por 25 años cotizando en un sindicato, y han sido ininterrumpidos. ¿Creen que me va a preocupar que hablen de mí, si bailo en pijama? No, hombre”.

Sugey se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres que no se atreven a hacer lo que ella ha logrado en poco tiempo en redes sociales, donde es una persona libre y feliz. “Siempre trato de ser aspiracional para cualquier persona. Por eso, ya voy a cerrar mis plataformas, porque ya no tengo esa necesidad. Ya no es necesario tener la página azul. A unos meses de cerrar el año es importante transmitirlo, porque creo que más productores me pueden seguir dando trabajo. Todo eso fue transitorio”.

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La actriz asegura que cada vez que baila en pijama en redes, le genera casi 200 mil vistas / Archivo TVNotas

¿Sugey Abrego se arrepiente de haber cerrado su página azul?

Sobre el cierre de su página azul, nos cuenta: “En estos momentos ya no estoy ofertando mi ropa interior. Lo que estoy haciendo con la obra de teatro, La obscenidad de la carne, ya está traspasando esas cosas que tuve que hacer por necesidad. Me la siguen pidiendo; sin embargo, estoy en una telenovela y me tuve que replantear cosas que hice en pandemia por falta de trabajo. Seguramente me voy a estar retirando de la página azul, para darle prioridad a mi carrera como actriz. Si bien me abrió muchas puertas, también me las llegó a cerrar. Ahora quiero que me vean en esa transición a la actuación”.

Sobre si le dolió tomar esta decisión, dijo: “No me costó trabajo, porque no amo el dinero. Sí te puedo decir que es una entrada muy fuerte, porque finalmente el morbo de que sea actriz genera esos suscriptores. Ahora que anuncié el cierre, se va a subastar el material y contenido, porque fueron 5 años de muchas fotos editoriales, pero al final todo es cíclico.

Respecto a que en sus fotos recientes se le nota con algo de sobrepeso, señaló: “Mira, a mí me gusta hablar de mi trabajo, y si no me gusta hablar del cuerpo de otras personas, menos voy a hablar del mío. Ya estamos en tiempos en que nada, ni una crítica u observación, te debe cambiar lo que tú piensas de ti mismo. Además, la explicación sobre los cambios la vamos a tener el próximo año que salga la película, donde interpreto a la mamá de ‘Slobo’, que requirió ciertas especificaciones físicas, como no tocarme la cara, porque necesito ser una mujer que parezca mamá”.

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Sugey cierra su página azul tras 5 años, para enfocarse en su carrera como actriz / Archivo TVNotas

¿A qué se decica actualmente Sugey Ábrego y cuál ha sido su trayectoria?

Comentó que está feliz con la gira por toda la República de la obra de teatro La obscenidad de la carne. “Estoy muy contenta. Gracias al éxito de la obra pudimos arrancar una gira con Omar Suárez. Nos encontramos en la semana 4 y andamos por todo Veracruz”.



Debutó en 2003 en Mujer, casos de la vida real. Es bailarina profesional egresada del INBA.

profesional egresada del INBA. Ha trabajado en las telenovelas : Clase 406, Las vías del amor, Rebelde, Piel de otoño, Destilando amor, Amores verdaderos, La vecina y Monteverde, entre otras.

: Clase 406, Las vías del amor, Rebelde, Piel de otoño, Destilando amor, Amores verdaderos, La vecina y Monteverde, entre otras. En teatro ha estado en: Amor sin barreras y Los monólogos de la vagina. Actualmente está de gira con La obscenidad de la carne.

Como conductora estuvo en los programas: Se vale, Muévete y Matutino express.

Posó para varias revistas para caballeros. En 2021, durante la pandemia, abrió su página azul para apoyarse económicamente, debido a la falta de trabajo. Posteriormente, comenzó a vender su ropa interior y le pagaban muy bien por cada prenda. En diciembre, tiene decidido cerrar esta plataforma.

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