Ring Royale 2: Poncho de Nigris revela fecha, sede y primeros peleadores del evento, ¡Crista confirmada!

Los rumores alrededor del Ring Royale 2 parecen tomar sentido... ¿o no? Poncho de Nigris compartió un avance de la segunda edición, tanto algunos peleadores, como el día y la fecha del evento. La presencia de Crista Montes ha sorprendido a internautas. ¿Peleará?

Poncho de Nigris revela detalles del Ring Royale 2 / Redes sociales

¿Cuándo y dónde será el Ring Royale 2?

De acuerdo con una publicación en redes sociales hecha por el propio Poncho De Nigris, el Ring Royale 2 se celebrará el domingo 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, uno de los recintos más importantes de Nuevo León.

La elección del lugar, para muchos, era de esperarse, ya que es la ciudad de origen del organizador y un escenario con capacidad para albergar a un público numeroso, algo clave para un espectáculo de esta índole.

La hora aún no se conoce, pero se espera que el evento pueda dar inicio después de las seis de la tarde, para que los asistentes no tengan problema en su llegada. ¿Qué opinas del lugar?

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Arena Monterrey, recinto para el Ring Royale 2 / IG: ocvmty

¿Qué participantes del Ring Royale 2 están confirmados?

Poncho de Nigris no solo dio a conocer la fecha y el lugar, si no que también dio un adelanto de las figuras que estarán presentes en el magno evento que promete paralizar a todo México.

La lista incluye a nombres como:



Maza Clan,

Oscar Burgos,

Nicola Porcella,

Oliver Moreno,

Wendy Guevara,

Marie Claire Harp,

Ernesto Chavana,

Marcela Mistral,

Masad Altamimi y

Konan Big.

Una de las personalidades que más sorprendió en el flyer es Crista Montes, madre de Gala Montes, figura que se ha convertido en sinónimo de polémica por las diferencias recientes entre ella y su hija.

Cabe recordar que se llegó a manejar que Crista Montes podría pelear con doña Alegría, la madre de Poncho y abuela de Aldo Támez de Nigris. ¿Se confirmará?

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¿Por qué se dice que Crista Montes peleará en Ring Royale 2 contra doña Alegría?

Los rumores de un posible enfrentamiento entre Crista Montes y doña Alegría vienen desde las declaraciones hechas por Gala Montes, quien lanzó una curiosa propuesta a Poncho de Nigris:

Mi mamá le va a ganar a tu mamá. Yo le voy a mi jefa. Neta, mi mamá tiene la mano pesada. Pon a doña Alegría y a mi jefa, por favor, te lo imploro. Gala Montes

A pesar del entusiasmo que despertó la posible pelea entre doña Alegría y Crista, la madre de Poncho de Nigris habló al respecto y descartó tener interés en pisar el ring. Además de la polémica que podría desatar el enfrentamiento, explicó que la diferencia de edad la pondría en desventaja:

Ella no se imagina que su mamá tiene 55 y yo tengo 74. Dice que la mamá me va a golpear y obviamente, es otra edad. Ella se imagina que Poncho tiene 50 y Ley 51, cree que son de la edad. Doña Alegría

Mientras este escenario parecía más lejano, la reciente publicación de Poncho de Nigris (quien sufriera la presunta difusión de contenido privado) ha vuelto a encender los rumores de una pelea entre ambas. ¿La verías?

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