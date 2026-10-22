Poncho de Nigris denuncia filtración de fotos íntimas y Aldo de Nigris ¡¿asegura que es show?! “No me salía nada”

Poncho de Nigris denunció que presuntamente le tomaron fotos íntimas sin su consentimiento, pero no todos parecen convencidos de lo ocurrido. Durante la alfombra amarilla de los Eliot Awards 2026, su sobrino Aldo de Nigris puso en duda la versión del influencer y dejó entrever que podría tratarse de una estrategia para generar polémica. Sin embargo, al conocer nuevos detalles, su reacción cambió. ¿Qué dijo del supuesto escándalo?

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Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Qué pasó con Poncho de Nigris y las fotos íntimas que presuntamente filtraron en redes sociales?

El 22 de octubre, Poncho de Nigris denunció en su cuenta de X la presunta filtración de fotografías íntimas. Según explicó, las imágenes habrían sido captadas mientras se encontraba en un spa, sin que él autorizara que le tomaran fotografías.

El influencer expresó su molestia y aseguró que buscaría a los responsables de la supuesta difusión. En sus publicaciones escribió: “Andan circulando unas fotos mías desn*do. No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos”.

Además, Poncho de Nigris advirtió que podría tomar acciones legales contra quienes presuntamente obtuvieron y difundieron el material:

“Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtro. (...) Vamos a llegar con los que las filtraron”. Poncho de Nigris

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente quién habría tomado las fotografías ni las circunstancias exactas en las que fueron obtenidas.

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¿Aldo de Nigris acusa a Poncho de Nigris de inventar la filtración de fotos íntimas para hacer polémica?

Aldo de Nigris sorprendió al poner en duda la denuncia de su tío Poncho de Nigris durante un encuentro con la prensa en la alfombra amarilla de los Eliot Awards 2026. Al preguntarle si era verdad lo de las fotografías, el joven confesó que inicialmente pensó que todo era una estrategia.

“No, yo creo que está haciendo polémica. Ese güey ya lo conocen ustedes. Porque yo me metí a buscar a todas las páginas, ¿verdad?, buscando a Poncho ahí y no me salía nada”. Aldo de Nigris

Aldo de Nigris explicó que había buscado información sobre las supuestas fotos íntimas de Poncho, pero no encontró nada que le permitiera confirmar la situación. Incluso preguntó directamente a los reporteros si las imágenes realmente existían_ “Pero, pero, pero yo creo que... ¿Hay fotos? ¿Fue real que hay fotos o no hay nada?”.

Cuando los periodistas le aseguraron que sí había fotografías, Aldo cambió su expresión y mostró preocupación por su tío. Aunque no había hablado con él, reconoció que, de ser cierto, se trataría de un asunto delicado.

Aldo de Nigris “Ajá. No, entonces sí está gacho. A ver, no, a ver. ¿Pero se borró qué? ¿La foto? No, sí, sí es verdad lo de la foto. Sí es algo delicado, ¿verdad? Ojalá que no se vaya a agüitar el tío Poncho”.

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¿Aldo de Nigris hablará con Poncho de Nigris tras dudar de la filtración de sus fotos íntimas?

Aldo de Nigris reconoció que todavía no había buscado a Poncho de Nigris para preguntarle sobre la supuesta filtración. Su primera impresión fue que el empresario podría estar generando conversación, pero aseguró que quería conocer su versión.

Aldo de Nigris “No, no he hablado con él porque la verdad yo pensaba que todo esto era como una polémica, ¿verdad?, que era una estrategia. Y le voy a hablar yo para preguntarle, diciéndole: '¿Verdad o no es verdad?’. Porque pues a veces sí, pero a veces uno no sabe ya qué onda hasta que hablas con ellos”.

El joven tampoco descartó que Poncho estuviera verdaderamente molesto si las fotografías fueron tomadas sin permiso. Incluso se imaginó lo incómodo que sería vivir una situación semejante: “Y si sí, yo creo que sí está enojado. O sea, si es verdad que hubo fotos, sí debe estar enojado porque imagínate. No sé, o sea, no sé si es un tema ilegal, yo me imagino que sí”.

Aldo señaló que, si alguien lo fotografiara desnudo sin su consentimiento, también buscaría defenderse. Consideró que, una vez difundidas las imágenes, resulta complicado revertir el daño: “No, pues la neta yo creo que no puedes hacer nada. O sea, yo creo que trataría de irme por la vía legal. Legal es lo único, porque pues ¿qué más haces? Ya la gente ya lo vio, ya te vieron, ya opinaron. Obviamente nadie quiere que lo vean desnudo”.

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Aldo de Nigris y Poncho de Nigris / IG: @ponchodenigris / @aldotdenigris

¿Chuy Almada cree que las fotos íntimas de Poncho de Nigris fueron filtradas?

De igual manera, durante la alfombra amarilla de los Premios Eliot, Chuy Almada habló sobre su preparación para el próximo evento de boxeo de Poncho de Nigris, Ring Royale. Sin embargo, el tema terminó girando hacia la polémica filtración de fotografías íntimas del influencer.

Aunque reconoció la inteligencia y experiencia de Poncho para generar conversación en redes sociales, Chuy dejó entrever que tiene dudas sobre lo ocurrido y que no descarta que detrás de la controversia exista una estrategia mediática.

Chuy Almada “Ahorita vine en el teléfono y le dije a mi esposa: ‘Oye, hay fotos del Poncho en pelotas’. El Poncho es muy sabio, el Poncho sabe lo que hace. Yo no sé si él las sacó, si se las robaron, pero es bien trucha. Todo lo que hace, lo hace con una razón específica”.

El también influencer aseguró que le resulta difícil creer que algo relacionado con Poncho ocurra sin una estrategia detrás, pues considera que el regiomontano siempre encuentra la forma de mantenerse vigente y generar conversación.

“Algo va a soltar próximamente y las fotos son el ganchito para los medios. No sé, no sé, pero digo, este vato, el colmillo lo arrastra y siempre me sorprende”. Chuy Almada

Finalmente, Chuy destacó la capacidad empresarial y mediática del exhabitante de reality shows, recordando que desde el inicio confió en proyectos como Ring Royale: “Yo siempre, cuando me invitó a Ring Royal y la gente no le tenía mucha fe, yo le dije: ‘Oye, yo me subo a tu barco porque tú todo lo que tocas, güey, la neta lo haces oro, güey’”, concluyó.