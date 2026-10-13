¿Poncho de Nigris abandonó a su papá? Ya no ayuda con sus gastos médicos y no lo visita, dice doña Lety

Justo cuando se pensaba que los problemas entre Poncho de Nigris y su madre, doña Leticia Guajardo, también conocida como ‘doña Alegría’, ya habían llegado a su fin, esta última sorprende al confesar que el influencer, así como sus otros hijos, presuntamente dejaron en el olvido a su progenitor. Te contamos qué está pasando.

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Poncho de Nigris y su papá / Redes sociales

¿Quién es el papá de Poncho de Nigris y cuáles son sus problemas médicos?

El padre de Poncho de Nigris se llama Jesús Alfonso de Nigris. En diversas ocasiones, doña Lety ha contado que el señor está mal de salud a raíz de una embolia cerebral que sufrió hace ya algunos años.

Aunado a todo esto, su estado físico se vio mermado por el fuerte alcoholismo que padeció durante su juventud y gran parte de su vida adulta, el cual pudo haber sido un factor determinante en la embolia que sufrió.

En su momento, el propio Poncho compartió un video junto a su padre. En dicho post, el creador de contenido decía estar muy preocupado por la condición de su progenitor. Y es que dejó ver que sería tan grave que podría poner en riesgo su vida.

“Puede ser la última Navidad de mi papá en familia. El mejor papá de todos: platicamos y nos despedimos si era necesario. Ojalá y pudiéramos hacer el trabajo que él hizo con sus hijos. Puro triunfador en la vida y en la cancha. Gracias a todos y ahí sigue la dinastía con nuestros hijos”, indicó.

Hasta donde se sabe, doña Guajardo ha fungido como su principal cuidadora. En tanto que sus hijos, incluyendo a Poncho, lo visitan constantemente y aportan para sus gastos médicos.

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Poncho de Nigris quedó mal tras una embolia cerebral / Redes sociales

Mamá de Poncho de Nigris asegura que nadie la apoya en el cuidado de su esposo Jesús

En una reciente entrevista, doña Leticia Guajardo expuso a Poncho de Nigris y al resto de sus hijos por presuntamente no ayudarla con los gastos relacionados con el cuidado de don Jesús Alfonso de Nigris.

Según su testimonio, tanto Poncho como sus otros hijos ya no visitan al señor y le han dejado de dar una pensión económica, pues, aparentemente, sus vástagos consideran que ya gana mucho con el nombre de ‘doña Alegría’.

“A ellos les vale madre. Ni van a la casa. No, tampoco (me apoyan económicamente) ni nada porque ya soy millonaria con la doña Alegría y me quitó la ayuda, pero no me importa. Al rato a ver qué sale. Estuve pagando y pagando la otra casa que me dejaron muy mal”. Doña Alegría

Afirmó que gasta 30 mil pesos al mes en los cuidados médicos de su esposo. Resaltó que, en el pasado, Poncho sí le daba dinero, pero que dejó de ayudarla tras la viralización del nombre ‘doña Alegría’.

“Como ya gané con ‘doña Alegría’, dijo: ‘¿Qué va a hacer con tanto dinero, pobrecita?’. Me acabo de operar y pagué 110 mil pesos y lo voy a pagar a seis meses sin intereses… Cree que no hay gastos y sí hay muchos gastos”, indicó.

Finalmente, se dijo muy decepcionada con la “indiferencia” de sus hijos. Cree que deben “valorarla más y tenerla como reina”, pues sostiene que no debería estar trabajando a esta edad.

Doña Lety asegura que sus hijos no visitan a su papá ni lo apoyan económicamente. 😳 Además, afirma que los cuidados personales de su esposo pueden costar hasta $30 mil pesos al mes. 🎥 : Italia Herrera #DoñaLety #PonchoDeNigris #Espectáculos https://t.co/mwqLuKMHiN — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) October 12, 2026

¿Quiénes son los hijos de doña Lety Guajardo, mamá de Poncho de Nigris?

Doña Lety Guajardo, también conocida como ‘doña Alegría’, tuvo un total de cuatro hijos, quienes son:

Leticia de Nigris: No se sabe a qué se dedica exactamente. Solo se conoce que está separado. Es mamá de Aldo de Nigris, ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’.

No se sabe a qué se dedica exactamente. Solo se conoce que está separado. Es mamá de Aldo de Nigris, ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’. Poncho de Nigris: Influencer y empresario. Está casado con Marcela Mistral.

Influencer y empresario. Está casado con Marcela Mistral. Antonio ‘Tano’ de Nigris : Fue un famoso futbolista. Murió en 2009 por una falla en el corazón.

: Fue un famoso futbolista. Murió en 2009 por una falla en el corazón. Aldo de Nigris: También se desempeñó como futbolista. Se retiró hace algunos años y actualmente es asesor deportivo.

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