Salma Hayek es una gran artista internacional que ha destacado como productora cinematográfica y ha logrado posicionarse en Hollywood como actriz, por lo que en México estamos orgullosos de su trabajo y por poner el nombre de nuestro país en alto. Pero tal parece que él éxito la ha alejado físicamente de su familia, ya que, de acuerdo con lo que nos dijo su papá, Sami Hayek, la veracruzana no los visita con frecuencia. En entrevista, el empresario nos cuenta cómo es la relación con su hija.

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Salma Hayek / Archivo TVNotas

¿Salma Hayek visita a su papás cuando graba en México?

Al preguntarle si cuando su hija viene a México pasa a visitarlos a Veracruz y qué le gusta hacer, el señor respondió: “Cuando Salma viene a México, viene contratada. Entonces tiene que hacer lo que el productor, el director (le digan), porque no viene a su libre voluntad, es importante que entendamos eso. Claro que todos queremos ver a nuestros hijos. Vuelvo a repetir: Si no viene por su peculio, tiene que hacer lo que le dice el director”.

Le preguntamos si los visita a ellos en Veracruz y reiteró: “Ya lo comenté, nosotros somos muy independientes y viene a Veracruz, a México y a otros lados, y nos vemos, pero de acuerdo con las circunstancias que nos ponen”.

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Aquí la vemos con su papá y su hermano Sami, hace varios años / Archivo TVNotas

¿Los papás de Salma Hayek van a CDMX para verla durante sus grabaciones?

En cuanto a si ellos alguna vez van a la Ciudad de México para poder estar con ella, aunque sea 5 minutos en su hotel, don Sami no respondió. Y al cuestionarle por qué Salma no viene por su propia voluntad a verlos señaló: “Pregúntaselo a ella”.

Finalmente, don Sami tampoco quiso responder si le duele esa situación.

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¿Cómo ha sido la trayectoria de Salma Hayek en Hollywood?

Salma Hayek ha triunfado a nivel internacional:



Es actriz, modelo, productora, escritora, directora de cine y empresaria.

Debutó como actriz en la serie Un nuevo amanecer , en 1988. Posteriormente, protagonizó la telenovela Teresa , en 1989.

, en 1988. Posteriormente, protagonizó la telenovela , en 1989. Decidió buscar suerte en Hollywood y se mudó a Los Ángeles en 1991, donde logró obtener algunas participaciones en Dreams on , The Simbad show , Mi vida loca y Roadracers .

, , y . En el cine mexicano, participó en El callejón de los milagros , en 1994. Posteriormente participó en la cinta Desperado (1995, foto), dirigida por Robert Rodríguez, donde actuó con Antonio Banderas.

, en 1994. Posteriormente participó en la cinta (1995, foto), dirigida por Robert Rodríguez, donde actuó con Antonio Banderas. De regreso en Estados Unidos, en Hollywood ha trabajado en más de 60 películas, como Four rooms , Follow me home , 54 , Welcome the Hollywood , Dogma , y Frida , entre otras.

, , , , , y , entre otras. En televisión, participó en producciones como El vuelo del águila , Ugly Betty , 30 rock y Black mirror , entre muchas más.

, , y , entre muchas más. Obtuvo el premio Oscar a la mejor actriz por Frida en 2003. Ese mismo año ganó el Globo de Oro por la misma categoría, además de otros premios.

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