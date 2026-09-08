Salma Hayek celebra sus 60 años con FOTOS como ¡con traje de Eva! La mexicana conquista las redes

Salma Hayek cumplió 60 años recientemente y su forma de celebrar fue muy peculiar, pues la actriz mexicana compartió fotografías sin nada de nada, dejando muy poco a la imaginación de los internautas. Te mostramos los detalles.

Salma Hayek cumplió 60 años recientemente / IG: @salmahayek

¿Cuándo cumplió años la actriz mexicana Salma Hayek?

La actriz Salma Hayek nació el 2 de septiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz. Es hija de Sami Hayek Domínguez, empresario mexicano de ascendencia libanesa, y Diana Jiménez Medina, cantante de ópera de origen español.

Con 60 años cumplidos, Salma Hayek ha conquistado al público mexicano y el internacional, sobre todo porque ella no ha rehuido de sus raíces, por lo que ha mantenido una identidad basada en sus antepasados, desde su herencia mexicana, hasta su ascendencia libanesa y española.

Ahora, nuevamente se encuentra viral en redes, ya que compartió una serie de atrevidas fotos para celebrar su cumpleaños número 60. Te mostramos cómo luce.

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Salma Hayek cumplió 60 años recientemente / IG: @salmahayek

Salma Hayek celebra su cumpleaños 60 con atrevidas FOTOS

La publicación, realizada el 7 de septiembre, incluyó imágenes en las que Salma Hayek aparece en topless y cubriendo su cuerpo con el agua, para así protagonizar un atrevido momento.

Otro de los detalles que llamaron la atención entre internautas, fue la aparición de canas en el cabello de la actriz, síntoma y representación de la edad a la que ha llegado.

La actriz acompañó las fotografías con una breve descripción: “ 60 y agradecida ”.

Las reacciones no se hicieron esperar, otras figuras del espectáculo internacional comentaron la publicación y se sorprendieron de su figura y trayectoria, a los 60 años de edad.

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Salma Hayek comparte atrevidas FOTOS / IG: salmahayek

¿Cuándo se convirtió en abuela la actriz Salma Hayek?

Otro de los recientes anuncios de Salma Hayek hace referencia a su familia, pues hace unos pocos días se convirtió en abuela, noticia que dio a conocer con una foto cargando al recién nacido.

Salma celebró que François Pinault Jr., el hijo mayor de su esposo François-Henri Pinault, se convirtió en padre, para así tener una nueva faceta en su vida.

Cabe recordar que en fechas recientes, Salma Hayek y su esposo vivieron rumores de divorcio, aunque dichas especulaciones fueron desestimadas por la propia actriz , asegurando que su relación está bien.

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