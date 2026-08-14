Salma Hayek se convierte en abuela: la actriz derrite las redes al aparecer con el nuevo bebé de la familia

Salma Hayek está viviendo un momento muy especial en su faceta familiar. La actriz mexicana, de 59 años, se estrenó como abuela luego del nacimiento del primer hijo de su hijastro, François Pinault Jr., y no dudó en presumirlo con una tierna fotografía en redes sociales.

Aunque la presentación pública ocurrió apenas este miércoles, todo indica que el primogénito de la dinastía Pinault nació hace aproximadamente un mes, por lo que la noticia tomó por sorpresa a los seguidores de Salma Hayek.

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Salma Hayek / IG: @salmahayek

Salma Hayek ya es abuela: Así nació su primer nieto y estas son las fotos

Salma Hayek sorprendió a sus seguidores al aparecer en una fotografía sosteniendo al bebé de François Pinault Jr., hijo mayor de su esposo, François-Henri Pinault.

El bebé nació hace aproximadamente un mes, fruto de la relación entre François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck. Sin embargo, su llegada se mantuvo en privado hasta que recientemente se compartieron las primeras imágenes familiares.

Lara Cosima y François Pinault Jr. dieron a conocer las fotografías a través de redes sociales, donde una de las imágenes más comentadas fue precisamente la de Salma Hayek sosteniendo al recién nacido, mostrando la cercana relación que mantiene con la familia Pinault.

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¿Quién es François Pinault Jr., el hijo de François-Henri Pinault?

François Pinault Jr. es el hijo mayor del empresario francés François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek. Aunque la actriz mexicana no es su madre biológica, mantiene una relación cercana con él desde hace años, por lo que su reciente paternidad convirtió a la estrella de Hollywood en abuelastra por primera vez.

François Pinault Jr. es un empresario francés que dirige el grupo de lujo Kering, propietario de marcas como Gucci, Saint Laurent y Balenciaga. Aunque mantiene un perfil mucho más discreto que otros integrantes de su familia, forma parte de una de las dinastías empresariales más influyentes de Europa.

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¿Cuántos hijos tiene François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek?

Hijos de François-Henri Pinault es una pregunta frecuente entre quienes siguen la vida personal de la actriz mexicana. El empresario francés es padre de cuatro hijos nacidos de distintas relaciones.

François Pinault Jr. y Mathilde Pinault son fruto de su matrimonio con Dorothée Lepère. Ambos son los hijos mayores del empresario y han mantenido una relación cercana con Salma Hayek desde su llegada a la familia.

Augustin James Pinault y Valentina Paloma Pinault completan la familia. Augustin nació de la relación de Pinault con la modelo Linda Evangelista, mientras que Valentina es la hija que comparte con Salma Hayek y que nació en 2007.