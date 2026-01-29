Imelda Tuñón de luto tras llamar “rata” a esposo de Maribel Guardia; se despide con desgarrador mensaje

Imelda Tuñón vuelve a colocarse en el centro de la conversación digital, pero esta vez el motivo no es únicamente la polémica mediática que la ha rodeado en meses recientes, sino una noticia profundamente personal: la muerte de su abuela paterna.

¿Cómo anunció Imelda Tuñón la muerte de su abuela en medio de la polémica?

La actriz Imelda Tuñón compartió la noticia de forma directa en sus historias, sin acompañarla de fotografías ni detalles sobre servicios funerarios o despedidas públicas. Su mensaje fue claro y respetuoso:

“Hoy falleció la mamá de mi papa´. Mi abuelita paterna, agradezco a Dios que me haya permitido verla hace dos meses cuando fuimos a visitar a la familia. QEPD Ofelia Solis “ Imelda Tuñón

La publicación generó muestras de apoyo, mensajes de pésame y solidaridad de seguidores que, más allá de la polémica, reconocieron el momento de duelo que atraviesa.

¿De qué murió la abuela de Imelda Tuñón?

Imelda Tuñón no amplió la información ni abrió espacio para más detalles. No mencionó las posibles causas del fallecimiento, tampoco aclaró si la familia organizaría un velorio público o privado, ni dónde descansarían los restos de su abuelita.

Su mensaje fue breve, sobrio y directo, lo justo para confirmar la noticia sin entrar en explicaciones adicionales que pudieran avivar la conversación o atraer más especulación en redes.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre Marco Chacón en Instagram?

Paralelo al anuncio de la muerte de su abuelita, Imelda Garza también publicó mensajes relacionados con el proceso legal que la ha enfrentado mediáticamente con el entorno de Maribel Guardia. En una de sus historias más comentadas, acusó a Marco Chacón de realizar lo que ella calificó como una presunta “estrategia mediática” en su contra.

Según escribió, mientras ocurrían estos supuestos movimientos públicos, ella se encontraba cumpliendo con exámenes solicitados en el proceso:

“Mientras Marco Chacón hacía sus intentos de ‘estrategia mediática’, trabajamos, hicimos todas las pruebas de antidoping y psicológicas que había que hacer y dimos un golpe de verdad por medio de la justicia” Imelda Tuñón

Con este mensaje, Imelda Tuñón reforzó la idea de que su defensa se ha dado por la vía legal, subrayando pruebas antidoping, evaluaciones psicológicas y la intervención de autoridades. Aunque se trata de su versión de los hechos, el mensaje fue interpretado como una respuesta directa a señalamientos previos.

En la misma línea, también escribió otra frase que volvió a encender el debate: “Yo no le quité el nieto a la señora, ella me quitó a mi hijo”

Imelda Tuñón, Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Cuál es el conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia?

La problemática entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia se remonta a inicios de 2025, cuando se dio a conocer una demanda en la que se argumentaba que Imelda presuntamente no era apta para el cuidado de su hijo debido a supuestas adicciones. Durante ese proceso, el menor fue separado temporalmente de su madre mientras se realizaban investigaciones.

Imelda negó esas acusaciones y ha sostenido públicamente que ha cumplido con pruebas y requerimientos legales. Con el tiempo, logró recuperar la convivencia con el niño, aunque el tema sigue siendo sensible y mediático.

En semanas anteriores, la actriz también generó controversia por declaraciones en las que sugirió situaciones presuntamente contradictorias con la imagen pública de su exsuegra. Esos comentarios provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde el nombre de Maribel Guardia volvió a ser tendencia. Sin embargo, en sus historias más recientes, Imelda ha insistido en que el asunto no es un ataque personal, sino un conflicto legal y mediático en el que, asegura, han intentado desacreditarla.

Mientras tanto, Maribel Guardia ha mantenido sus redes enfocadas en trabajo, proyectos y apariciones públicas, sin pronunciarse de forma directa sobre las declaraciones recientes.