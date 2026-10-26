Aunque la reprobó... Ariel López Padilla busca el sí de Salma Hayek para que sea heroína en película mexicana

A pesar de que a finales de la década de los 80, Ariel López Padilla tuvo que reprobar a Salma Hayek en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde era su profesor, por no cumplir con las asistencias, ahora él la quiere para una película que producirá. Nos dijo que confía en que aceptará en lo económico, a pesar de que se dice que la estrella de Veracruz cobra entre 4 y 8 millones de dólares por película. “Si algo tiene Salma es que cree en los proyectos. Frida no se hizo con un gran (presupuesto), ella entiende la importancia y trascendencia de un proyecto. Si ella tiene tiempo, seguramente va a decir que sí, es un personaje histórico”.

Leer: ¿Coco Levy al borde de la muerte? Le contesta a Ariel López Padilla tras filtrar que estaba grave de salud

Salma Hayek / IG: @salmahayek

¿Cuál es el personaje que Ariel López Padilla quiere que Salma Hayek interprete?

Por primera vez, revela qué personaje se le ofrecería a Salma: “Es Juana Marrero, la mujer que recogió a los sobrevivientes franceses, porque ella hablaba francés. Es un personaje entrañable. Da todo el entorno de humanidad en lo que es un encuentro militar”.

Otro de los factores que cree que puedan influir para que Salma acepte es François-Henri Pinault. “La familia de su esposo tiene una vinculación con la Legión Extranjera. Espero encontrármela, porque además la veo en una etapa muy madura como mujer y actriz. Sería extraordinario tenerla”.

Ariel nos contó de este proyecto. “Es una coproducción entre México y Francia. Llevamos 2 años trabajando. Acabamos de estar en Francia hablando con diversas instancias. Es un proyecto muy grande, lo tenemos muy avanzado. Trata de una batalla que hubo entre estos 2 países, específicamente con la Legión Extranjera, y se hace una recapitulación de lo que fue ese evento histórico”.

“El sí tiene que venir acompañado del financiamiento y yo creo que va a ser un proyecto que me lleve 3 años. El próximo año quiero terminar la preproducción y ya probablemente yo me vaya a vivir a Veracruz. Nos encantaría tener a Salma, porque es veracruzana. Queremos que sea alguien de ese estado”.

Leer: Ariel López Padilla, tras polémicas con Coco Levy, confirma que nació su nieto, hijo de María Levy: “soy abuelo”

Ariel López Padilla quiere que Salma Hayek interprete a Juana Marrero / Archivo TVNotas

¿Cómo se conocieron Salma Hayek y Ariel López Padilla?

Sobre su vínculo con Salma en el pasado, nos contó: “Yo era maestro de danza clásica en el CEA y ella era mi alumna. Presentó un proyecto coreográfico muy bueno, con un movimiento súper sensual. Le puse 10, pero no tenía asistencias y por eso quedaba reprobada”.

Ariel recuerda la reacción de Salma. “Me dijo: ‘Vas a ver’, porque además estaba haciendo ya novelas, y un día que me la encontré en el teatro me dijo: ‘Vas a ver que me reprobaste’, y le aclaré: ‘Yo no fui, te reprobaron porque no tenías asistencias. Si viniste 4 veces a clases, ¿cómo te voy a formular una calificación? Yo te puse 10, pero ya no dependió de mí’. Después la busqué, cuando estaba haciendo la serie Betty, la fea; sin embargo, perdimos contacto, pero me hubiera gustado mucho estar en ese proyecto”.

Ariel nos habla de cómo era Salma. “Yo no sabía que andaba con Víctor Hugo O’Farrill. Me buscaba mucho para preguntarme cosas sobre arte, ballet, tenía una gran curiosidad. Nos íbamos a comer muchas veces al comedor de Televisa. Todo el mundo se me quedaba viendo, pero yo estaba casado y siempre he sido muy respetuoso”.

Finalmente, dijo que está abierto a un acercamiento con José Emilio Fernández Levy, a quien apoyó durante un tiempo. “Es parte de la familia extendida. Me preocupa que tenga oportunidades. Sé que anda conduciendo eventos”. Estaría dispuesto a darle consejos de conducción. “Yo recibía consejos de Paco Stanley, de Raúl Velasco, que un día me dijo que me calmara y me daba golpecitos en el pecho para tranquilizarme. De todo siempre uno aprende”.

Leer: Ariel López Padilla reveló que su hija María está en terapia por la muerte de Talina Fernández y Pato Levy

Ariel y Salma se conocieron en el CEA, cuando él era profesor de danza y ella era su alumna / Archivo TVNotas

¿Quién era Juana Marrero, el persojane que quieren que interprete Salma?

Nació en Córdoba, Veracruz, el 29 de agosto de 1820.

Fue directora del Hospital San Vicente, auspiciado por una sociedad de damas altruista católica francesa, llamada Las Hermanas de la Caridad.

del Hospital San Vicente, auspiciado por una sociedad de damas altruista católica francesa, llamada Las Hermanas de la Caridad. El 30 de abril de 1863, se llevó a cabo la ahora famosa batalla de Camarón, Veracruz, entre el ejército francés y el mexicano, de donde trajeron a los heridos de ambos ejércitos a ser atendidos.

entre el ejército francés y el mexicano, de donde trajeron a los heridos de ambos ejércitos a ser atendidos. Clement Maudet era el herido con el rango superior y fue atendido por doña Juana.

Tales fueron las atenciones que doña Juana le dio al subteniente, que la llamaron: ‘Mamá Juana, la dama del gran corazón’. Cada año es recordada por su generosidad.

Leer: Ariel López Padilla: Se filtra polémico audio y él confirma que Coco Levy, su excuñado, está mal de salud: VIDEO

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.