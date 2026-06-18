Ariel López Padilla, tras polémicas con Coco Levy, confirma que nació su nieto, hijo de María Levy: “soy abuelo”

TVNotas te dio a conocer que María Levy debutó como mamá en total discreción y ahora, Ariel López Padilla lo confirma. ¿Cómo vive su nueva etapa como abuelo? Esto dijo.

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Ariel López Padilla confirma nacimiento del hijo de María Levy.

¿Cómo se confirmó que María Levy ya es mamá?

El escándalo comenzó cuando, en exclusiva, TVNotas te dio a conocer que María Levy ya era mamá, una noticia que nadie veía venir. La revelación salió a la luz durante una entrevista en la que Sussan Taunton, pareja de Coco Levy, habló sobre la familia y, sin querer, soltó la bomba.

Durante la conversación, al referirse a los hijos de Mariana Levy, sorprendió con una frase que encendió las alarmas:

“Sí, claro. Maria acaba de ser mamá. Hace una semana”, dijo, incluso asegurando en ese momento que se trataba de una niña.

Fue así como, días después, Ariel López Padilla terminó por confirmar lo que TVNotas ya te había adelantado.

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Sussan Taunton y Coco Levy

¿Qué dijo Ariel López Padilla sobre el nacimiento de su nieto?

La noticia que tomó por sorpresa a la industria del espectáculo finalmente fue confirmada: María Levy, hija de Mariana Levy, ya se convirtió en mamá. El actor Ariel López Padilla confirmó el nacimiento de su nieto, aclarando la versión que había circulado sobre el bebé.

Con una sonrisa evidente, el también actor compartió su emoción al hablar del pequeño que llegó a la familia:

“Les comparto que sí, efectivamente, soy abuelo de un niño maravilloso. Lo estamos disfrutando mucho y estamos bendecidos” Ariel López Padilla

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¿Quién es Gabriel Stavenhagen, el novio de María Levy y presunto papá del bebé?

Tras confirmarse que María Levy tuvo un hijo, una de las preguntas más buscadas fue: ¿quién es el papá del bebé de María Levy?

Aunque se ha manejado con discreción, todo apunta a que el padre es Gabriel Stavenhagen, quien ha sido su pareja desde hace varios años. Él se desempeña como productor audiovisual y, al igual que María, mantiene un perfil bajo en cuanto a su vida privada.

Cuando se le preguntó directamente sobre la identidad del padre, Sussan Taunton respondió de forma breve: “El novio de María de hace mucho”, evitando dar más detalles.

Sin embargo, se sabe que la relación entre María Levy y Gabriel Stavenhagen data al menos desde 2022, cuando comenzaron a mostrarse cercanos en redes sociales. Desde entonces, han llevado su romance con total discreción.