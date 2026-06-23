María Levy furiosa con novia de Coco por revelar que se habría convertido en madre, les manda tremendo mensaje

La hija mayor de Mariana Levy, María, quien es fotógrafa,siempre se ha mantenido en un perfil bajo y ha sido muy reservada sobre su vida privada, por eso sorprendió enormemente que, hace unas semanas, la actriz Sussan Taunton, la pareja de su tío Coco Levy, revelara que se había convertido en madre. Ahora, un amigo de la familia nos contó que esto desató una nueva guerra.

“En los últimos 10 años, María y Coco han tenido una relación con muchos problemas, incluido en su momento un proceso judicial de por medio, pero últimamente habían llevado una relación más cortés, y en una de esas se podía dar una reconciliación, pero cuando se enteró de que Sussan reveló algo tan personal de ella, no dudó en mandarle a decir que no se metiera en su vida y que ahora sí no quiere saber nada de su tío”, contó.

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Hija de Mariana Levy se habría molestado tras ventilarse que se habría convertido en mamá / Archivo TVNotas e IG @marialevyy

¿Cómo reaccionó María Levy tras filtrarse que se habría convertido en madre?

Y es que nos cuentan que María jamás le dio la noticia: “Ella se lo platicó a otros familiares que, obviamente, como sobrina y tío, tiene en común con Coco, y pues por eso este se enteró y se lo dijo a Sussan, y a ella se le salió decirlo en una entrevista exclusiva que les dio a ustedes, TVNotas”.

La sorpresa de María fue mayúscula: “No daba crédito que alguien que ni es de su familia, como Sussan, se hubiera atrevido a revelar algo tan personal, y por eso le mandó a decir que tiene prohibido hablar totalmente de ella”, manifestó.

Sussan ya se arrepintió hace unas semanas en una entrevista en el programa Sale el sol: “Le ofreció disculpas a María y se justificó diciendo que a Coco le había hecho tan feliz esa noticia que por eso ella también se puso igual y lo compartió, pero que no debía haberlo dicho. Según comentó, a ella nadie le ha dicho nada sobre sus declaraciones, cuando la verdad es que le dieron tremenda regañiza”, resaltó.

“Y es que, además de que no era la persona indicada para dar esa información, Sussan ya está confundida, pues a ella le dijeron que María había tenido una niña y, hace unos días, Ariel López Padilla, padre de María, dijo que ya era abuelo de un niño. Entonces ya ni sabe si tiene bien la información o no”.

María Levy disfruta de la maternidad / Archivo TVNotas e IG @marialevyy

¿María Levy se distancia de su tío Coco pese a los problemas de salud que tendría?

En cuanto a qué opina Coco de este reclamo, que también fue extensivo a él por no cuidar lo que declara su novia, nos enteramos: “Sí le platicó a Sussan que no estuvo bien, pero la respaldó, ya que sabe que para nada lo hizo con mala intención, y la verdad es que él ahorita ha estado más ocupado con su problema de salud, ya que tiene un exceso de producción de sangre, y eso lo ha tenido delicado”.

Sobre si la enfermedad de Coco podría acercar a sobrina y tío, nuestra fuente nos comentó: “La verdad, lo dudo, pero en la familia deseamos que sí. Imagínate que Coco pudiera morir pronto por el padecimiento que tiene y se vaya peleado con María. Pero es que ya han sido muchos problemas entre ellos. En 2015, ella le exigió judicialmente una rendición de cuentas por el dinero de la herencia de su mamá, ya que Coco fue albacea por un tiempo, y eso afectó para siempre la relación familiar”.

Eso sí, nos dejan claro que María no le desea para nada el mal a su tío: “Obviamente, ella quiere que se recupere y que esté bien. A final de cuentas, es el hermano de su mamá y le manda sus mejores deseos para que esté vivo y sano, pero ella es tajante y, si de por sí ya lo tenía lejos de su vida, con esta indiscreción menos quiere saber de él ahorita”, resaltó.

Aunque sí están obligados a tener contacto: “Hay una propiedad que dejó Talina (†) para sus 2 hijos, Coco y Pato (†), y sus nietos, María y sus hermanos, Paula y José Emilio, y Coco se está encargando de la venta de ese terreno para que se pueda repartir la herencia, pero hay muchos problemas, porque no sale esa propiedad. Y con la muerte de Pato se ha complicado el proceso, porque uno de sus hijos es menor de edad”, indicó.

“Sin embargo, María ha dicho que no quiere ver nada de eso con Coco e incluso le gustaría que hubiera otra persona a cargo de esa venta, para agilizar los trámites y tener cero contacto con su tío”. Fuente a TVNotas

¿Hija de Mariana Levy se aleja de su tío Coco? / Archivo TVNotas e IG @marialevyy

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Ella es Sussan Taunton, la novia de Coco Levy



Nacida en Santiago de Chile el 13 de febrero de 1970.

Estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Participó en varias telenovelas y programas unitarios: Mágica juventud, donde fue una de las protagonistas ; El niño que vino del mar, Luz Clarita, Porque el amor manda, Mi corazón es tuyo y La rosa de Guadalupe.

donde fue una de las protagonistas y Tiene una hija fruto de su relación con Claudio Antonovich.

Actualmente, sostiene una relación con Coco Levy, hijo de Talina Fernández (†).

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