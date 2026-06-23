Coco Levy vive con un tanque de oxígeno mientras su pareja, Sussan Taunton, supera grave enfermedad

Sussan Taunton y Coco Levy, su pareja, han pasado años muy difíciles, no solo por los escándalos mediáticos del hijo de la fallecida Talina Fernández, sino debido a fuertes problemas de salud de ambos.

La actriz sufre de psoriasis, padecimiento por el cual tuvo que tomar quimioterapias y, por estas, perdió la memoria y la concentración. Por su parte, el productor ha enfrentado depresión y problemas de la sangre.

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Sussan Taunton superó grave enfermedad. / TVNotas

¿Por qué perdió la memoria Sussan Taunton a causa de la psoriasis?

La productora explica que la psoriasis es una enfermedad autoinmune en la piel que, cuando se agrava, requiere quimioterapia:

“Ahora estoy muy bien, pero se me había presentado en brazos, panza, pompas, piernas. Te da comezón y te rascas. Se te caen pedazos de piel. La única manera de tratarlo era con quimio”. Sussan Taunton

Taunton narró que ese tratamiento le trajo secuelas: “Pierdes memoria, concentración, neuronas. Salía con papelitos pegados en el parabrisas del coche para saber a dónde tenía que ir. A todos los pacientes de quimio les quedan bastante afectadas las neuronas.”

“No había de otra, porque el dolor, más la comezón, es insoportable. Como se cae la piel, queda expuesta la carne viva”.

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Sussan Taunton y Coco Levy han superado varios problemas juntos.

¿Cómo superó Sussan Taunton los efectos de la psoriasis?

Sin embargo, compartió que ha mejorado gracias a un producto: “Soy representante de una marca americana (Lifevantage) que hace activación celular para humanos, pero tiene una marca para perros (Petandim), que acaba de lanzar hace 2 meses: Tiene omega, colágeno y Nrf2 (factor nuclear eritroide 2 relacionado con el factor 2), que disminuye el estado oxidativo en un 40%.”

“Me he recuperado de los males que tenía, porque he tenido épocas de mucha enfermedad. Tenía psoriasis muy leve, pero después de la vacuna de COVID-19, me convertí en una paciente de psoriasis del cuello para abajo”.

Pero el terror no terminó ahí, también enfermó de los ojos. “Me los tallé y me arranqué el epitelio que cubre las córneas. Fui al oftalmólogo y me dijo: ‘Esto tarda entre 6 y 9 meses en regenerarse’. Me mandó gotas. El dolor era infame”.

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Esposa de Coco Levy enfrentó graves problemas de salud. / TVNotas

¿Sussan Taunton enfermó por problemas emocionales con Coco Levy?

La actriz considera que las enfermedades tienen un origen emocional. “Le dije a una amiga: ‘¿Qué no quiero ver para haberme hecho esto a mí misma?’. Y me contestó: ‘Vengo de dar unas conferencias para un laboratorio gringo y me pareció interesante de lo que hablan: Nutrigenómica, activación celular. Probemos, a ver cómo te va’.

Me tomé las cápsulas y, a los 20 días, pensé: ‘No me duelen los ojos’. El oftalmólogo me dice: ‘¿Qué hiciste? Está regenerado un 90%’. Le comenté: ‘Tomé Nrf2, un activador celular’. Según yo, son puras plantas. El estrés oxidativo es el causante de casi todas las enfermedades de humanos y perros. Esto te disminuye el 40% de estrés oxidativo cada mes. Significa que irás recuperando salud”.

Comentó quiénes pueden usar ese producto: “Los únicos que no pueden tomarlo son quienes han tenido un trasplante, porque te va a regenerar células que podrían decir: ‘Este muchachito no es de aquí’. Todos los demás, después de los 35, pueden tomarlo de por vida. Este laboratorio empezó a empujar el NAD (nicotinamida adenina dinucleótido). Yo tomo Nrf2, NRF1, que va a las mitocondrias, hace autofagia, limpieza de las células y NAD”.

Gracias a su mejora física, ha empezado a reconstruir su actividad profesional. “Estamos con una peli que escribe Chao, lanzando un periódico digital y con Rodrigo Vidal también tenemos varios proyectos de cine”.

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Pareja de Coco Levy supero sus problemas de salud. / Alejandro Isunza

¿Cómo apoyó Coco Levy a Sussan Taunton en sus problemas de salud?

A pesar de las acusaciones de varias mujeres en contra de Coco Levy por supuesto acoso sexual, ella sigue a su lado.

“Mejoró mucho de la depresión, pero venía de muchas enfermedades. Cada año había que hacerle una sangría, porque su cuerpo duplica la producción de glóbulos rojos. Eso hace que su sangre sea espesa y no le oxigena el cerebro. Se desmayaba. Con el Nrf2 se ha controlado. Obviamente, con el peso, cada persona es distinta. Eso se lo están tratando químicamente, y va a llevar un tiempo para que se estabilice”. Sussan Taunton

Actualmente, Coco requiere usar tanque de oxígeno todo el tiempo y se ha sometido a sangrías. Sussan explicó en qué consisten: “El primer día le sacan 800 mililitros de sangre y le meten suero. El segundo día, 1 litro. El viernes, 1 litro 200 gramos. Y entra la solución, para que la sangre se diluya. Creí que iba a tener un infarto cerebral”.

Pero no todo es malo. Coco trabaja con Sussan y varios amigos: Checa scripts de las películas que están preparando y da cursos. Ella expresó: “Estamos armando nuestra propia casa productora. Muy contentos”.

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