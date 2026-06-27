Talina Fernández: Una de las conductoras más queridas de México que murió con el dolor de la pérdida de su hija

Este 28 de junio, se cumplen tres años desde la inesperada muerte de Talina Fernández, a los 78 años. A lo largo de más de 50 años de trayectoria, se convirtió en una de las actrices y conductoras más queridas de todo México.

La ‘Dama del buen decir’ enfrentó muchos momentos difíciles a lo largo de su vida. No obstante, el golpe más duro, y del cual nunca pudo recuperarse por completo, fue la muerte de su hija, la también actriz Mariana Levy. Te contamos su historia.

Te recomendamos: Coco Levy vive con un tanque de oxígeno mientras su pareja, Sussan Taunton, supera grave enfermedad

Talina Fernández no pudo superar por completo la muerte de Mariana Levy / Redes sociales

¿Cómo murió Talina Fernández?

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández Vela, conocida como Talina Fernández, murió el 28 de junio de 2023. La causa fue leucemia, un tipo de cáncer que se desarrolla en la sangre.

De acuerdo con su hijo, Coco Levy, la enfermedad deterioró su salud muy rápido. De hecho, no se sabía de su existencia hasta que la actriz se realizó un chequeo médico tras notar que sentía mucha debilidad en el cuerpo.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido. No la esperábamos. No la vimos venir. No sabemos cómo degeneró tanto. Empezó como una debilidad hace un mes y, de repente, ya se tornó en una cosa que se llama, creo, mielodisplásica que terminó siendo leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, contó.

Fue hospitalizada cinco días antes de su fallecimiento. Al día siguiente, se realizó su funeral. Los restos fueron cremados y entregados a sus familiares. Levy aseguró que su madre se fue rodeada de amor. En aquel entonces, a Talina le sobrevivían sus dos hijos Coco y ‘Pato’, siete nietos y su esposo, José Manuel Fernández.

No te pierdas: María Levy furiosa con novia de Coco por revelar que se habría convertido en madre, les manda tremendo mensaje

Talina Fernández murió el 28 de junio de 2023 / Mezcalent

Así es como Talina Fernández recordaba a su hija, Mariana Levy

Mariana Levy, hija de Talina Fernández, murió el 29 de abril de 2005, a los 39 años. La causa fue un paro cardíaco sufrido mientras era víctima de un asalto en una carretera de la Ciudad de México. A la actriz le sobreviven tres hijos: María Levy, quien hace poco se convirtió en mamá, Paula Levy y José Emilio Levy.

En diversas ocasiones, Talina habló sobre la gran pena que aún sentía por su pérdida. En su momento, incluso describió cómo fue verla sin vida.

“Me acosté en el suelo junto a ella y la abracé. Le dije: ‘Te voy a embracilar como siempre nos hemos embracilado’. La besé en la casa, le puse un poco de maquillaje porque era linda. Pienso en mi nieta, yo no me puedo morir ahorita”, dijo.

De igual forma, la recordó con cariño durante su participación en ‘MasterChef Celebrity 2022’, reality en el que hizo una de sus últimas apariciones públicas.

“Yo tuve la fortuna enorme de ser la mamá de Mariana Levy. Fue la alegría de ser madre por primera vez y fue una mujer luchona, trabajadora. Aprendió de mí, de mi madre, de mi abuela. Tenerla fue para mí un privilegio. La puedo seguir viendo en telenovelas y sobre todo en mi corazón. En la noche, antes de dormir, veo la foto de mi niña y platico con ella”. Talina Fernández

¿Cuántos hijos tuvo Talina Fernández?

Talina Fernández estuvo casada en cuatro ocasiones. No obstante, tuvo a sus únicos tres hijos con su primer esposo, el francés Gerardo Levy. Ellos son los hijos de la fallecida celebridad:

Juan Jorge ‘Coco’ Levy

Mariana Levy

Patricio ‘Pato’ Levy

Un año después de su muerte, se confirmó el deceso de Pato, a los 53 años. Según se informó, la causa fue un infarto fulminante mientras dormía. Muchos creen que el hombre fue a quien más le afectó la pérdida de su madre y por esa razón su salud comenzó a mermarse.

No te puedes perder: Hijo de Mariana Levy la recuerda a 21 años de su trágica muerte: “No me puedo ni levantar de la cama”