Coco Levy estaría grave de salud: revelan complicado cuadro que preocupa: “se espera lo peor”

¡Fuerte preocupación! Coco Levy, hijo de la recordada Talina Fernández, estaría atravesando un momento crítico de salud. Versiones señalan que su estado sería muy grave, con complicaciones relacionadas con la oxigenación del cerebro y una rara condición en la sangre.

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Coco Levy / TVNotas

¿Cuál es el estado de salud actual de Coco Levy y por qué preocupa tanto?

El estado de salud de Coco Levy se ha convertido en tema de conversación dentro del mundo del espectáculo, luego de que surgieran versiones que lo colocan en una situación delicada. De acuerdo con información difundida por el periodista Javier Ceriani, basada en declaraciones de Ariel López Padilla, el productor, presuntamente, estaría enfrentando un cuadro severo.

“(Según)Ariel López Padilla, Coco Levy estaría muy delicado de salud. ¿Cómo está el día hoy? Que estaría muy grave, pero casi muy grave, a tal punto que se espera lo peor de Coco Levy.” Javier Ceriani

Según lo dado a conocer, el problema médico presuntamente estaría afectando directamente el funcionamiento cerebral debido a la falta de oxígeno, lo que ha generado mayor preocupación en el entorno cercano del también actor.

“Que la oxigenación cerebral no estaría funcionando. Coco Levy

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¿Qué ha dicho su pareja Sussan Taunton sobre la enfermedad de Coco Levy?

Antes de que surgieran los rumores sobre su estado grave, Sussan Taunton ya había hablado públicamente sobre los problemas de salud de Coco Levy, detallando que llevaban tiempo buscando un diagnóstico certero.

Sussan Taunton “Coco está bien. Estuvo mal porque su cuerpo, no me preguntes por qué, produce una cantidad de hemoglobina anormal a la que hacemos nosotros. Entonces su sangre termina siendo engrudo. Es una condición, una enfermedad rara”.

La actriz explicó que el proceso ha sido complejo y lleno de incertidumbre: “Empezó con una cosa, otra cosa, otra cosa y de repente llevábamos mes y medio yendo a médicos. Dije: ‘Esto tiene que ser piezas de un rompecabezas’”.

Incluso reveló parte del tratamiento al que ha sido sometido:

Sussan Taunton “Le han estado haciendo sangrías, o significa que le sacan mucha sangre que va a la basura porque es engrudo, y le meten suero para irle aligerando la sangre porque no le estaba oxigenando el cerebro”.

¿Qué síntomas ha presentado Coco Levy y cómo ha cambiado su vida?

El deterioro en la salud de Coco Levy no solo ha sido físico, sino también neurológico, ya que su pareja ha señalado episodios preocupantes como pérdida de memoria y desmayos.

“Claro, no estaba oxigenando su cerebro. No se estaba enterando que me habló hace 15 minutos a decirme lo mismo y lo mismo y lo mismo”. Sussan Taunton

También relató momentos críticos que encendieron las alertas: “No me gusta que maneje porque me da nervio que le dé un desmayo como el de ese día que cayó como tabla y al día siguiente también”.

Además, el productor ha tenido que modificar por completo su estilo de vida: utiliza oxígeno constantemente, ha bajado de peso y evita salir solo, lo que refleja la seriedad de su condición.

“Ahora duerme, o sea, está con oxígeno casi todo el tiempo, en el día y en la noche… para oxigenarlo y que el cuerpo deje de defenderse”. Sussan Taunton

Aunque los médicos aún no encuentran la causa exacta, continúan realizando estudios para determinar el origen del problema y ofrecer un tratamiento más eficaz.

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Sussan Taunton y Coco Levy

¿Qué enfermedad tendría Coco Levy?

Cabe destacar que Sussan Taunton ya había dado señales previas sobre los problemas de salud de Coco Levy. En una entrevista con TVNotas, cuando reveló que María, hija de Mariana Levy, se había convertido en mamá, la actriz se encontraba afuera de un hospital y también habló de la situación del productor.

En ese momento, aseguró que Coco padecía psoriasis, una enfermedad inflamatoria crónica y autoinmune de la piel que provoca el crecimiento acelerado de células cutáneas, lo que evidenciaba que su estado de salud ya venía presentando complicaciones desde tiempo atrás.