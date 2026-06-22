¿Coco Levy al borde de la muerte? Le contesta a Ariel López Padilla tras filtrar que estaba grave de salud

Desde hace algunos días, la salud de Coco Levy ha sido motivo de preocupación. Y es que se filtró un audio de Ariel López Padilla diciendo que su excuñado estaba muy grave y que su cerebro “no oxigenaba”. Si bien al principio se llegó a pensar que dicho material pudo ser creado con IA, el actor admitió su autenticidad poco después.

Tras mucho hermetismo, el hijo de la fallecida Talina Fernández da la cara y revela cuál es su verdadero estado de salud actual. Esto fue todo lo que dijo.

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Coco Levy y su estado de salud / Mezcalent

¿Qué dijo Ariel López Padilla sobre la salud de Coco Levy?

A mediados de la semana pasada, se dio a conocer el audio en el que Ariel López Padilla decía que su excuñado, Coco Levy, estaría delicado de salud. Según sus palabras, el productor tenía una “enfermedad muy grave”.

“El último de los excuñados ya también se anda yendo. Está con una enfermedad muy grave, el dichoso Coco Levy que tiene la sangre echa engrudo que no oxigena el cerebro, pues bueno, parece ser que ya se va el último. Después de 30 años de las cosas horripilantes que me hicieron es un difícil perdonarlos, pero hay que dejarlos ir, pero ahora sí que, como dicen, el karma los alcanzó”, expresó.

Tras la filtración del material, el exesposo de Mariana Levy compartió un video aclarando que la grabación era real. Dijo que se expuso sin su consentimiento y afirmó que no le deseaba mal a Coco, pese a la complicada relación que siempre han tenido.

Sus palabras tomaron relevancia en ese momento debido a que Sussan Taunton, pareja actual de Coco, declaró que el hombre llevaba tiempo luchando contra una afección, de la cual no se tiene el diagnóstico certero.

“Le han estado haciendo sangrías, o significa que le sacan mucha sangre que va a la basura porque es engrudo, y le meten suero para irle aligerando la sangre porque no le estaba oxigenando el cerebro… Ahora duerme, o sea, está con oxígeno casi todo el tiempo, en el día y en la noche… para oxigenarlo y que el cuerpo deje de defenderse”. Sussan Taunton

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Ariel López Padilla habló sobre la salud de Coco Levy / Mezcalent

¿Qué dijo Coco Levy aclara cuál es su verdadero estado de salud

Durante la reciente transmisión de ‘De primera mano’, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió una conversación que tuvo con Coco Levy. En dicha plática, el productor dijo que no le interesaban las palabras de Ariel López Padilla, ya que es una persona que “no tiene importancia en su vida”.

“No crean todas esas cosas, hombre, no pasa nada. Yo no reacciono ante los comentarios de este cuate que realmente no tiene ninguna trascendencia en mi vida porque no es de mi familia. No tengo nada que ver con este cuate. No sé qué gana diciendo las cosas que dice. No me sorprenden”. Coco Levy

Pidió al público hacer caso omiso de cosas dichas por personas que tienen “mala voluntad” hacia él y dejó claro que actualmente está bien de salud, pese a todo.

“A Ariel López Padilla no lo veo desde hace más de 20 años. No lo crean todo, no se espanten. Lo único que quiero decirle a la gente que se espanta es que no estuve muy enfermo, que no tengo una condición diferente. Cualquiera que quiera confirmar algo de mí, me puede llamar. Estoy perfecto”, expresó.

Hasta el momento, Ariel no se ha pronunciado ante las palabras de Coco. En tanto que los internautas lo han criticado en redes sociales por haber “casi matado” a su excuñado.

¿Cuál es la relación entre Coco Levy y Ariel López Padilla?

En la década de los 90, Ariel López Padilla se casó con Mariana Levy, hermana de Coco Levy. Su matrimonio solo duró un año y medio y tuvieron una hija, María Levy, quien hace poco se convirtió en mamá.

Los problemas entre Ariel y Coco comenzaron tras la muerte de Mariana, en 2005. Y es que hubo desacuerdos relacionados, principalmente, con la herencia de la actriz. A partir de esto, se han visto enfrascados en una guerra de dimes y diretes.

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