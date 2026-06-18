Ariel López Padilla: Se filtra polémico audio y él confirma que Coco Levy, su excuñado, está mal de salud: VIDEO

La controversia explotó luego de que Javier Ceriani diera a conocer que Ariel López Padilla habría hablado del delicado estado de salud de Coco Levy, encendiendo alarmas en el espectáculo. Horas después, se filtró un audio donde el actor no solo confirma la gravedad, sino que lanza una frase que desató indignación.

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¿Qué reveló Javier Ceriani sobre la salud de Coco Levy y las declaraciones de Ariel López Padilla?

Todo comenzó el miércoles 17 de junio, cuando el periodista Javier Ceriani reveló información vinculada al estado de salud de Coco Levy. Según lo retomado, Ariel López Padilla habría compartido detalles preocupantes sobre su excuñado.

“(Según) Ariel López Padilla, Coco Levy estaría muy delicado de salud… que estaría muy grave, pero casi muy grave, a tal punto que se espera lo peor de Coco Levy”, Javier Ceriani

La preocupación creció al señalar que el problema estaría relacionado con la oxigenación cerebral. “Que la oxigenación cerebral no estaría funcionando”, se mencionó, lo que generó alarma entre seguidores y la prensa, ya que implicaría complicaciones de alto riesgo.

Sin embargo, el momento más polémico llegó cuando se filtró un audio privado presuntamente enviado por el actor a un chat conocido por compartir información sobre celebridades.

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¿Qué dice el audio filtrado de Ariel López Padilla sobre la enfermedad de Coco Levy?

En el audio filtrado, Ariel López Padilla se refiere de manera directa a Coco Levy, en un tono que generó fuertes críticas:

Ariel López Padilla “El ultimo de los excuñados ya tambien se anda yendo, está con una enfermedad muy grave, el dichoso Coco Levy que tiene la sangre echa engrudo que no oxigena el cerebro pues bueno parece ser que ya se va el último. Después de 30 años de las cosas horripilantes que me hicieron es un difícil perdonarlos pero hay que dejarlos ir pero ahora sí que como dicen, el karma los alcanzó”.

Estas palabras provocaron reacciones inmediatas por considerarse insensibles, especialmente por tratarse de un tema de salud. El escándalo creció rápidamente, obligando al actor a salir a dar la cara.

De manera oficial, su esposa Susan Taunton reveló que el productor atraviesa una crisis de salud provocada por un padecimiento poco común.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, su organismo estaría produciendo una cantidad anormal de hemoglobina, lo que provoca que la sangre se vuelva más espesa e impida una correcta oxigenación del cerebro. Esta condición es conocida como eritrocitosis o policitemia, y requiere atención médica especializada.

Mientras Coco Levy continúa en estudios para obtener un diagnóstico preciso.

Sussan Taunton y Coco Levy

¿Ariel López Padilla se retractó de sus declaraciones sobre Coco Levy?

Horas después de la filtración, Ariel López Padilla publicó un video para aclarar la situación. En él, confirmó que el audio es suyo, explicando que fue enviado en un ámbito privado y que se filtró sin su consentimiento.

El actor también dejó claro que su relación con Coco Levy ha sido compleja durante años:

“Han sido 30 años de una relación extremadamente complicada y tóxica de muchos contrastes… el señor Coco Levy y yo nunca hemos tenido reconciliación; siempre ha sido abiertamente una batalla, un desgaste”. Ariel López Padilla

En su explicación, López Padilla aseguró que, pese a todo, no le desea el mal:

Ariel López Padilla “Espero que esté bien, no le deseo mal a nadie, quien me conoce sabe que soy una persona que no pierde el tiempo en desearle mal a nadie, ni odiar a nadie”.

Sus palabras intentaron matizar el impacto del audio, aunque el tema sigue generando debate entre el público.

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¡Ariel López Padilla ACEPTA la culpa tras audio filtrado donde habla de su ex cuñado, Coco Levy!#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/eIuUO6gohW — De Primera Mano (@deprimeramano) June 18, 2026

¿Por qué Ariel López Padilla y Coco Levy están distanciados desde hace más de 30 años?

Para entender el trasfondo de este conflicto, hay que remontarse a la relación que Ariel López Padilla tuvo con la actriz Mariana Levy, hermana de Coco Levy. Aunque su matrimonio fue breve duró apenas un año y medio antes de divorciarse en 1997, las diferencias entre ambos hombres se fueron intensificando con el paso del tiempo.

Tras la muerte trágica de Mariana Levy en 2005, los conflictos se agudizaron, especialmente por temas familiares y la herencia relacionada con su hija en común. Desde entonces, la tensión entre Ariel López Padilla y Coco Levy se mantuvo latente, con declaraciones públicas y desencuentros constantes.