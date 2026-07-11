La reacción de Mariana Levy ante el nacimiento de su primer nieto, según su hijo, José Emilio Levy

Han pasado poco más de 20 años desde la trágica muerte de Mariana Levy, icónica actriz y presentadora mexicana. Su nombre sigue siendo tendencia en redes sociales, ya sea por su trayectoria o por temas relacionados con su familia.

Hace poco, se confirmó que su hija, María Levy, se convirtió en madre. Fue justamente la novia de Coco Levy, tío de la mamá primeriza, quien dio la noticia en exclusiva para TVNotas. En medio del júbilo, se revela cuál hubiera sido la reacción de la hoy fallecida celebridad tras convertirse en abuela. Te contamos los detalles.

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María Levy mantuvo su embarazo en completo secreto / Mezcalent

¿Qué se sabe sobre el bebé de María Levy, hija de Mariana Levy?

Sussan Taunton, pareja de Coco Levy, contó a las cámaras de TVNotas que el bebé de María Levy, hija de Mariana Levy, nació a mediados de mayo. Así fue como respondió cuando se le preguntó si tenía contacto con los hijos de la icónica celebridad:

“Sí, claro. María acaba de ser mamá. Hace una semana. (El padre es) El novio de María desde hace mucho tiempo”. Sussan Taunton, pareja de Coco Levy

La revelación causó mucho revuelo en redes sociales. Y es que María siempre ha sido muy hermética en cuanto a su vida privada. Ni siquiera había dado indicios de estar embarazada, pero se sabía que estaba en una relación.

Aunque se desconocen muchos detalles sobre su relación, la última pareja conocida de la joven es Gabriel Stavenhagen, quien trabaja en todo lo relacionado con el campo audiovisual. Según se reporta, el romance habría iniciado en 2022.

Tras lo dicho por Tauton, una fuente narró a TVNotas que la primogénita de Mariana Levy estaba sumamente enojada con Coco y su pareja por la indiscreción. Al parecer, ella quería mantener todo el asunto privado.

“No daba crédito a que alguien que ni es de su familia, como Sussan, se hubiera atrevido a revelar algo tan personal, y por eso le mandó a decir que tiene prohibido hablar totalmente de ella”, manifestó.

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María Levy tuvo a su primera hija en mayo de 2026 / Redes sociales

José Emilio Levy, hijo de Mariana Levy, habla sobre el nacimiento de su sobrino

En una reciente entrevista, José Emilio Levy, el hijo menor de Mariana Levy y quien ha estado en polémica por sus declaraciones contra Ana Bárbara, habló del nacimiento de su sobrino. El joven se dijo muy feliz y hasta detalló cómo hubiera reaccionado su mamá.

De acuerdo con el joven, la actriz habría estado sumamente feliz con la llegada del bebé, ya que sería su primer nieto: “Es su primer nieto, yo creo que ella está muy feliz allá arriba”, indicó.

También declaró que no podía esperar a conocer al pequeño en persona. Y es que mencionó que, por el momento, nadie puede visitar al menor por cuestiones de prevención.

“Es algo que me tiene muy contento. Es un varón, alguien que vino a hacer mucho bien a esta familia. Sí supe (del embarazo), pero me enteré cuando tenía unos meses. Estoy muy ansioso de poderlo conocer. Sí, primero hay que esperar a que se vacune para poderlo visitar. Mejor que primero esté a salvo”, puntualizó.

¿Cuántos hijos tuvo Mariana Levy y quiénes son los padres?

Mariana Levy murió el 29 de abril de 2005. La actriz y su familia iban transitando por las calles del sur de la CDMX cuando unos sujetos se les acercaron con la intención de asaltarlos. El impacto fue tan fuerte que la celebridad terminó teniendo un infarto.

Dejó huérfanos de madre a tres hijos, quienes son:

María Levy: Es fruto de su relación con Ariel López Padilla. Nació en 1996 y se sabe que es fotógrafa.

Es fruto de su relación con Ariel López Padilla. Nació en 1996 y se sabe que es fotógrafa. Paula Levy: La hija de su matrimonio con José María Fernández ‘el Pirru’. Nació en 2002. Se dedica al modelaje.

La hija de su matrimonio con José María Fernández ‘el Pirru’. Nació en 2002. Se dedica al modelaje. José Emilio Levy: También hijo del ‘Pirru’. Nació en 2004. Sigue los pasos de su mamá como actor y conductor.

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