Roxana Chávez destruida por el dolor; confirma la muerte de su nieto con mensaje desgarrador: “Muy doloroso”

Semanas de silencio, un moño negro en su perfil y rumores circulando entre sus seguidores. Algo estaba pasando con la actriz Roxana Chávez, y todos lo intuían. Fue hasta el 23 de junio de 2026 que la querida actriz mexicana decidió hablar y confirmar lo que muchos temían: su familia acababa de vivir una de las pérdidas más devastadoras de su historia.

Roxana Chávez publicó un video en Instagram en el que anunció la muerte de su nieto Emiliano, un joven de tan solo 25 años descrito por ella como un ser de luz. La actriz, reconocida por telenovelas como Como dice el dicho y Agujetas de color de rosa, no había querido hablar antes porque, como ella misma explicó, siempre prefiere contar lo bonito. Esta vez, sin embargo, el dolor fue más grande que el silencio.

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¿Quién fue Emiliano, el nieto de 25 años que perdió la actriz Roxana Chávez?

La muerte de Emiliano, nieto de 25 años de la actriz y directora teatral mexicana Roxana Chávez, sacudió profundamente a su familia y a sus seguidores. La actriz lo describió como un joven trabajador, estudioso y lleno de luz, de esos que, en sus propias palabras, “no deberían irse nunca”. Aunque no reveló las causas del fallecimiento, sí dejó claro que la pérdida fue repentina y devastadora para todos.

“Perdí a mi nieto Emiliano, un chavo espectacular de 25 años: trabajador, estudioso, buen hijo, buen hermano, buen nieto; lindo. De esos seres de luz que no deberían de irse nunca”, expresó la actriz visiblemente afectada en su video de Instagram.

Emiliano tenía 25 años al momento de su muerte y, según relató su abuela, dejó una huella enorme en quienes lo conocieron.

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¿Cómo anunció Roxana Chávez la muerte de su nieto y por qué tardó en hablar?

La muerte del joven nieto de Roxana Chávez comenzó a hacerse evidente en redes sociales desde finales de mayo de 2026, cuando la actriz empezó a compartir imágenes con mensajes de despedida y apareció con un moño negro en su foto de perfil. Sin embargo, fue hasta el 23 de junio que decidió romper el silencio con un emotivo video en Instagram dirigido a sus seguidores.

Roxana Chávez “Muchos fans me han estado preguntando por el moño negro en mi perfil y han escuchado rumores de que la familia acaba de pasar por una enorme, enorme, enorme tragedia. Y bueno, sí, sí. Yo no había querido dar declaraciones porque lo que me gusta siempre es hablar de lo bonito, hablar de lo bueno, la alegría. Pero en esta ocasión, bueno, pues nos tocó perder uno de nuestros seres más queridos en la familia y ha sido realmente muy doloroso”

Chávez explicó que durante este periodo de luto no había tenido ánimos de publicar contenido en redes sociales, y agradeció el cariño y la solidaridad de quienes se preocuparon por ella.

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¿Qué dijo Roxana Chávez sobre el funeral de su nieto y cómo lo despidió su familia?

A pesar del dolor por la muerte de su nieto Emiliano, la actriz Roxana Chávez encontró consuelo en la despedida que recibió el joven de 25 años: un funeral multitudinario y emotivo que, según ella, fue un reflejo fiel de la persona extraordinaria que fue en vida.

Roxana Chávez “Les quiero compartir algo. Dentro de todo esto, lo bonito, por llamarle de alguna manera, o lo reconfortante, fue que tuvo un funeral impresionante. Fue tanta gente, hablaron tan lindo de él, fue tan emotivo. Yo siempre he creído que cuando hay un funeral con mucha gente es porque algo bueno hizo la persona que está ahí”

Roxana cerró su mensaje con una reflexión que resonó entre sus seguidores: “Me quedo con todo el amor que este precioso niño pudo despertar en la gente, tantas lecciones que nos dio a todos porque de verdad era un ser que se entregaba al mil por ciento”.

Y añadió una invitación a abrazar a los seres queridos sin esperar:

“Es tan importante abrazar a nuestros seres amados porque no sabemos en qué momento nuestro reloj de arena llega a su fin”. Roxana Chávez

Roxana Chávez, acusada de no pagar a una chef: la polémica que la tiene en el ojo del huracán

Mientras atraviesa el duelo por la muerte de su nieto, la actriz mexicana Roxana Chávez también enfrenta una polémica pública que nada tiene que ver con el luto: una chef llamada Adriana Colín la acusa de no haberle pagado una degustación de platillos que le preparó para definir el menú de su cena navideña, una deuda que ascendería a dos mil pesos.

Según relató Colín, la actriz le solicitó una degustación de cinco platillos: bacalao, romeritos, chiles en nogada, lomo relleno y pasta. Acordaron el costo desde el inicio. El problema estalló cuando, tras quedar satisfecha con la comida, Chávez se negó a pagar los dos mil pesos correspondientes a la degustación, argumentando que no trabajaba así, y bloqueó a la chef en WhatsApp. “Se molestó demasiado y canceló el pedido. Después de robarme, ahora se hace la víctima”, denunció Colín públicamente.

La chef aseguró que intentó cobrar el servicio acudiendo a la fundación Giordana Nahoul I.A.P., vinculada a la actriz, donde fue recibida, según su relato, de forma “prepotente": Chávez la amenazó con llamar a la policía y denunciarla por acoso. Colín fue contundente: si la actriz Roxana Chávez, no paga, procederá con una denuncia formal.