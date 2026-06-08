Roxana Chávez “ladrona": Chef la exhibe por no pagarle una cena: “Amenazó con demandarme por acoso”

La chef Adriana Colín alza la voz para denunciar públicamente que, supuestamente, la actriz Roxana Chávez, hasta la fecha, no le habría pagado una degustación de diversos platillos que le solicitó para definir el menú de su cena navideña. Además, dio a conocer que la famosa, supuestamente, la habría amenazado con demandarla por presunto acoso, solamente porque la ha buscado para cobrarle el servicio.

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Imagen generada con IA / Archivo TVNotas, cortesía de la entrevistada, IA/Mezcalent y YouTube

El supuesto robo de la actriz Roxana Chávez hacia la chef Adriana Colín

Lo que comenzó con la planeación de una elegante cena navideña, relata Colín, al final se convirtió en “una situación incómoda y desagradable”. La chef nos contó cómo sucedió este incidente con Roxana: “Cada diciembre, en Navidad y Año Nuevo, publicito mis cenas. Me solicitó una degustación de bacalao, romeritos, chiles en nogada, lomo relleno y pasta, que le llevé días antes de Navidad”.

Luego de la degustación, continuó Colín, la actriz le habría encargado 2 kilos de lomo relleno para la cena navideña; sin embargo, hubo un detalle que no le pareció a Chávez.

“Me dijo que la degustación le había gustado mucho y, cuando le di el costo del lomo, que ascendía a mil 500 pesos, no hubo mayor problema. Cuando le comenté que, además, tendría que liquidarme 2 mil pesos por la degustación, se molestó demasiado y argumentó que ella no trabaja así, por lo que canceló el pedido y me bloqueó de WhatsApp”. Adriana Colín

Colín, quien cuenta con más de 30 años de experiencia, aclaró por qué es más cara la degustación que la cena navideña que solicitaba Roxana.

“La degustación constaba de 5 platillos, que preparé especialmente para ella y su gente. En cambio, la cena es solo una. Desde que hizo el pedido navideño, le comenté sobre el costo de las degustaciones. Le dije que se debía pagar y a cuánto ascendía, y ella dijo que sin problema. Estuvo de acuerdo, ya que primero quería probar mi sazón. Nunca la engañé ni pretendí pasarme de lista”, indicó.

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Polémica con Roxana Chávez / Archivo TVNotas, cortesía de la entrevistada, IA/Mezcalent y YouTube

¿Por qué Roxana Chávez, presuntamente, no ha pagado su deuda con la chef Adriana Colín?

Adriana refirió que ha intentado cobrarle el servicio, aunque no ha tenido éxito: ”Después de cancelado el pedido, acudí a su fundación llamada Giordana Nahoul I.A.P., en busca de que pagara los platillos, pero no la encontré. La gente de ahí me dijo que todos habían salido de vacaciones por las fechas. Fue hasta enero que regresé. Me recibió de una forma prepotente. Gritó que me retirara, de lo contrario llamaría a una patrulla y levantaría una denuncia en mi contra porque la estaba acosando. Claro que no fue así”, contó.

Tras lo ocurrido, la chef dijo estar muy molesta y siente que Roxana abusó de su buena fe y trabajo: “No me parece justo que, por ser figura pública y además con solvencia económica, me traiga así. Ella y su familia se comieron mi comida. Se molestó por pedir mi pago. Le cobro por mi trabajo y ¿todavía planea denunciarme? Le dije que lo hiciera, pero tendrá que demostrar que la estoy acosando. Yo sí tengo forma de comprobarle que le llevé la degustación”, resaltó.

Finalmente, Colín advirtió qué hará si la actriz no le paga: “La denunciaré. Después de robarme, ahora se hace la víctima. Según es muy correcta, pero es una ladrona. Hago esta denuncia con ustedes por su proceder tan incorrecto e inhumano. Gasté en mis insumos, en gasolina, por quedar bien con ella y tenerla como clienta. Además, vivo de esto. Hay personas que me han quedado a deber mucho más y pagan. Que esta señora Roxana vaya a un restaurante y no pague, para que vea qué pasaría. Que no abuse de quienes solo hacemos nuestro trabajo”, concluyó.

Roxana Chávez, presuntamente, no quiere pagar su deuda con una chef / Mezcalent

¿Quién es Roxana Chávez, actriz acusada de no pagar cena?

Nació el 24 de febrero de 1957.

Es actriz, directora y productora teatral mexicana.

Ha destacado en cine, teatro y televisión.

Es reconocida por su participación en telenovelas y por interpretar el papel de “Chabelita”, al lado de Mario Moreno ‘Cantinflas’, en la película El barrendero (1982).

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