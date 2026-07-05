Joven desaparece tras conocer a un chico por Internet y un video revela sus últimos minutos de terror

Mientras en esta semana el secuestro de la periodista Roxana Guzmán da un giro inesperado entre versiones sobre su presunta muerte y la captura de su secuestrador, una inquietante historia vuelve a llamar la atención de los espectadores por retratar una desaparición que pone los nervios de punta.

Una chica de 14 años platica todos los días con un desconocido en Internet, se enamora, decide verlo y jamás regresa a casa. Lo único que queda de ella es una grabación espeluznante de sus últimos minutos. Así arranca la pesadilla real que cientos de miles de personas juraron no poder terminar de ver, y que casi diez años después de su estreno volvió a poner a temblar a todo TikTok. Hablamos de Megan is missing, la cinta que muchos confundieron con un documental verdadero y que hasta hoy sigue en las listas de las películas más perturbadoras jamás filmadas.

Mira: Nieta de Paquita la del barrio es localizada con vida tras días desaparecida, ¿cómo está? Esto revelaron

¿De qué trata Megan is missing?

Megan is missing cuenta la historia de Megan Stewart, una adolescente de 14 años obsesionada con las redes sociales y el chat en línea, tal como millones de chicas de su edad. Todo cambia cuando comienza a intercambiar mensajes con un chico llamado Josh, con quien construye una relación virtual que la lleva a bajar la guardia por completo. La decisión de encontrarse con él en persona termina siendo la última que toma como una chica libre: Megan desaparece sin dejar rastro.

A partir de ahí, la trama sigue a Amy, su mejor amiga, quien se convierte en una especie de investigadora improvisada tratando de armar el rompecabezas de lo que pasó. La película está narrada con un formato de falso documental: videollamadas, cámaras caseras, chats de texto y supuesto material policial se combinan para crear la sensación de que lo que se está viendo es completamente real, un truco narrativo que multiplicó el impacto emocional en la audiencia.

Lee: ¿Murió Roxana Guzmán? Familia de periodista desaparecida lanza comunicado tras detención del secuestrador

¿Megan is missing está basada en una historia real?

Esta es, sin duda, la pregunta que más se repite sobre Megan is missing, y la respuesta es que no retrata un caso puntual, aunque sí está profundamente inspirada en la realidad. El director, Michael Goi, ha señalado en distintas entrevistas que el guion se construyó tomando como referencia múltiples casos verdaderos de adolescentes que fueron víctimas de depredadores sexuales que las contactaron primero a través de internet.

La idea detrás de Megan is missing nunca fue entretener sin más, sino advertir. Goi buscaba exponer con crudeza cómo una conversación aparentemente inofensiva en redes sociales puede convertirse en la puerta de entrada a un peligro real, sobre todo para menores de edad que todavía no dimensionan los riesgos de hablar con desconocidos en línea. Ese mensaje de prevención es justamente lo que ha hecho que la película siga circulando como material de advertencia casi quince años después.

Mira: Hallan con vida a Grecia N, joven desaparecida en Chiapas; exceso de filtros habría complicado su búsqueda

¿Por qué Megan is missing se volvió viral casi diez años después de estrenarse?

Aunque la película fue lanzada en 2011, durante mucho tiempo la película permaneció prácticamente desconocida para gran parte del público.

Todo cambió en 2020, cuando comenzó a viralizarse en TikTok y otras redes sociales. Miles de usuarios grabaron sus reacciones después de verla y compartieron advertencias sobre el fuerte impacto emocional que les habían provocado algunas de sus escenas.

Las publicaciones rápidamente despertaron la curiosidad de otros usuarios, quienes decidieron buscar la película para descubrir si realmente era tan perturbadora como aseguraban los videos virales. El fenómeno se expandió de manera tan rápida que Megan is missing volvió a convertirse en tendencia años después de su estreno original, alcanzando a nuevas generaciones de espectadores.

Incluso Michael Goi intervino en la conversación pública y recomendó que quienes decidieran verla lo hicieran con cautela, debido a que ciertas secuencias podrían resultar especialmente impactantes para algunas personas.