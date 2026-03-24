Alumno dispara vs dos maestras: antes del ataque presumió armas y habría advertido con mensaje, circula VIDEO

Horas antes de que todo estallara en una preparatoria de Michoacán este 24 de marzo, un estudiante dejó señales inquietantes en redes sociales. Un arma, un mensaje y una frase escalofriante. ¿Todo fue planeado?

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Las primeras líneas de investigación apuntan a que el adolescente llegó tarde al plantel educativo y no se le permitió el acceso. Minutos después, regresó armado y abrió fuego dentro de las instalaciones contra dos docentes quienes murieron en el lugar. En la escena, autoridades aseguraron un arma larga y un cargador, coincidentes con el arma que el propio joven había mostrado previamente en redes sociales.

Tras el ataque, el menor fue detenido por elementos de seguridad. En videos difundidos posteriormente, se le observa bajo custodia y con ropa similar a la que portaba en el material previo al atentado. La Fiscalía de Michoacán informó que se realizará un análisis exhaustivo de su teléfono celular para obtener más información sobre sus posibles motivaciones, antecedentes y cualquier indicio que ayude a esclarecer lo ocurrido.

Además, las autoridades abrieron una línea de investigación relacionada con la actividad del joven en Internet. Se detectaron publicaciones vinculadas al movimiento “incel”, una comunidad digital asociada a discursos de odio, misoginia y violencia. Este hallazgo podría ser clave para entender lo que ocurrió antes del ataque. Pero fue al revisar sus publicaciones donde el terror verdaderamente cimbró: ahí estaban las señales.

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¿Quiénes eran las maestras que perdieron la vida en la balacera de Lázaro Cárdenas?

Las dos maestras que perdieron la vida en un ataque armado ocurrido el 24 de marzo de 2026 dentro de la preparatoria Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fueron identificadas como:

María del Rosario , de 36 años de edad.

, de 36 años de edad. Tatiana, de 37 años de edad.

¿Qué muestran los videos filtrados del estudiante armado antes del ataque en Michoacán?

La filtración de videos en redes sociales reveló un detalle perturbador: el estudiante que protagonizó la balacera en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ya había mostrado públicamente el arma con la que perpetró el ataque mortal contra dos maestras.

Las grabaciones, compartidas en historias de Instagram desde su cuenta personal, fueron publicadas alrededor de las 2:00 de la madrugada, aproximadamente siete horas antes del ataque dentro del plantel educativo. En las imágenes se observa al joven de 15 años al interior de una habitación, frente a un espejo, mientras sostiene un fusil largo.

En el video, el adolescente aparece apuntando el arma hacia el espejo, para después bajarla y mostrarla con mayor detalle usando su teléfono celular. Viste ropa negra con detalles blancos y guantes, el mismo atuendo con el que posteriormente acudió a la escuela, lo que ha incrementado la inquietud sobre la premeditación del hecho.

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Alumno de 15 años es detenido, luego de que atacó a dos maestras con un rifle en una escuela de #Michoacán.

Así mostró el arma en redes sociales.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/pOMPDDPMBF — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 24, 2026

¿Cuál fue la inquietante frase que alarmó a todos horas antes de la balacera en Michoacán?

Uno de los detalles que más escalofríos ha provocado es la frase que el estudiante habría dejado en redes sociales poco antes del ataque: “Hoy es el día”. Un mensaje breve, directo y perturbador que apareció junto a los videos donde se le ve posando con el arma, y que hoy muchos interpretan como una advertencia que nadie escuchó a tiempo.

El hecho de que estas publicaciones surgieran horas antes de que el joven ingresara armado a la preparatoria ha fortalecido la sospecha de que el ataque no fue un arrebato, sino algo que se fue gestando con anticipación.

Aunque las autoridades no han confirmado el contexto exacto en el que fue publicada, la frase forma parte del material seguramente se someterá a investigación.