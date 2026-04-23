Hermana de tirador de Teotihuacán denuncia acoso y pide un alto a la información falsa; ¡filtran VIDEO del ataque!

El pasado 20 de abril, se registró una balacera en Teotihuacán, a las afueras de Ciudad de México, que dejó un saldo de dos muertos y 13 lesionados de origen extranjero. Mucho se ha dicho sobre este caso, por lo que la hermana del agresor rompió el silencio y, entre otras cosas, sostuvo que la mayoría de la información difundida sería falsa. Te contamos todos los detalles.

Ataque en Teotihuacán / Redes sociales

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¿Cómo fue la balacera en Teotihuacán?

Todo ocurrió cerca del mediodía del pasado 20 de abril. Las autoridades recibieron un reporte de que un hombre armado amenazaba a los visitantes de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. En aquel momento, el sitio estaba lleno de turistas nacionales e internacionales.

Momentos después, se hicieron presentes la Guardia Nacional, la Policía estatal y municipal. Al ver esto, el agresor, identificado como Julio César, abrió fuego, provocando el pánico entre los visitantes, quienes comenzaron a huir de la escena.

La autoridad le disparó al victimario en la pierna. Según el reporte oficial, el hombre, al darse cuenta de que estaba a punto de ser atrapado, se quitó la vida. El saldo final, incluyendo al victimario, fue de dos decesos y 13 lesionados.

“Un elemento decide por la parte lateral comenzar a subir y así es como puede llegar casi a la altura donde se encontraba el agresor. Otro compañero de la policía municipal sube y de esta manera logran ubicarlo. En ese momento, el agresor se da cuenta de que es identificado y comienza a escalar a una posición más alta y huye a un costado de la pirámide, donde se quita la vida”, declaró la policía.

En cuanto a las personas heridas de origen extranjero, fueron trasladadas al hospital más cercano para su atención médica. Se confirmó que 7 de ellos habrían recibido impactos de balas, mientras que el resto se lastimó mientras escapaban del lugar. Seis de ellos ya habrían sido dados de alta. La persona que perdió la vida fue una mujer canadiense.

Ataque en Teotihuacán / Redes sociales

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Esto dijo la hermana de Julio César, el autor de la balacera en Teotihuacán

A través de redes sociales, han circulado muchas teorías sobre el motivo detrás del ataque. Se mencionó que, presuntamente, Julio César, quien era originario de Guerrero, era xenófobo y rechazaba a los extranjeros. También se manejó la versión de que tendría problemas mentales.

A raíz de todo esto, Diana Laura, quien se dice ser hermana del agresor, usó su Facebook para dar un contundente mensaje. Comenzó aclarando que ella y su familia están dispuestas a apoyar a las autoridades en lo que se necesite. A la par, sostuvo que mucha de la información difundida es falsa y prometió que pronto dará declaraciones ante los medios.

“Ya entregué la información correspondiente al personal competente , para aclarar esta situación. Es una noticia INTERNACIONAL, por lo cual es demasiado mediática y el 90% de la información que se ha compartido es mentira. Todo mundo busca 1 minuto de fama, haciendo entrevistas o hablando de que conocían a mi hermano, que fueron a la escuela con él, etc. En su momento su familia, que somos mi madre y yo, aclarará toda la situación en los medios correspondientes. Aún no es el momento adecuado” Hermana de Julio César ‘N’

La mujer aprovechó para pedir un alto al acoso que ha estado sufriendo. Sostuvo que “no tiene nada por qué disculparse”, ya que ella “no hizo nada malo”. Afirmó ser solo una “mujer trabajadora” que ha sabido salir adelante sin importar las circunstancias.

“Así que las personas que se regocijan compartiendo información tan amarillista o se están burlando de la situación, me etiquetan en publicaciones, o se paran afuera de mi casa a realizar videos para ganarse 1 pesito, sigan aprovechándolo. Sigan disfrutando. Yo creo que el hablar de esa manera de mí les ha ayudado a canalizar tanta energía negativa en sus vidas”, manifestó.

¿El agresor de Teotihuacán tenía problemas mentales?

Hace poco, el fiscal del Estado de México, José Luis Sánchez Martínez, señaló que Julio César ‘N’, el agresor de Teotihuacán, tendría “un perfil psicopático, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”.

Señaló que el victimario visitó el lugar previo al ataque y hasta le habría alojado en lugares aledaños, lo que indicaría que ya había planeado todo. Incluso se mencionó que el hombre tenía literatura alusiva a la violencia.

“Esta persona visitó de manera preliminar, en varias ocasiones, la zona arqueológica. Se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y, desde ahí, planeó y llevó a cabo labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta. El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria y no hay absolutamente ningún indicio, hasta este momento, que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho”, resaltó.

Ataque en Teotihuacán / Redes sociales

Aparece video inédito del ataque a Teotihuacán

En las últimas horas, se han viralizado videos desde diversos ángulos del ataque en Teotihuacán. En uno de los clips virales, se puede ver el momento exacto en el que el hombre sube la Pirámide de la Luna.

Se observa cómo se agacha para tomar el arma que tiene escondido en una mochila.

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