Querida escritora estuvo en Teotihuacán con su hijo horas antes del tiroteo; filtran audio del sujeto armado

Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más visitados y emblemáticos de México, se convirtió en escenario de una balacera a plena luz del día. Turistas corrían, algunos cayeron al intentar escapar y una mujer perdió la vida. Lo que debía ser una experiencia cultural y familiar terminó en tragedia.

Horas después del ataque, un mensaje en redes sociales comenzó a circular con fuerza. Una querida escritora confirmó que estuvo ahí horas antes del ataque y compartió un mensaje devastador.

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¿Qué pasó en el tiroteo en Teotihuacán que dejó una turista muerta y 13 heridos?

El ataque armado en Teotihuacán ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana, cuando autoridades del Estado de México recibieron el primer reporte de una persona armada amenazando a civiles en la zona de la Pirámide de la Luna. En ese momento, el sitio estaba lleno de visitantes nacionales y extranjeros.

Elementos de seguridad fueron alertados casi de inmediato. A los pocos minutos, ya había presencia de la Guardia Nacional, la Policía estatal y municipal. Sin embargo, el agresor abrió fuego contra los turistas, generando pánico, caos y escenas de desesperación mientras decenas de personas intentaban ponerse a salvo.

Miralo por ti mismo, esto fue lo que en realidad sucedió pic.twitter.com/YlaEpOZv0L — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) April 21, 2026

De acuerdo con las autoridades, el atacante disparó contra los elementos de seguridad, quienes repelieron la agresión y lograron herirlo en una pierna. Minutos después, acorralado, el agresor se quitó la vida dentro del sitio arqueológico.

El saldo fue devastador: una mujer canadiense perdió la vida, 13 personas resultaron lesionadas, varias por arma de fuego y otras por caídas al intentar huir, y uno de los lugares más representativos del país quedó marcado por la violencia.

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Aqui el momento en el que Tirador Julio Cesar, es abatido por la Guardia Nacional, despues de perpetrar la masacre en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán.

El asesino votó por @XochitlGalvez, le decia "Tío Richie" al pedofilo de @RicardoBSalinas y era fan de @AtypicalTeve...

🤷‍♂️ pic.twitter.com/iL4T06Shyt — Juan Copérnico (@juancopernico99) April 21, 2026

¿Quién fue el agresor del ataque en Teotihuacán y qué se sabe de su perfil?

Las autoridades identificaron al responsable como Julio César Jasso Ramírez, un hombre de 27 años que actuó solo. Según información oficial, llegó al sitio arqueológico en un vehículo de aplicación de transporte y portaba un arma de fuego.

Investigaciones posteriores revelaron datos inquietantes sobre su perfil. En redes sociales, el agresor aparecía en imágenes haciendo señas asociadas al nazismo y mostrando admiración por figuras históricas ligadas a la violencia extrema. Incluso, se localizó un portarretrato con una imagen manipulada con inteligencia artificial en la que simulaba estar junto a los responsables de la masacre de Columbine.

Vestía ropa de tipo táctico, similar a la utilizada por cuerpos de seguridad, lo que habría contribuido a la confusión inicial entre los visitantes. La Fiscalía del Estado de México continúa investigando si el ataque fue planeado previamente y si existían motivaciones específicas más allá del acto violento en sí.

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¿Qué dice el audio filtrado del asesino de turistas en Teotihuacan?

Los momentos de angustia, pánico y absoluta desesperación que vivieron varios turistas en Teotihuacán quedaron registrados en un audio filtrado, parte de una videograbación que hoy estremece por su crudeza. En ella se escucha al agresor manifestar su furia por la presencia de visitantes mientras los mantiene bajo amenaza constante.

El video completo, grabado en la cima de la Pirámide de la Luna, tiene una duración de 3 minutos con 45 segundos. Durante ese lapso, el sujeto somete a un grupo de turistas extranjeros y lanza la advertencia que hiela la sangre:

“Vosotros, y mier..., que habéis venido desde la p..a Europa, no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico”. Julio César Jasso Ramírez, asesino.

Sin detenerse, el agresor continúa con un discurso cargado de violencia y fanatismo: “Esto se construyó para sacrificar, cabro..., no para que vengáis a hacer la p..a fotito de mie...”.

En otro momento del audio, el sujeto presume los asesinatos que ya habría cometido: “Han muerto dos pu...s coreanos. Allá los he sacrificado como a perros”.

Cuando uno de los turistas lo observa fijamente, reacciona de forma aún más agresiva y le grita: “A la muerte no se la mira directamente, cabr...”.

La grabación revela cómo el agresor da instrucciones bajo amenaza de muerte: obliga a algunos rehenes a cortar plásticos y les concede apenas un minuto, advirtiendo que, de no obedecer, disparará sin dudar. Mientras el hombre habla, el audio capta el terror que se vive alrededor. De fondo se escuchan llantos, respiraciones agitadas y súplicas desesperadas. Una mujer, entre sollozos, reza: “Libéranos, señor, libéranos, padre”. Un niño le susurra a su madre, apenas audible: “No te muevas, mamá”.

También se escuchan varias voces repitiendo en susurros desesperados: “No voltees, no voltees”, mientras el agresor controla a los rehenes y obliga a uno de ellos a descender para dar un mensaje a las autoridades: “Aquí tengo rehenes, y como intenten subir, los voy a matar”.

El audio grabado a muy corta distancia del sujeto de Teotihuacán pone la piel chinita.



Se le oye fuera de sí, molesto porque los turistas se acercan a tomarse fotos en un sitio que, según dice, “fue construido para sacrificios”. Después cambia el tono y hasta empieza a hablar… pic.twitter.com/Fwnaefp0qH — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) April 21, 2026

María Alatriste en Teotihuacán: ¿qué dijo la escritora tras la balacera que dejó turistas muertos y heridos?

El mensaje que más ha conmovido en medio del horror no vino de una autoridad, sino de María Alatriste, una querida y reconocida escritora cercana al público, quien compartió un testimonio profundamente personal tras enterarse de la tragedia ocurrida en Teotihuacán.

En su texto, reveló que menos de 24 horas antes del tiroteo, ella estuvo en Teotihuacán con su hijo, subiendo la Pirámide de la Luna, disfrutando del lugar, sintiéndose segura. Su reflexión fue directa, dolorosa y profundamente humana:

“Ayer estábamos con Teotihuacán con mi hijo: pleno, seguro, feliz. Subíamos la Pirámide de la Luna con esa sensación tan rara (y tan valiosa) de ligereza. Corría, reía, habitaba el lugar con la inocencia de quien cree que el mundo todavía puede ser un sitio seguro.” María Alatriste

La escritora expresó cómo ese mismo espacio, lleno de vida y significado, se transformó horas después en una escena de terror. Recordó a las personas que viajaron desde otros países para conocer México y terminaron encontrando violencia:

María Alatriste “Menos de 24 horas después, ese mismo espacio fue escenario de una balacera. Las vidas que trágicamente se perdieron, entre ellas, personas de otros países que venían a conocer México, a cumplir un deseo, a vivir un momento, a ser felices, y ese lugar que ya no será el mismo.”

Y agregó: “Porque cuando la violencia irrumpe en un espacio así, no sólo arrebata vidas: transforma la memoria, contamina la experiencia, instala una herida...”

El testimonio se volvió aún más potente al hablar desde su rol de madre, recordando que su hijo se sintió seguro ahí, y cómo esa certeza hoy se siente frágil: “Mi hijo fue feliz ahí. Se sintió seguro ahí. Y esa idea, tan simple y tan poderosa, hoy se vuelve frágil.”

La escritora cerró su mensaje con una frase que sintetiza el sentir colectivo tras el ataque en Teotihuacán: “Qué triste que incluso la belleza tenga que vivirse con alerta. Dios, por favor, ayúdanos a ser mejores como país, como humanidad.”