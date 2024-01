Filtran fotos y videos íntimos de Tiktoker y rompe el silencio: “no confíen en nadie de Internet”

El tiktoker Millos999 se ha convertido en tendencia debido a una polémica. Fue o víctima de la filtración de fotografías íntimas en redes sociales.

Ante ello, muchos de sus fans lo defendieron e incluso, al ser un influencer mexicano, le recomendaron hacer uso de la Ley Olimpia, la cual sanciona los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

Sin embargo, tras la filtración de dicho material visual, el tiktoker guardo silencio y puso en privado sus cuentas oficiales. Y aunque se creía que no saldría a decir nada al respecto, publicó un video en redes sociales en el que da su versión de los hechos.

Ve: Paolita Suárez asegura que su exnovio es una persona agresiva: “Me duele”

Millos 999 reaparece en redes tras filtración

De manera creativa, el joven inicia su video sosteniendo una conversación consigo mismo donde indica que quiere pedir disculpas por todo lo que ocurrió; no obstante, luego de reflexionar (su otro yo) indica que en realidad él fue la víctima, debido a que sus videos se publicaron sin que él aceptara.

@millos999 Este video no es para ganar nada (no me tienes que likear, comentar ni seguir) solo estoy siendo directo porque mis segudores se lo merecen. Nos vemos en un futuro 999 ♬ original sound - Millos999

Al negarse con seguir enviando contenido lo amenazaron

Millos 999 explica que hace tiempo conoció a una chica a través de Snapchat, quien le pareció agradable y rápidamente se ganó su confianza, a tal grado que él accedió enviar materiales íntimos a la joven incluso cuando las poses le parecían extrañas.

Fue ahí cuando todo cambio pues recibió varias amenazas de filtración de imágenes explícitas; pero en aquella ocasión fue él mismo quien se encargó de alertar a sus seguidores.

“Se terminó la conversación y de ahí no supe nada. Luego un mes después o dos me amenazó con exponer todo”, dijo Millos 999 e indicó que la condición para que sus videos no fueran publicados era que él siguiera enviando más contenido.

A pesar de esto, ella finalmente decidió publicar los videos del influencer sin que él diera su consentimiento. Millos999 explicó que esta situación le puede pasar a cualquier persona y que se ha sentido mal debido a que es un personaje público.

Así se lo dijo el influencer a sí mismo en la conversación:

“A ti te pega un poco más porque eres una figura pública, pero tienes derecho a que no opine de ti, es un error, no pasa nada”. Millos999

Por si no lo viste: A Maky Moguilevsky se le juntaron los ex en nueva telenovela y termina llorando

Millos envía mensaje a quienes compartieron su video

Millos999 dejó ver que por ahora estará lejos de redes sociales para tomarse un tiempo luego de esta situación, no obstante, regresará en cuanto se sienta completamente listo. Además, envió un mensaje a su agresora.

“Me lastimaste una vez y tienes gente que opina como tú y me quiere seguir lastimando, pero tú sabes que eso es todo lo que tienes encima de mí, ya no hay más”. Millos999

Millos agradeció a sus seguidores y prometió regresar

Yo sé que no me voy a rendir. Sé que hay fans que me apoyan. Y yo sé que hay gente que ve mis videos para sacarse de un día triste. Ahorita lo único que le puedo recomendar esa gente es que vean mis videos pasados”.

Además, Millos instó a sus seguidores a aprender de su situación y a no confiar ciegamente en personas en línea. Reconoció la maldad presente en algunas personas y aconsejó a sus seguidores que se protegieran. También compartió su experiencia al acercarse a la policía cibernética hace más de un año y expresó su deseo de que México refuerce sus medidas en este ámbito.

“Mi vida es muy linda. Estoy rodeada de gente que me ama... Quiero que todos mis seguidores aprendan de esto, no confíen en nadie en internet. No confíen ni en sus novios de internet ni en sus novias de internet. La gente es mala gente. La gente cuando esté brillando te quiere bajar”. Millos999

Mira: Colapso en la obra del Tren México-Toluca: estructura cae en Observatorio en CDMX