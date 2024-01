Paolita Suárez asegura que su exnovio es una persona agresiva: “Me duele”

El pasado 10 de enero, Paolita Suárez, integrante de las Perdidas, fue hospitalizada de emergencia a causa de los presuntos fuertes golpes que le habría propinado su ahora expareja, José de Jesús.

Aunque ya salió del hospital, el incidente le causó varios moretones en el cuerpo, fractura de tabique y una inflamación de ojo que, afortunadamente, no requirió una cirugía.

Según la versión de Wendy Guevara y el escolta de Paolita, José de Jesús se habría puso violento después de que la creadora de contenido lo descubriera tratando de robarse sus ahorros.

Si bien el presunto agresor sigue defendiendo su inocencia, la celebridad abrió su corazón en la más reciente emisión de Hoy y contó que esta no sería la primera vez que su exnovio la habría violenta físicamente.

Sin dar muchos detalles al respecto, la amiga de Guevara afirmó que José de Jesús la ha golpeado un total de tres veces y reiteró que lo que más le dolía era saber que la persona que amaba la había lastimado de esa manera.

“Con esta pareja, es la tercera. Anteriormente, yo ya he pasado como quien dice ‘yo estoy ya como muy curtida’ decía mi abuelita en paz descanse. A mí me dices algo y no me hiere, tengo golpes en la cara en los ojos, pero sabes qué es lo que más me duele; el golpe en el corazón me duele mucho aquí”. Paola Suárez

Durante el encuentro, le aconsejó a todo su público que no se dejen violentar y alcen la voz, si es que viven una situación parecida a la de ella. Actualmente, su familia es la encargada de cuidarla en su recuperación. En tanto que hay autoridades policiacas fuera de su domicilio para que su ex no se le acerque.

Paola Suárez está protegida para que su ex no se acerque a ella / Instagram

¿Por qué no se defendió?

En medio de la ola de preocupación por su salud, hubo algunos usuarios que criticaron a la influencer por no haberse defendido, pues ella es corporalmente más grande que José de Jesús.

Ante esto, la famosa decidió realizar una transmisión en vivo en la que explica que se paralizó en aquel momento y no pudo hacer nada contra las supuestas agresiones de su exprometido.

“Veo muchos comentarios que la gente me dice que yo soy un torote, que por qué no me defendí, que esto y lo otro. Es que en esos momentos te paniqueas”. Paola Suárez

Y añadió: “A mí me han criticado mucho porque yo siendo un toro y al lado de él (José de Jesús), bien flaquito. Dicen ‘¿cómo no te defendiste?’ Es que en el momento, no sé si ustedes lo han vivido, nosotros lo hemos vivido, como que te encierras”.

