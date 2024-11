Hallan sin vida a tiktoker desaparecida tras salir del supermercado; sospechan de fan obsesionado

La desaparición y muerte de una tiktoker de 25 años ha dejado a la comunidad de influencers en estado de shock. La joven que era madre de una niña de 9 años y conocida por sus videos en español en TikTok, fue vista por última vez el 22 de octubre en un supermercado.

Lamentablemente hablamos de Minelys Zoe Rodríguez-Ramírez, joven puertorriqueña cuyo cuerpo fue hallado una semana después cerca del lugar, en circunstancias que han despertado muchas dudas y sospechas. Los hechos ocurrieron en Georgia, Estados Unidos.

La última comunicación que se conoce de Minelys fue un mensaje de texto enviado a su prometido, Julio Tovor, alrededor de las 9:30 p.m.

Minelys Zoe Rodríguez-Ramírez desaparecida en Walmart / Facebook

Mira: Ángela Aguilar reacciona a palabras de Cazzu sobre su relación con Nodal

Un mensaje sospechoso tras desaparición

La última noche que se supo de Minelys, presuntamente escribió a su novio:

“Estoy esperando que su hermano venga a recogerlo”. Sin embargo, Tovor encontró el mensaje sospechoso, señalando que no sonaba como algo que ella diría.

“No tenía sentido. Ella no habla así”, comentó. Además, su madre, Carmen Ramírez, añadió que Minelys apenas hablaba inglés, y mucho menos lo escribía perfectamente: “Mi hija Minelys no habla inglés, mucho menos sabe escribirlo, por lo tanto, ella no pudo haber escrito ese mensaje de texto tan perfecto en inglés”, declaró Ramírez en una entrevista con Univisión.

Desde que llegó a Estados Unidos hace seis años, Minelys había trabajado en Mt. Vernon Hills, Inc., mientras que su hija residía en Puerto Rico con su padre. El 23 de octubre, al no tener noticias de ella, Tovor contactó a la madre de Minelys, quien reportó su desaparición a las autoridades. La joven, que destacaba por sus tatuajes y sus publicaciones en redes, se convirtió en el centro de una alerta de búsqueda emitida por la oficina del sheriff local.

Carmen Ramírez expresó su preocupación sobre la popularidad de su hija en TikTok, mencionó que Minelys compartía muchos aspectos de su vida personal, lo cual, según ella, provocaba ataques en su sección de comentarios.

La investigación avanzó cuando el vehículo de Minelys fue encontrado a cinco millas del supermercado. Además, testigos afirmaron haber visto una SUV oscura y una minivan dorada cerca del lugar la noche de su desaparición. Finalmente, los restos de Minelys fueron encontrados por las autoridades en una zona remota en la carretera llamada Furniture Drive, que corre paralela al estacionamiento del supermercado, a unas 50 millas al norte de Athens, Georgia.

Minelys Zoe Rodríguez-Ramírez desaparecida en Walmart / Facebook

Mira: “Christian Nodal y Pepe Aguilar se odian a muerte”, aseguran

Detienen a presunto sospechoso

El 30 de octubre, las autoridades arrestaron a un hombre identificado como Angel De Jesus Rivera Sanches, de 24 años, presuntamente un seguidor obsesionado con la tiktoker. Las investigaciones sugieren que Rivera Sanches habría estado al tanto del paradero de Minelys debido a que ella realizó una transmisión en vivo desde el supermercado, lo que permitió al sospechoso, que vivía cerca del área, localizarla y secuestrarla.

Rivera Sanches se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Habersham, enfrentando cargos de s3c.uestro y, posiblemente, de as3s1nat0 conforme avance la investigación. Las autoridades han ordenado una autopsia para confirmar la causa exacta de la muerte de Minelys.

La muerte de Minelys Rodríguez-Ramírez ha dejado muchas preguntas sin respuesta, y su familia y seguidores en redes sociales siguen esperando justicia para la joven que se había convertido en una figura querida en su comunidad y en las plataformas digitales.

Mira: Ángela Aguilar reacciona a palabras de Cazzu sobre su relación con Nodal