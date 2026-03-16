Juan Gabriel sigue facturando, tras éxito de su serie, Iván Aguilera lucra con la intimidad de su papá en película

Después del éxito de la docuserie “Debo, puedo y quiero”, donde salieron a la luz videos inéditos de Juan Gabriel y donde vimos cómo era como padre, amigo y confidente con su gente. Ahora, su hijo Iván Aguilera quiere seguir facturando con la producción de una película, donde podría revelar las intimidades del cantante.

La docuserie, realizada por la directora María José Cuevas para Netflix, tuvo tanto éxito, que a raíz de su estreno se proyectó en la plancha del Zócalo uno de los conciertos que el ‘Divo de Juárez’ ofreció en Bellas Artes, ante más de 170 mil personas, que corearon cada una de las canciones. Con esto se comprueba que, tras casi 10 años de su partida, Juan Gabriel sigue siendo un producto demasiado rentable.

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Tras el éxito de la docuserie, planean nueva película de Juan Gabriel, el Divo de Juárez / Redes sociales

Iván Aguilera prepara película sobre la vida de Juan Gabriel

Una persona cercana al círculo de trabajo de Juan Gabriel cuenta: “Tras ver el gran éxito que tuvo la docuserie, su hijo Iván se puso a trabajar y está alzando ahora una película. Ahorita están en la preproducción, pero, según palabras de Iván, en este proyecto es donde realmente veremos tanto a Juan Gabriel como a Alberto Aguilera, sus ángeles y demonios”.

“Sé que se acercó con la familia Alazraki, principalmente con Mark, CEO de la empresa. Hasta donde entendemos, ya se firmó para hacer la película. Para crear la historia se ocupará mucho material que se quedó guardado y que no se ocupó para la docuserie. Estará basada 100% en la vida del cantante”.

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Hijo de Juan Gabriel / Archivo TVNotas / Netflix e Internet

¿Qué destapará la nueva película de Juan Gabriel?

Hay muchas cosas que no han salido a la luz de Juan Gabriel. “Se quedarán con la boca abierta. Ya en próximos días un equipo empezará a hacer entrevistas a personas que fueron súper allegadas al maestro para crear la historia. El maestro dejó muchas cosas escritas y videograbadas. Eso también servirá como base. Principalmente, veremos al hombre, al ser humano, más allá del cantante y la fama. Sé que se abordarán ya ampliamente sus romances, sin caer en lo vulgar, pero diciendo cómo fue que se enamoró de sus grandes amores, tanto hombres como mujeres, que estuvieron en la vida de Alberto”.

“Eso sí, no van a participar ni Silvia Uriquidi, quien fue íntima amiga de él y que sabemos cómo terminaron las cosas entre ellos, ni Santaella, a quien siempre lo han rechazado porque fue quien ventiló muchas cosas. No sé si los pondrán de villanos, porque en toda historia debe haber uno. Mi lógica es esa. Nadie lo ha confirmado, pero todo apunta a que será así”.

Tras su muerte, el nombre de Juan Gabriel sigue valiendo y eso lo entiende perfectamente su hijo Iván, quien es el albacea y dueño de todo lo que dejó el cantante: “Mucho lo han criticado, porque no ha hecho gran cosa, pero si te fijas nunca se ha dejado de hablar de Juan Gabriel. Ya sea que lance disco o por un proyecto teatral, y el año pasado, la docuserie. También tiene ya su avión y ha lanzado discos. Entonces, siempre ha estado presente Juan Gabriel, a los años tras su partida”.

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Tras el éxito de la docuserie, planean nueva película de Juan Gabriel, el Divo de Juárez / Redes sociales

¿Quiénes participarán en la nueva película de Juan Gabriel?

Sobre quiénes podrían participar en este filme sobre Juan Gabriel, compartieron: “Hasta donde entendí, en las próximas semanas iniciarán los castings. Creo que quieren 3 Albertos, su familia, artistas que siempre estuvieron pegados a él, pero sobre todo tienen que encontrar a las personas no tan conocidas, como Paco, el hombre que siempre acompañó al maestro hasta el último día de su vida. También tocarán los últimos momentos del cantante, lo que realmente pasó y cómo fue su adiós”.

En 2016 se realizó una serie sobre su vida que llevó por nombre “Hasta que te conocí,” donde participaron grandes artistas, pero ninguno de ellos estará en este proyecto: “Quieren otra cosa completamente distinta a lo que se hizo en aquellos años, por eso no repetirán elenco, pero, bueno, todo puede pasar”.

¿Cuándo estrenará la película de Juan Gabriel?

Se sabe que la idea es realizar una cinta basada en la vida de Juan Gabriel, utilizando material inédito y testimonios de personas cercanas que convivieron con él durante distintos momentos de su carrera. Sin embargo, antes de que el proyecto avance a una etapa formal de producción, todavía deberán concretarse acuerdos con el equipo creativo y definir detalles como el guion, el elenco y el financiamiento.

Por esta razón, todo apunta a que la película todavía tardará en llegar a la pantalla, pues el proceso apenas estaría comenzando. Mientras tanto, el legado del “Divo de Juárez” continúa vigente a través de proyectos musicales, documentales y espectáculos que mantienen viva su memoria entre el público.

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