Hijo de Juan Gabriel ¡exige un millón de pesos por la música de su papá a productores de ‘Ni tu, ni yo’!

El musical Ni tú ni yo, que incluye temas de Juan Gabriel, se ha visto obstaculizado esde su inicio. Primero, con la cancelación del recinto donde se iba a presentar, lo cual llevó a que el estreno fuera en un foro de televisión. Ahora nos enteramos de que el hijo del ‘Divo de Juárez’, Iván Aguilera, sigue empeñado en no dejar que se presente.

Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, y su esposa Simona / Netflix, Secretaría de Cultura, Alejandro Isunza y archivo TVNotas

¿Qué pasó entre Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, y los productores de Ni tú, ni yo?

Una fuente cercana a la producción nos dijo: “Iván Aguilera quiere dinero. Desea cobrar por cada función 1 millón de pesos, lo cual es imposible, ya que la producción en total cuesta 2 millones por función. Es súper cara, ya que son más de 200 personas involucradas, entre actores, cantantes, bailarines, equipo de producción, pantallas, escenografía. ¿De dónde va a salir para darle a Iván lo que quiere?”.

Además, ahí no han parado los obstáculos: “Hasta el momento no se ha vendido ni una sola fecha, porque él (Iván) ha hablado con diferentes productores para que no les den el espacio a Ni tú ni yo dentro de sus palenques o ferias de pueblo”.

La fuente nos relató las dificultades que han atravesado: “En el primer lugar que iban a estar les dijeron que no contaban con la infraestructura y no les regresaron el dinero que ya habían adelantado. Luego, fueron a un auditorio ubicado en el World Trade Center de la CDMX. Los productores pagaron y cumplieron todos los requisitos. Estaban muy emocionados y, de repente, unas horas antes del show les cancelaron”.

¡Pero qué necesidad! Habla Santaella: “El documental de Juan Gabriel es para limpiar la imagen de su hijo” / Netflix, Secretaría de Cultura, Alejandro Isunza y archivo TVNotas

¿Cómo comenzó el pleito por los derechos de autor de las canciones de Juan Gabriel?

“Los productores ya habían pagado 500 mil por una fecha. En el momento de la cancelación, Guillermo Pous, que fue contratado como asesor de este show y que en el pasado fue albacea de la herencia de Juan Gabriel, pero que al parecer terminó mal con Iván Aguilera, fue a hablar con la gente del lugar. Ahí le dijeron que les habían entregado una carta —que ni legal era, porque era una advertencia hecha a puño y letra— firmada por Iván. Decía que ellos estaban usando de manera ilegal la imagen de Juan Gabriel y que él (Iván), como apoderado legal, no daba la autorización de utilizar el nombre y las canciones de su papá, cuando la verdad es que se están pagando derechos”.

Finalmente, se tuvieron que presentar en un estudio de TV: “Ahí sí les dieron la seguridad de que podían dar el show, pero tuvieron que avisar a los asistentes sobre el lugar hasta un día antes, para evitar que Iván nuevamente les cancelara. Realmente ha sido una pesadilla esta situación”.

Ni tu, ni yo

¿Qué dijeron los productores de Ni tú, ni yo, tras las acusaciones del hijoi de Juan Gabriel?

Platicamos con Cynthia Barrios, Eitan Téllez y Avi Arvizu, productores de Ni tú ni yo, y nos confirmaron que el proyecto seguirá: “Todo tiene su tiempo y va a haber muchas presentaciones. En enero de 2026 nos vemos en la CDMX. Estamos muy cerquita de anunciar los días exactos y el sitio. Ya es un hecho”.

Se sienten muy orgullosos de la producción. “Tenemos talento mexicano. Somos dignos de cualquier escenario en todo el mundo. Es una producción que ha trabajado, se ha enfocado, ha sido disciplinada. Por más trabas que han sucedido, las hemos pasado por encima. Nos hemos abrazado, hemos llorado, hemos sorteado de todo. No hay nada que legalmente pueda estar en contra de nosotros. No tiene nada que ver con la vida de ningún compositor. Es una historia completamente original. Eso nos permite darle vida con la música de él (Juan Gabriel) o de quien nosotros hubiéramos decidido”.

Les tiene sin cuidado la restricción legal de Iván: “Él puede querer o no, y está bien. Esa es su decisión. Nosotros continuamos, porque legalmente estamos aptos para hacerlo. No estamos pisando ninguna ley ni yendo en contra de ningún derecho. Ya todos lo vieron en la función que dimos. No está su imagen. No es su vida. Sí están sus canciones y pagamos sus derechos. Agradecemos el apoyo de la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México). Ellos siempre supieron que nosotros no estábamos incumpliendo ninguna ley. Siempre nos han apoyado, porque tenemos derecho a hacerlo”.

Juan Gabriel / Francisco Mancera y archivo TVNotas

“No podemos asegurar que su equipo de abogados no vaya a intentar enviar la misma carta amenazante (a los empresarios), pero solo es una carta. Tan es así, que al día de hoy no existe nada legal que impida que sigamos adelante. No hay por dónde. Hemos sido sumamente respetuosos con Iván y el legado de este gran compositor. Con él sin él, y como tengamos que seguir. No estamos haciendo algo ilegal”.

Ellos están listos para enfrentar una demanda de Iván: “No viene al caso. No es necesario, pero si él insistiera tenemos nuestro jurídico. Siempre nos hemos cobijado. Tan es así, que por eso buscamos a Guillermo Pous, para que fuera un asesor y no tuviéramos ese tipo de situaciones. Finalmente pasaron, pero lo que no te mata te fortalece”.

Desconocen si la negativa de Iván es por la mala relación que actualmente tiene con Pous. “No sabemos. La realidad es que solo él sabe qué piensa, qué quiere. Quisiéramos creer que no, porque tener en sus manos un legado tan importante, y que sea la víscera lo que te mueve me parecería peligroso. Queremos creer que es la mala información que él tenía. Sin embargo, eso le corresponde a él”.

Comentaron que no le tienen miedo a Iván Aguilera. “Nada. Vamos a disfrutar las funciones”. Al contrario, le mandan un mensaje: “Lo tienes que ver y te va a encantar. Podemos trabajar en un futuro si tú lo decides. Cuando quieras, puedes venir y verlo sin problema”.

Por último, nos revelaron que, antes de formar el espectáculo, tuvieron un acercamiento con Iván. “Al comienzo del proyecto, nosotros hablamos con él y supo que estábamos poniendo toda el alma y corazón. Fue muy breve. Solo nos escuchó y nos dijo: ‘Gracias’”.

