Juan Gabriel fue abusado de niño por un sacerdote, asegura su amiga Silvia Urquidi

Silvia Urquidi, quien fue amiga de Juan Gabriel (†), habló por primera vez del momento más fuerte que marcó la vida del cantante: Un abuso que sufrió en su infancia. Además, asegura que, aunque el documental que se estrenó a finales del año pasado sobre la vida del artista refiere ese incidente, no se ajusta a la verdad.

Juan Gabriel / Redes sociales

¿Qué reveló Silvia Urquidi sobre el abuso que sufrió Juan Gabriel en su infancia?

La confidente y mánager del ‘Divo de Juárez’, quien próximamente presentará su libro dedicado a él, cuyo título está por definirse, comentó: “En el documental (Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, estrenado en Netflix el 30 de octubre de 2025, con 4 capítulos), se dijo que Alberto fue violado a la edad de 13 años. ¡Es una mentira! Yo sé la verdad. Alberto me la confesó en un momento muy íntimo y doloroso”.

Según el relato de Silvia, así habría sido el momento cuando Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante, le abrió su corazón: “Fue en 1999. Acababa de comprar su casa en Las Vegas, Nevada. En la cabecera de su cama tenía una estampa de la Virgen de Guadalupe muy humilde, que perteneció a su mamá. Me dijo que quería que supiera el dolor tan grande que había vivido. Fue la primera vez que lo vi llorar con mucha angustia. Dijo que había sido violado por un sacerdote cuando tenía 5 años. Nos abrazamos como hermanos y lloramos”.

En el primer capítulo del documental, el periodista Alejandro Brito relata: “A los 13 ños se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó sexualmente de él”. / Archivo TVNotas / Netflix e Internet

¿Por qué Silvia Urquidi asegura que el documental de Netflix miente?

Este 2026 se cumplirán 10 años del deceso de Juan Gabriel (28 de agosto de 2016), un personaje que sigue vigente en los corazones del público y amigos, como Silvia, a quien, según comenta, el cantante le habría confiado muchas cosas.

“Él decía que había venido a este mundo a ser feliz. No es cierto. Era una manera de escudarse de lo que vivió. Un niño indefenso, a los 5 años. Fue algo que no habló con todo el mundo. Ese documental que se hizo decía mentiras. Hoy tengo el derecho a no callarme su vida”.

Contó en qué lugar ocurrió lo mencionado por ‘el Divo de Juárez’: “En ese entonces, la mamá de Juan Gabriel no tenía dinero para pagar a alguien que lo cuidara, así que lo metió a una correccional de menores llamada Escuela de Mejoramiento Social, manejada por sacerdotes de diferentes religiones. Había chicos delincuentes, rateros, violadores, de todo. A los 5 años, fue abusado sexualmente por uno de los sacerdotes”.

De acuerdo con lo que Silvia nos dijo, en ese lugar el cantante sufrió diferentes tipos de abusos: “A los 7 años Alberto se llevó un susto terrible, ya que un niño lo llevó a los baños, le sumergió la cabeza dentro de la taza del excusado y le orinó encima”.

Póster de documental de Juan Gabriel, ‘Debo, puedo y quiero’ / Netflix

El libro de Silvia Urquidi: así será su versión sobre la vida del Divo de Juárez

En el libro, que saldrá publicado en marzo, Silvia Urquidi compartirá varias exclusivas de Juan Gabriel: “Alberto era impredecible. A veces muy alegre y otras melancólico. Me contaba tantas cosas, y un día le dije: ‘Qué me cuentas a mí que sé tú historia’, frase que también dice en una de sus famosas canciones. Tengo tanta información, que sentí que debía hacer el libro, sobre todo para la gente que lo quiere y recuerda. Conservo muchísimas fotografías de él y las daré a conocer”.

“He sido bastante criticada y juzgada. Lo que dicen de mí me duele por mi familia. El tiempo pone las cosas en su lugar y la mentira sale con la verdad. Hoy quiero que se sepa quién soy en realidad. Yo nunca me hice, como dicen, por Juan Gabriel. Yo tengo una trayectoria”.

A pesar de que hay quienes aseguran que Juan Gabriel está vivo, ella lo niega totalmente: “¡Ay, por favor! ¿Qué diera yo porque fuera cierto? Considero que el dinero hace que aseguren esa mentira. Esto crea morbo, vende, es el amarillismo. Por eso jamás se va a acabar este tema. Lo mismo ocurrió con el documental: La gente volvió a hablar de él”.

Urquidi aclara que su libro no tendrá punto de comparación con Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero. “Es totalmente diferente. El documental no plasma nada de lo que viví con él, ni el propio Iván Aguilera sabe quién es su padre. Iván tenía 9 años.

Alberto nunca involucró a sus hijos. Era un padre ausente, por su trabajo. Quienes menos lo conocieron fueron sus hijos biológicos o ‘adaptados’ (adoptados), así les llamaba. En el libro hablo de lo que yo viví al lado de Aguilera. Si hay alguien que lo conoció, fui yo. Me convertí en su gente de confianza. Sobre todo en las malas”.

Silvia Urquidi amiga de Juan Gabriel nos confiesa que el cantante se reunía con su chamán cada año. / Alejandro Isunza

¿Quién fue Juan Gabriel, el Divo de juárez?

Alberto Aguilera Valadez

Nació en Parácuaro, Michoacán, y fue el menor de 10 hijos. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre y el internamiento en un orfanato de Ciudad Juárez, donde aprendió música.

Tras años de carencia y buscar oportunidades en la Ciudad de México, donde fue encarcelado injustamente en Lecumberri por una acusación de robo de la que después fue absuelto, logró su primer contrato discográfico (1971).

Se estima que compuso más de 1,800 canciones con temas como “Querida”, “Hasta que te conocí”, “Se me olvidó otra vez”, “El Noa-Noa” y “Caray”, solo por mencionar algunos.

En 1990 se convirtió en el primer artista en presentase en el Palacio de Bellas Artes.

Falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California.

Juan Gabriel / Archivo TVNotas

¿Quién es Silvia Urquidi?

Aunque a menudo se le menciona únicamente como amiga, representante o confidente de Juan Gabriel, Silvia

Ocupó posiciones dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como en campañas presidenciales.

Organizó eventos especiales, giras políticas y logística de actos públicos. Tenía un rol con exposición y toma de decisiones.

Fue coordinadora de RP en la campaña presidencial de Francisco Labastida (2000).

Manejó un alto perfil político, ya que trabajaba con sectores sociales, culturales y estratégicos.

Gracias a sus funciones políticas y su trabajo con artistas, Silvia conoció a Lola Beltrán, quien le presentó a Juan Gabriel.

Se volvió indispensable para el cantante y le organizó giras a gran escala, le dio acceso a contactos políticos y a proyectos culturales, y se volvió su mejor amiga.

Juan Gabriel se protegía de su propia familia con ayuda de un chamán, revela Silvia Urquidi / Archivo TVNotas

¿Cuáles son los conflictos de Silvia Urquidi con la familia Aguilera

Tras la muerte del cantante, su herencia y bienes han sido motivo de disputa. Urquidi ha sido acusada por Iván Aguilera (foto)

En 2019 se dijo que Silvia, junto con su abogada, tenían orden de aprehensión, pero ella misma lo desmintió.

En 2023 fue supuestamente demandada por presunto fraude por parte del abogado Guillermo Pous, quien en ese entonces representaba a la familia Aguilera, relacionado con algunas propiedades.

