Juan Gabriel hizo tentadora oferta a Olga Breeskin para ¿comprar a su hijo? La violinista hace impactante revelación

Este 2026, se conmemora el décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, quien es considerado como uno de los cantantes y compositores mexicanos más influyentes de los últimos tiempos. Su nombre volvió a ser tendencia en redes sociales después de que Olga Breeskin revelara que, presuntamente, el intérprete de ‘Amor eterno’ le hiciera una jugosa oferta a cambio de su hijo.

Olga Breeskin / Redes sociales

¿Quién era Juan Gabriel y cómo murió?

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, fue un músico y cantante mexicano que nació el 7 de enero de 1950. Inició su carrera musical en 1971 con el disco ‘El alma joven’, gracias a su éxito ‘No tengo dinero’.

Con el paso del tiempo, ganó popularidad gracias a su carisma y talento. La celebridad llegó a componer canciones para grandes artistas como José José, Rocío Durcal, Thalía y Luis Miguel. Algunos de sus temas más representativos fueron:

“El Noa Noa”

“Amor eterno’

“Querida”

“Abrázame muy fuerte”

“Ya lo sé que tú te vas”

“Yo no nací para amar”

En cuanto a su vida personal, no se le conocieron parejas oficiales. En tanto que tuvo cinco hijos; uno biológico concebido por fecundación in vitro y cuatro adoptados. A lo largo de su vida, se puso en duda su orientación sexual. El cantante nunca respondió de manera directa a los cuestionamientos.

Murió el 28 de agosto de 2016, en su departamento en California, unas horas después de haber dado un concierto en Los Ángeles. De acuerdo con información oficial, la causa fue un infarto agudo del miocardio.

Juan Gabriel / Redes sociales

¿Qué oferta le hizo Juan Gabriel a Olga Breeskin para que le diera a su hijo?

En una reciente entrevista para el programa ‘De primera mano’, Olga Breeskin declaró que, presuntamente, Juan Gabriel le pidió que le dejara “adoptar” a su hijo. Según la violinista, el compositor ofreció darle 10 mil dólares mensuales (casi 180 mil pesos) hasta que el chico cumpliera la mayoría de edad.

El cantante le habría comentado que Los Ángeles, lugar donde residía la vedette en aquel entonces, no le parecía segura para cuidar a un niño.

“(Me dice): ‘Siento que esa ciudad no es conveniente para criar hijos, ¿por qué no dejan a su hijo conmigo?’ Los dos pelamos los ojos. Nos quedamos con la duda porque no fue muy claro, pero a las pocas semanas me llama el mismo Alberto y me pide con amor y por amor adoptar junto con sus hijos a mi hijo” Olga Breeskin

La famosa rechazó la oferta, pero le propuso que su hijo lo visitara por temporadas: “Le dije: ‘Alberto la respuesta es no, es nuestro único hijo’. Me dejó muy marcada esa conversación porque ¿qué tal que me hubiera ganado la codicia? Me ofreció una cantidad muy espectacular, me ganó el amor de madre y dijimos no”, relató.

¿Juan Gabriel está vivo?

Pese a que han pasado varios años desde que se anunció la muerte de Juan Gabriel, cada cierto tiempo salen pruebas de que presuntamente sigue vivo. Justamente, hace algunos meses se viralizó la foto de un hombre muy parecido al cantante en París.

Según los que respaldan esta idea, el artista habría fingido su deceso y actualmente se encuentra escondido. Pese a que muchos, incluyendo allegados a Juan Gabriel, respaldan esta idea, su hijo Jean sostuvo que su papá ya falleció y pidió a la gente que dejara el tema por la paz.

“Se extraña mucho. Entiendo el sentimiento de la gente, pero también tienen que dejar eso en paz”, señaló en una entrevista reciente.

