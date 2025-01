José Emilio Levy desmiente reconciliación con Ana Bárbara; revela que ¡incluso lo tiene bloqueado!

Hace poco, Ariel López Padilla, actor y primer esposo de Mariana Levy, sorprendió a todos al asegurar que José Emilio Levy y Ana Bárbara se habían reconciliado durante las pasadas festividades decembrinas.

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Padilla dijo estar muy feliz de que la cantante y el joven hubieran podido “limar asperezas”.

“Me han dado una buena noticia: José Emilio se reconcilió con Ana Bárbara. Esto me da mucho gusto. Estos son los mejores regalos que te puede dar la vida. Que la familia extendida tenga paz es algo que debemos celebrar”, dijo.

Ana Bárbara y José Emilio Levy / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Ana Bárbara se reconciliará con su familia tras conflictos legales?: “Cada quien vivimos un reto”

¿Por qué José Emilio Levy y Ana Bárbara están distanciados?

Luego de que Mariana Levy falleciera en 2005, Ana Bárbara se convirtió en una figura clave para José Emilio Levy y sus hermanos. En aquel entonces, la cantante comenzó una relación con ‘el Pirru’, segundo esposo de Mariana y padre de José Emilio, y fungió como una madre para sus hijos.

Si bien se separaron años después, la artista continuó al pendiente de los jóvenes y mantuvo un fuerte lazo con ellos.

Las cosas se complicaron en 2023, después de que José Emilio acusara públicamente a la nueva pareja de la cantante, Ángel Muñoz, de maltratar a sus medios hermanos. Esto provocó un fuerte distanciamiento entre el joven y la cantante, quien, además de defender a su actual esposo, también tomó medidas legales para frenar dichos señalamientos.

Ana Bárbara / Captura de pantalla

No te pierdas: Hijos de Mariana Levy están a punto de recibir su herencia después de 20 años

José Emilio Levy niega reconciliación con Ana Bárbara

Tras lo dicho por Padilla, el hijo de Mariana Levy tuvo una conversación con diversos medios de comunicación aclarando que no ha tenido un acercamiento con la intérprete de ‘Bandido’.

No tengo idea. Yo he estado en la Ciudad de México y en Cuernavaca los últimos tres años. Tiene rato (que no la veo)”. José Emilio Levy “A mí no me han avisado nada. No estoy enterado de esa reconciliación.Tiene rato (que no la veo)”.

Incluso, confesó que, aunque quisiera, no podría contactarla, pues lo ha “bloqueado” de redes sociales.

“Me tiene bloqueado de todos lados. Entonces, no hay forma (de contactarla). Yo no me voy a acercar mientras él (Ángel Muñoz) siga allí. No voy a dar el primer paso, o a lo mejor sí, pero nada más verla a ella y mis hermanos”, indicó.

José Emilio Levy habla de Ana Bárbara / Captura de pantalla

José Emilio Levy no se arrepiente de haber “expuesto” a la pareja de Ana Bárbara

El joven considera que no cometió un error al hablar sobre los supuestos maltratos de Ángel Muñoz, pues era “necesario que se supiera la verdad”.

“Era algo que se tenía que hacer para que esté pasando lo que está pasando, que mis hermanos estén nuevamente con Ana Bárbara. Eso a mí me hace muy feliz. Volverlos a unir porque yo sé lo que es perder a una mamá”, puntualizó.

Para finalizar, aclaró que, pese a tener una relación “cordial” con su padre, ‘el Pirru’, aún no se ha dado una unión entre ellos.

Mira: Ana Bárbara pide respeto luego de advertir a José Emilio Levy