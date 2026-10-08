Aldo de Nigris ¿estalla vs. su tío Poncho tras posible pelea de doña Alegría en Ring Royale? “Va a sentir feo”

Después de que Gala Montes le propusiera a Pocho de Nigris enfrentar a su mamá contra doña Alegría, Aldo de Nigris se sumó a la conversación al mostrarse notablemente preocupado ante la posibilidad de que su abuela suba al ring. ¿Está molesto? ¡Te compartimos los detalles!

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Aldo de Nigris sobre la posible pelea de su abuela en Ring Royale / Redes sociales

¿Cuál fue la propuesta que Gala Montes le hizo a Poncho de Nigris?

Fue a principios de agosto cuando Gala Montes aseguró estar en contacto con Poncho de Nigris para pactar la pelea de su mamá y Crista Montes. Todo comenzó cuando, a través de un live, la intérprete de ‘Tacara’ expresó que sería buena idea subir al ring a su mamá y la de Poncho de Nigris.

“Mi mamá le va a ganar a tu mamá. Yo le voy a mi jefa. Neta, mi mamá tiene la mano pesada. Pon a doña Alegría y a mi jefa, por favor, te lo imploro”. Gala Montes

Ante la euforia que generó el posible enfrentamiento, la actriz señaló que queria ver a Crista Montes pelear con doña Lety para que así sepa lo que es trabajar. “Quiero ir a ver para que ella sepa lo que es trabajar, que sepa lo que es partirse la madr** en un ring”, comentó.

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¿Gala Montes ya tiene trato con Poncho de Nigris para Ring Royale 2? / Redes sociales

¿Cómo respondió doña Alegría a la posibilidad de pelear con Crista Montes en Ring Royale?

Aunque Gala Montes se mostró entusiasmada por la posible pelea de Crista Montes y doña Alegría , días después se deslindó del tema, mientras que la mamá de Poncho de Nigris aseguró que la diferencia de edad le jugaría en su contra.

“Ella no se imagina que su mamá tiene 55 y yo tengo 74. Dice que la mamá me va a golpear y obviamente, es otra edad. Ella se imagina que Poncho tiene 50 y Ley 51, cree que son de la edad”, comentó en un encuentro con la prensa. Además, al ser cuestionada sobre la posibilidad de subir al ring con alguien más, respondió:

“Claro que no, me desvaratan. Con nadie (subiré al ring). Nada más que me den el millón. Yo soy una diva, ya estoy muy grande y no voy a andar haciendo el ridículo. Aunque sea un millón de dólares, no lo haría”. Doña Lety

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Leticia Guajardo no tiene intenciones de pelear en Ring Royale. / Redes sociales

¿Qué piensa Aldo de Nigris sobre la posibilidad de que doña Alegría suba al ring?

Pese a que parecía que la supuesta pelea de Crista Montes y doña Alegría había quedado en el pasado, Aldo de Nigris fue cuestionado sobre el tema y dijo desconocer el contexto visiblemente sorprendido.

De acuerdo con los reporteros, Leticia Guajardo habría dicho que sí estaba interesada en subir al ring; sin embargo, el ganador de LCDLFM señaló que no le parece que su tío Poncho de Nigris haga eso, pero respeta la decisión que su abuela tome al respecto.

"¿Con mi abuela? ¿Se van a pelear? ¿Cómo va a subir a su mamá? No sabía; yo creo que está mal. Yo sí le voy a decir, ¿cómo vas a subir a tu mamá con la mamá de Gala Montes? No podría que le peguen a doña Alegría en la cabeza. Estoy en contra de que doña Alegría vaya a pelear. Se va a sentir feo”. Aldo de Nigris

Hasta ahora, no es un hecho que Crista Montes y doña Alegría suban al ring , pero ya hay varios nombres sobre los posibles participantes de Ring Royale 2. ¿Se pactará la pelea?

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