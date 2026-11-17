Tras rumores de que Aldo de Nigris entrará a La mansión VIP, la exintegrante Jessica Sodi está dispuesta a volver para tener intimidad con él:

“Me encantaría usar el chantillí. Quisiera embarrárselo por todos lados, para después comérmelo”. Jessica Sodi

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Aldo de Nigris entrará a La mansión VIP, / Redes Sociales

¿Aldo de Nigris entrará a La mansión VIP? Jessica Sodi pide compartir el cuarto VIP con él

Después de que Leticia Guajardo, también conocida como ‘doña Alegría’, diera a conocer que su nieto, Aldo de Nigris, la acompañará en la segunda edición de La mansión VIP, la actriz porno Jessica Sodi, exparticipante de la primera temporada, gritó a los 4 vientos su deseo de regresar únicamente a tener intimidad con el influencer en el cuarto VIP.

“A Aldo lo conozco en persona. Me encantaría que me metan al VIP con él. Quiero que haga lo mismo que en La venganza de los ex, pero conmigo. A mí me fascinan los güeros. Esos ojos tan divinos. Me voy con él a donde sea (ríe). Es un hombre inteligente, bueno para hacer contenido y guapo. ¿Qué más puedo pedir?”.

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Fotos: Cortesía de la actriz e IG @js.oficial10P

¿Jessica Sodi volverá a La mansión VIP? Revela la fantasía que cumpliría con Aldo de Nigris en el cuarto VIP

Jessica asegura que ‘HotSpanish’ ya sabe sobre su fantasía. Sin embargo, no quiso compartir la respuesta del productor: “¡Obvio sí! ¿Por qué no? Incluso tuve una plática (con ‘HotSpanish’) y le dije: ‘Si quieres que te haga otro contenido (sexual), márcame, estoy disponible’. Ese hombre siempre me ha gustado. No les puedo decir la respuesta de ‘HotSpanish’, pero que el público lo decida. Espero que lo piense. No les puedo decir si volveré a entrar”.

Invitamos a la creadora de contenido para adultos a imaginarse un escenario hipotético junto a Aldo, en el cuarto VIP, y esto dijo:

Jessica Sodi “Me gustaría que hubiera vino, chocolates, dulces, fresas, disfraces y chantillí. Me encantaría usar el chantillí para muchas cosas. Quisiera embarrárselo por todos lados para después comérmelo”.

Agregó: “Estaría padre que pusieran un disfraz de ‘Gatúbela’, pero no el típico, sino uno de short pequeño. Un juego de esposas y de dados, con frases picantes. A él me gustaría verlo con el short de ‘Barullo’. Con eso me quedo (ríe)”.

De hecho, dejó claro que está abierta a tener un trío con Aldo y Jlexis, otro de los participantes actuales del reality. “Sería algo muy rico. Le doy un besito a uno y luego al otro (ríe). Jlexis se me hace un puertorriqueño guapísimo y un morenito exótico. El otro es un güerito niño bien de casa”.

Jessica Sodi / IG: js.oficial10

¿Doña Alegría aceptaría a Jessica Sodi? La influencer ya tiene un plan para conquistarla

Le preguntamos qué pasaría si ‘doña Alegría’ se enoja con ella por meterse con su nieto, y nos dijo: “Si he aguantado la carrilla de medio México, claro que aguantaría la de ‘doña Alegría’. Hasta le diré: ‘Señora, le doy un cafecito para que se vaya a dormir’ (ríe). El muchacho tiene ganas de disfrutar. ¿Quién soy yo para negarme? Solo será un ratito”.

Sodi ya tiene planeada la técnica perfecta para ganarse el cariño de ‘doña Alegría’: “Siento que me llevaría bien con la señora. Sé que podría ganármela. Primero, le pienso comprar pasteles. ¡Hay que acompañar a la empresa! Después, me les meto (ríe). Al fin, ya vi que Marcela (Mistral) no es de su agrado. A raíz de lo que ha pasado con ella, ya sé por dónde puedo darle para caerle bien a la señora. He visto que ‘doña Alegría’ se pone a la defensiva cuando siente que le quitan a sus hijos o nietos. Por eso prefiero llevármela a todos lados junto con Aldo”.

Aclaró si le gustaría formalizar con Aldo en un futuro: “¿Formalizar? No sabemos. Para que eso suceda ocupo conocerlo más a fondo. No les digo ‘no’, solo que no me gusta irme con la mentalidad de lo formal. Si se da en el transcurso, superpadre, y si no, no pasa nada”.

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Aldo de Nigris Doña Añegría / Foto: IG/aldotdenigris

¿Quién es el participante favorito de Jessica Sodi en La mansión VIP?

Opinó acerca del juego que ha tenido estos días doña Leticia en La mansión VIP: “‘Doña Alegría’ es una señora típica de las lomas de Monterrey (ríe). Es moralista y divertida. Qué increíble que a sus 70 y tantos años le haya llegado la fama. Qué irónico. Yo siento que sí se adaptará rápido. Aunque ya les sacó un susto a los muchachos que le bailaron. Ella dijo: ‘A mí no me vuelvan a bailar. Eso es supercorriente. Los voy a demandar’. Se les bajó el azúcar (ríe). De hecho, Poncho publicó: ‘A ver si es cierto que muy bravos’. Estaría buenísimo que suba al ring a Jlexis con el Aldo. Esa pelea no me la pierdo. Es más, hasta le meto dinero”.

Para concluir, mencionó quién es su favorito: “Tony Aguirre es mi amigo. Es mi favorito y lo apoyaré. Le mandaré varios ‘Super Chats’”.

Fotos: Cortesía de la actriz e IG @js.oficial10P

¿Quién es Jessica Sodi, la exintegrante de La mansión VIP que quiere volver por Aldo de Nigris?

Jessica Sodi trabajó para la productora de cine para adultos SexMex.

En 2022 ganó el premio como mejor actriz debutante, y en 2024 como actriz del año.

Jessica Sodi fue parte de La mansión VIP

En la actualidad, cuenta con su página en OnlyFans, donde ha colaborado con Sabrina Sabrok, Kim Shantal, Karely Ruiz, Celia Lora y Michelle Lando.

Cuenta con 2.2 millones de seguidores en Instagram y 3.1 millones en TikTok.

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